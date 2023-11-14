消息人士：中国同意打击芬太尼生产和出口

（德国之声中文网）彭博社引述不愿透露姓名的消息人士称，中国已经同意打击芬太尼的的生产和出口。消息人士称，美国总统拜登和中国国家主席习近平在旧金山会晤时宣布双方达成的这项协议。

据悉，根据这份仍在协商中的协议，中国将追查相关的化学公司，阻止芬太尼和用于制造致命合成阿片类药物（Synthetic Opioids）原材料的出口。

作为回报，美国将取消对中国警方鉴证机构的制裁。美国指控这家机构参与了侵犯人权的活动。

白宫国家安全委员会发言人拒绝对这一消息发表评论。 中国外交部表示，中国愿意在“平等和相互尊重”的基础上与美国开展禁毒合作。

美国有关当局指出，美国境内的芬太尼通常来自墨西哥贩毒团伙，而这些犯罪团伙则使用来自中国的化学原料。

根据美国疾病控制和预防中心（CDC）今年5月发布的一份报告，从2016年到2021年，美国涉及合成阿片类药物芬太尼的药物过量致死率，增加了2倍多。

芬太尼的效果比海洛因强50倍，比吗啡强100倍，并且越来越常与其他非法药物混合使用，往往会导致致命后果。

根据美国政府的估计，2021年美国与药物有关的过量死亡人数超过10万人。拜登政府一直在推动采取行动。

今年5月底，美国财政部指控中国和墨西哥的17个实体和个人协助生产假冒的含芬太尼药丸，并宣布对其实施制裁。其中包括总部设在中国的7个实体和6名个人。

10月3日，美国财政部又宣布将中国和加拿大14名个人和14家实体列入制裁名单，称他们涉嫌参与在美国大规模生产和销售芬太尼。

（综合报道）

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