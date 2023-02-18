 消息人士：习近平准备改组金融系统 安排心腹管理央行 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.02.2023

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时政风云

消息人士：习近平准备改组金融系统 安排心腹管理央行

美媒《华尔街日报》报道称，中国领导人习近平的两位心腹朱鹤新和何立峰成为中国央行领导职务的主要候选人。不过这尚非最终决定。除了人事变动外，消息人士还表示，中共有计划恢复曾领导金融系统党建工作的中央金融工委。

知情人士称，习近平准备安排关键人物管理央行，加强中共对金融事务的政治控制

知情人士称，习近平准备安排关键人物管理央行，加强中共对金融事务的政治控制

（德国之声中文网）知情人士表示，职业银行家、中信集团负责人朱鹤新有可能在下个月的“两会”后成为新一任中国人民银行（央行）行长。而现任行长易纲将退休。

《华尔街日报》周四（2月23日）首先报道了这一消息。该报表示，中国领导人习近平的两位心腹朱鹤新、何立峰已经成为中国央行高层职位的主要候选人，“中国将改组金融体系”。知情人士称，习近平准备改组金融系统领导层，安排关键人物管理央行，加强中共对金融事务的政治控制

可能是朱鹤新担任行长 何立峰担任党委书记

上述知情人士对《华尔街日报》说，中国金融集团中信集团董事长朱鹤新是接替现任央行行长、经济学家易纲的主要人选。他们提醒说，这还不是最终决定，政府高级官员的任命会在3月初的人大会议上正式作出。

据《华尔街日报》报道，被看作是习近平人马的朱鹤新（图）可能会在两会后接任易纲、出任中国央行行长

据《华尔街日报》报道，被看作是习近平人马的朱鹤新（图）可能会在两会后接任易纲、出任中国央行行长

这些消息人士还表示，朱鹤新不太可能兼任中国央行党委书记--这个央行权力最大的职位。现任行长易纲是央行的党委副书记。目前央行党委书记是郭树清。消息人士表示，习近平的长期心腹、中国发改委主任何立峰很可能接任央行的党委书记。普遍预计，何立峰将在今年“两会”上接任退休的刘鹤、成为主管经济、金融和工业事务的副总理。

计划恢复中央金融工委

《华尔街日报》援引消息人士说，除了这些变化之外，中共还计划恢复中央金融工作委员会，这是一个在1998年至2003年间存在的、领导金融系统党建工作的机构。

中国人民银行和国务院新闻办公室没有立即回应路透社的评论请求。

现年54岁的朱鹤新是金融集团中信集团的董事长，此前曾在交通银行、中国银行担任过领导职务。他也曾出任四川省副省长。

现年68岁的何立峰是中国副国级领导人，现任中共中央政治局委员、全国政协副主席及国家发展和改革委员会主任、党组书记。他曾经多次陪同习近平出访，被看作是习近平的长期心腹。

（路透社，华尔街日报）

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