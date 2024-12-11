消息人士：中国高层考虑削弱人民币汇率应对特朗普新一轮关税战

路透社引述消息人士称，中国高层正在考虑允许人民币在2025年贬值，为应对特朗普再次担任美国总统后提高贸易关税做准备。人民币疲软可能有助于世界第二大经济体实现具有挑战性的5%经济增长目标，并通过增加出口收入和提高进口商品价格来缓解通货紧缩压力。

（德国之声中文网）据路透社报道，中国高层领导人和决策者正在考虑允许人民币在2025年贬值，为应对特朗普再次担任美国总统后提高贸易关税做准备。

知情人士表示，这一考虑中的举措反映了中国认识到需要更大的经济刺激来对抗特朗普提高关税的威胁。

特朗普已经表示，他计划对输入美国的商品征收10%的普遍进口关税，对从中国进口到美国的商品征收60%的关税。

让人民币贬值可以使中国出口产品更便宜，从而减轻关税的影响，并在中国大陆创造更宽松的货币环境。

中国人民银行和国务院新闻办公室都没有立即回应路透社的置评请求。

中国人民银行行长潘功胜12月2日出席2024中国金融学会学术年会暨中国金融论坛年会表示，明年央行将继续坚持支持性的货币政策立场和政策取向，综合运用多种货币政策工具，加大逆周期调控力度。 图像来源: Ge Jinfh/HPIC/picture alliance

路透社采访到的了解人民币贬值讨论情况的匿名人士称，明年允许人民币贬值将偏离保持汇率稳定的通常做法。

严格管理的人民币可以在央行确定的每日中间价上下浮动2%。中国高层官员的政策评论通常是保持人民币稳定的承诺。

另一位知情人士表示，尽管央行不太可能表示不再支撑人民币的现有汇率，但它将强调让市场在决定人民币价值方面拥有更多权力。

在本周召开的中共中央政治局经济会议上，中国承诺明年将采取“适度宽松”的货币政策，这是中国14年来首次放松货币政策立场。

今年，人民币政策在金融分析师报告和其他智库讨论中占据重要地位。

上周，智库中国金融四十人论坛（China Finance 40 Forum）发表的一篇论文中，分析师建议中国应暂时将人民币汇率从锚定美元转为与一篮子非美元货币（尤其是欧元）挂钩，以确保在贸易紧张时期汇率的灵活性。

了解央行想法的第三位消息人士告诉路透社，中国人民银行已经考虑将人民币兑美元汇率降至7.5以抵消任何贸易冲击的可能性。

这比目前的7.25左右的水平贬值了约3.5%。

在特朗普担任总统的第一个任期内，2018年3月至2020年5月期间人民币兑美元贬值了12%以上。

人民币疲软可能有助于世界第二大经济体实现具有挑战性的5%经济增长目标，并通过增加出口收入和提高进口商品价格来缓解通货紧缩压力。

分析师平均预测人民币兑美元汇率将在明年年底跌至7.37。自9月底以来，随着投资者为特朗普当选做准备，人民币兑美元汇率已下跌近4%。

中国央行过去曾通过国有银行买卖人民币来遏制人民币的波动和无序流动。

（路透社）

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