 消息人士：中美未就应对气候变迁达成协议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.09.2021

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消息人士：中美未就应对气候变迁达成协议

香港《南华早报》引述消息人士称，中美并未就气候变迁达成协议。中国官员对美国特使克里表示，将遵循自己的气候路线，不会屈服于美方的压力。

USA China Klimawandel Klima John Kerry

（德国之声中文网）美国气候问题特使克里本周出访天津，意在促使全球最大温室气体排放国中国付出更多努力以应对气候变化。但《南华早报》引述知情人士称，北京回绝了美国呼吁其在11月联合国气候峰会前对气候变化做出更多公开承诺的要求，坚持表示中国将依循自己的计划，而不是屈服于美方的压力。 

克里的访华行程在周五结束，此行他与中国气候变化事务特使解振华面对面会谈，并分别同中国副总理韩正、中国外长王毅和政治局委员杨洁篪通过视频通话。 

《南华早报》指出，克里在天津向中国政府提出了一份加速应对气候变化的建议清单，包括公开承诺实现2015年《巴黎协定》规定的1.5摄氏度全球升温上限、在2030年前碳达峰的时间框架，以及暂停为海外燃煤项目提供资金。但不愿具名的知情人士对该报表示，双方未能达成协议，“中国已制定了实现其气候目标的的计划和路线图”，不会接受华盛顿的指手画脚。 

该名知情人士还表示，中国官员在与克里会谈时，表达了对美国指控新疆地区太阳能板供应链中存在强迫劳动的关切。中国官员指出，美国要求中国政府放弃对燃煤发电厂的支持，同时又对中国光伏企业实施制裁。 

China Kohlekraftwerk Datong

中国是全球最大温室气体排放国

根据中国外交部发布的新闻稿，中国外长王毅9月1日与克里会晤时表示，近年来中美关系急转直下，究其原因是美方对中国作出了“重大战略误判”。王毅称，“现在球在美方一边，美方应停止将中国视为威胁和对手，停止满世界围堵打压中国”。他也强调，“中美气变合作不可能脱离中美关系的大环境，美方应与中方相向而行，采取积极行动，推动中美关系重回正轨。” 

克里周四在与中方官员会谈后则表示，气候问题不是地缘政治武器，中国应在气候变化问题上做出更多努力。对此，中国外交部发言人汪文斌于周五回应道，中国的气候行动受到国际社会广泛赞誉，也将用史上最短的时间完成全球最高谈排放强度降幅，“充分体现了中国作为负责任大国的担当”。他认为，“美方应承担起自身法定责任，与发展中国家在气候变化领域开展有意义的合作。希望美方客观理性看待中国和中美关系，搬掉中美气变合作道路上的‘绊脚石’，本着相互尊重、平等互利的原则推动双方在气变等领域的协调合作取得更多成果”。 

China Peking Außenminister Wang Yi

中国外长王毅表示：“美方希气变合作成为中美关系的‘绿洲’，但如‘绿洲’周围都是‘荒漠’，‘绿洲’迟早会被沙化。”

美联社指出，克里此行的目的是就气候问题寻求合作，但中国则要求华盛顿该表对中国人权、台湾议题等一系列问题的立场。双方之间的来回拉锯凸显出全球最大的两个温室气体排放国之间的分歧。王毅表示：“美方希气变合作成为中美关系的‘绿洲’，但如‘绿洲’周围都是‘荒漠’，‘绿洲’迟早会被沙化。”

克里则在访问结束后的电话会议上对记者表示，他的任务仅限于气候问题，但他将向美国总统拜登和国务卿布林肯转达中国的关切。 

人民大学国际关系教授时殷弘表示，中国官员意在向拜登政府表明，“在重大议题保持反华立场的同时，想要获得中国在气候变化问题上的合作是不可能的”。 

绿色和平全球政策顾问李硕则对路透社表示：“中美必须意识到，除了双方的绿洲与荒漠外，整个星球都处于危险中”，“如果他们不能足够快速地共同取得气候进展，很快一切就会变成荒漠”。 

（美联社、路透社、南华早报） 

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