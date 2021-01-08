消失近三月首度露面，马云回来了？

（德国之声中文网）据浙江日报报业集团旗下的天目新闻客户端报道，阿里巴巴创办人马云1月20日透过视讯连线方式，，在“马云公益基金会”举办的“乡村教师奖”颁奖典礼上致词。

在网上流传的一段50秒的视频中，马云说，“每年腊八节，是我们约定的日子。过去五年，每年这一天我们都在三亚举行颁奖仪式，感谢老师，致敬老师。今年因疫情原因我们不能见面，但我们的约定不变，对老师的致敬更不会变”。他还称，”“等疫情过去了，我们一定找时间把大家的三亚之旅补上，到那时我们再见面！”这段视频中还插入了一段标注为”1月10日马老师和基金会的同事们来到改造的寄宿制学校桐庐县玉华小学”的片断。

据天目新闻客户端报道，在1月20日的视讯致词中，马云还赞扬了中国政府振兴乡村的战略。他说，“我们国家实现了全面脱贫，全面推进乡村振兴战略进入新发展阶段，正在走向共同富裕……做好教育部门的补充。更好地发展乡村教育，为乡村振兴、共同富裕而努力，我想这是我们这一代企业经营者的责任和担当。”

这一视讯讲话是马云在公众场合“消失”近三个月后首度公开露面。随着马云的现身，阿里系股价飞涨。阿里巴巴股价一度暴涨近9%，最终收涨8.5%。阿里健康、阿里影业、云锋金融等也大幅上涨。

马云在哪儿？

马云去年以4377亿元人民币的身家在福布斯中国富豪榜上蝉联中国首富。不过，在去年10月24日上海金融峰会上批评中国的银行仍是“当铺思维”，公开挑战中国的金融监管政策后，马云显然日子很不好过。以马云为实际控制人的蚂蚁集团原定于去年11月5日在上海和香港首次公开募股（IPO），但却在上市前两天被中国当局叫停，众高管被约谈。阿里巴巴股价应声暴跌。有关部门随后还宣布对阿里巴巴集团进行反垄断调查，并开出罚单。一向曝光率很高的马云也从媒体上消失，两个多月未再公开露面。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些“消失的”中国商界大佬 妄议犯上？阿里遭劫？ 马云去年10月在上海外滩金融峰会发表演讲，公开批评中国的金融监管体制。11月初，阿里巴巴旗下的金融科技公司蚂蚁集团在上海和香港价值370亿美元的首次公开募股（IPO）在最后一刻被叫停。自此，马云一直没有公开露面或发言。监管机构多次约谈蚂蚁集团管理层，并宣布对阿里巴巴集团进行反垄断调查。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些“消失的”中国商界大佬 被单蒙头 轮椅推走 据《纽约时报》报道，2018年1月27日凌晨，45岁的肖建华坐在轮椅上被人从香港四季酒店带走，他的头被像床单或毯子的东西蒙着。2月1日，肖建华名下最主要的“明天系”集团刊登头版广告，称肖“在国外养病”。报道称，肖可能与曾庆红的亲属有过生意往来。直到2020年7月，明天集团首次证实了肖建华在中国大陆，并说他在配合政府重组企业集团。与此同时中国两家监管机构宣布，已接管明天控股集团旗下几家价值数千亿美元的公司。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些“消失的”中国商界大佬 “不能履职” 安邦不安 2017年6月14日，安邦集团在官网发表声明，称董事长吴小晖"因个人原因不能履职，已授权集团相关高管代为履行职务"。《纽约时报》引述知情人士称，吴小晖遭到拘留。2018年3月，吴小晖被检察院起诉，5月即因集资诈骗及以职务侵佔罪成，一审判囚18年。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些“消失的”中国商界大佬 “私募一哥” 锒铛入狱 中国官方新华社报道，2015年11月1日，泽熙投资总经理徐翔“通过非法手段获取股市内幕信息，从事内幕交易、操纵股票交易价格，被公安机关依法采取刑事强制措施”。身着白色阿玛尼西装的徐翔在宁波杭州湾跨海大桥附近被抓。纽约时报报道，在2015年夏股灾时，泽熙旗下的基金收益仍逆市上涨。2016年4月，徐翔被正式批捕。2017年1月，徐翔以操纵证券市场一审被判五年半，罚金110亿元。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些“消失的”中国商界大佬 富商徐明 猝死狱中 2015年12月4日，大连实德集团、实德俱乐部前董事长徐明在服刑的武汉监狱中因突发心肌梗塞死亡。徐明曾在薄熙来案中出庭作证。薄熙来被指控收受其巨额贿赂。2012年3月，有多家媒体报道称，徐明涉嫌经济案件被相关部门控制。但此后有关其被捕、被起诉以及最后被判刑的过程不曾被公开。徐明的刑期也一度不为人知。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些“消失的”中国商界大佬 “协助调查” 内容不明 金融时报报道，2015年12月，复星集团董事长郭广昌在失联四天后现身。报道称，失联期间他在协助中国当局进行一项调查。报道称，在中国政府的反腐运动中，郭广昌是受到波及的最知名的民营企业家。当他在公司内部会议上再度现身时，全场起立欢迎。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些“消失的”中国商界大佬 失踪五周 现身履职 《金融时报》报道，2015年12月，国泰君安国际董事会主席阎峰在失踪5周后现身，并恢复履职。报道称，中国当局当时正在调查股市违规行为。《新京报》报道说，2015年A股跌宕起伏，下半年证券行业成为反腐重地，多名证监会官员、券商和私募的高管被调查。



马云的“失踪”引起欧美媒体的关注，对其下落及其商业帝国的命运也众说纷纭。也有中国体制内人士担心马云会步曾掌管明天系的肖建华或是原安邦保险董事长吴小晖的后尘。

“连线”杂志英国版（Wired UK）近日曾引述与马云关系密切的消息人士说，马云目前在杭州暂避风头。 外界分析，马云如今现身想必已得到“上面”的许可，但要像之前那样“敢言”恐怕已是不可能了，而阿里巴巴和蚂蚁集团遭遇的种种危机也还远远没有过去。

乐然（综合报道）

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