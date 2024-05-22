消息人士：一旦中国侵台 ASML可远程瘫痪台积电EUV

两名知情人士向彭博社透露，如果中国对台湾动武，荷兰光刻机制造商阿斯麦（ASML）有能力远程瘫痪台积电使用的最先进的极紫外光刻机（EUV）。台积电董事长刘德音去年9月在接受CNN采访时曾表示， “没有人可以通过武力控制台积电”。

（德国之声中文网）彭博社引述知情人士的消息称，如果中国对台湾动武，荷兰光刻机制造商阿斯麦（ASML）和台积电有办法让世界上最先进的芯片制造机器远程瘫痪。

两名不愿透露姓名的知情人士表示，美国政府官员私下向荷兰和台湾官员表达了台海冲突会对生产了全球绝大多数的先进芯片的台湾造成何种后果和影响的担忧。

这两名消息人士还透露，阿斯麦向荷兰政府官员保证，该公司有能力远程瘫痪光刻机。

彭博社报道称，阿斯麦、台积电和荷兰经济部都拒绝对这一消息发表评论。

如果没有台湾的半导体生产，世界怎么办？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

报道称，可以被远程关闭的包括最先进的极紫外光刻机（EUV）。 使用EUV可以制造出最小的微芯片晶体管，从而制造出具有人工智能用途以及更敏感的军事应用的芯片。每台EUV的售价超过2亿欧元。台积电是购买EUV的最大单一客户。

EUV需要频繁维护，如果没有阿斯麦提供的备件，这些机器很快就会停止工作。而且EUV的维护要求很高，EUV光刻机必须被安置在无尘室内，工程师需要身着特殊的套装以避免污染。

台积电董事长刘德音去年9月在接受CNN采访时曾表示， “没有人可以通过武力控制台积电”。他说： “一旦发生军事入侵，台积电工厂将立即陷入瘫痪。”

全球90%以上的先进制成芯片都是在台湾生产制造。

今年1月初，阿斯麦公司证实，为顺应美国的管制措施，荷兰政府吊销了2023年颁发的NXT:2050i和NXT:2100i DUV系统出口许可证，影响到中国的少数客户。

DUV（深紫外线）光刻系统中，NXT:2050i是一款高生产率、双级浸润式光刻工具，专为在先进节点批量生产300毫米晶圆而设计。NXT:2100i则是NXT:2050i的后续产品，配备了新的投影光学调节系统。

过去数年中，中国是阿斯麦的全球第三大市场，仅次于台湾和韩国。但在2023年第三季度，中国成了其最大出口市场，占到阿斯麦销售总量的46%。

阿斯麦前任首席执行官温尼克（Peter Wennink）曾在接受媒体采访时说：“你给他们（中国人）施加的压力越大，他们就越有可能加倍努力。” 图像来源: Federico Pestellini /PanoramiC/imago images

阿斯麦前任首席执行官温尼克（Peter Wennink）去年10月对投资者表示，来自美国的限制措施将影响到该企业约15%的对华销售份额。

温尼克曾公开反对这些措施，警告说，它们会刺激中国开发新技术，对阿斯麦构成竞争。他曾在接受彭博新闻社采访时说，“你给他们施加的压力越大，他们就越有可能加倍努力。”

上个月，美国政府再度向荷兰施压，要求其阿斯麦公司限制对中国的部分设备提供服务。

今年3月，荷兰首相吕特访华时，中国国家主席习近平表示，“脱钩断链”没有出路，割裂产业链只会导致分裂和对立，任何势力都无法阻遏中国科技发展进步。

（彭博社等）

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