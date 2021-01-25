消息人士：中国军机曾模拟攻击美国航母

（德国之声中文网）一个星期前，台湾国防部披露，中国人民解放军1月23日派出11架军机进入台湾西南的防空识别区，1月24日再次派出15架军机进入同一空域。最新消息显示，中国军机当时曾以美国航母为模拟攻击目标。

英国《金融时报》1月29日引述消息人士称，美国及其盟国收集到的情报显示，中国人民解放军派出的轰炸机和一些战斗机当时在进行一项演习，模拟攻击目标是在同一地区的以美国海军罗斯福号航母为首的舰艇编队。报道引述消息人士称，从轰-6K轰炸机飞行员的通话中能听到他们在确认模拟以航母为目标发射反舰导弹的指令。

美国《商业内幕》网站晚些时候也通过一名美军内部匿名人士核实，尽管中国军机没有抵近航母编队周边250海里区域，因此美国海军舰只也并未进入轰-6K轰炸机携带的鹰击-12反舰巡航导弹的射程范围，“但是确实有过模拟攻击的演练”。美军印太司令部新闻发言人卡夫卡上尉(Mike Kafka)则书面回复《商业内幕》称，罗斯福号航母编队密切监视中国海军和空军的一切动向，中国舰机在任何时候都未曾对美军舰机及人员构成威胁，“这是解放军近期一系列攻击性、破坏稳定行为的最新一个案例。”这名发言人指责中国利用其军事力量在南海国际水域向邻国施压，并强调美军将继续在国际法框架下航行在该海域，展现其坚定决心。

此外，中国官媒《环球时报》也曾在1月24日引述中国匿名军事分析人士指出，中国军机的此次行动“很有可能旨在增强解放军攻击美军航母的战斗力”，并强调轰炸机有能力对美国舰艇编队实施“饱和式攻击”。不过，同一则报道还引述另一名专家称，中国军机此次进入台湾空域很可能只是“例行演练”，和附近的美国海军编队无关。

根据美军印太司令部发布的消息，1月23日美国航母打击群进入南中国海。多家媒体均报道称，罗斯福号编队在进入南海时穿越了台湾岛南部的巴士海峡。美国国务院1月23日还曾发表声明称，对台湾的承诺“坚如磐石”。

文山/雨涵/(金融时报)

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