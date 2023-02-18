消息人士：习近平准备改组金融系统 安排心腹管理央行

（德国之声中文网）知情人士表示，职业银行家、中信集团负责人朱鹤新有可能在下个月的“两会”后成为新一任中国人民银行（央行）行长。而现任行长易纲将退休。

《华尔街日报》周四（2月23日）首先报道了这一消息。该报表示，中国领导人习近平的两位心腹朱鹤新、何立峰已经成为中国央行高层职位的主要候选人，“中国将改组金融体系”。知情人士称，习近平准备改组金融系统领导层，安排关键人物管理央行，加强中共对金融事务的政治控制。

可能是朱鹤新担任行长 何立峰担任党委书记

上述知情人士对《华尔街日报》说，中国金融集团中信集团董事长朱鹤新是接替现任央行行长、经济学家易纲的主要人选。他们提醒说，这还不是最终决定，政府高级官员的任命会在3月初的人大会议上正式作出。

这些消息人士还表示，朱鹤新不太可能兼任中国央行党委书记--这个央行权力最大的职位。现任行长易纲是央行的党委副书记。目前央行党委书记是郭树清。消息人士表示，习近平的长期心腹、中国发改委主任何立峰很可能接任央行的党委书记。普遍预计，何立峰将在今年“两会”上接任退休的刘鹤、成为主管经济、金融和工业事务的副总理。

计划恢复中央金融工委

《华尔街日报》援引消息人士说，除了这些变化之外，中共还计划恢复中央金融工作委员会，这是一个在1998年至2003年间存在的、领导金融系统党建工作的机构。

中国人民银行和国务院新闻办公室没有立即回应路透社的评论请求。

现年54岁的朱鹤新是金融集团中信集团的董事长，此前曾在交通银行、中国银行担任过领导职务。他也曾出任四川省副省长。

现年68岁的何立峰是中国副国级领导人，现任中共中央政治局委员、全国政协副主席及国家发展和改革委员会主任、党组书记。他曾经多次陪同习近平出访，被看作是习近平的长期心腹。

（路透社，华尔街日报）

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