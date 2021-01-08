消失近三月首度露面，马云回来了？

在公众场合“消失”近三个月后，阿里巴巴创始人马云1月20日首次通过视频形式公开露面。消息传出后，阿里巴巴港股直线拉升，收涨8.5%。
（德国之声中文网）据浙江日报报业集团旗下的天目新闻客户端报道，阿里巴巴创办人马云1月20日透过视讯连线方式，，在“马云公益基金会”举办的“乡村教师奖”颁奖典礼上致词。
在网上流传的一段50秒的视频中，马云说，“每年腊八节，是我们约定的日子。过去五年，每年这一天我们都在三亚举行颁奖仪式，感谢老师，致敬老师。今年因疫情原因我们不能见面，但我们的约定不变，对老师的致敬更不会变”。他还称，”“等疫情过去了，我们一定找时间把大家的三亚之旅补上，到那时我们再见面！”这段视频中还插入了一段标注为”1月10日马老师和基金会的同事们来到改造的寄宿制学校桐庐县玉华小学”的片断。
据天目新闻客户端报道，在1月20日的视讯致词中，马云还赞扬了中国政府振兴乡村的战略。他说，“我们国家实现了全面脱贫，全面推进乡村振兴战略进入新发展阶段，正在走向共同富裕……做好教育部门的补充。更好地发展乡村教育，为乡村振兴、共同富裕而努力，我想这是我们这一代企业经营者的责任和担当。”
这一视讯讲话是马云在公众场合“消失”近三个月后首度公开露面。随着马云的现身，阿里系股价飞涨。阿里巴巴股价一度暴涨近9%，最终收涨8.5%。阿里健康、阿里影业、云锋金融等也大幅上涨。
马云去年以4377亿元人民币的身家在福布斯中国富豪榜上蝉联中国首富。不过，在去年10月24日上海金融峰会上批评中国的银行仍是“当铺思维”，公开挑战中国的金融监管政策后，马云显然日子很不好过。以马云为实际控制人的蚂蚁集团原定于去年11月5日在上海和香港首次公开募股（IPO），但却在上市前两天被中国当局叫停，众高管被约谈。阿里巴巴股价应声暴跌。有关部门随后还宣布对阿里巴巴集团进行反垄断调查，并开出罚单。一向曝光率很高的马云也从媒体上消失，两个多月未再公开露面。
马云的“失踪”引起欧美媒体的关注，对其下落及其商业帝国的命运也众说纷纭。也有中国体制内人士担心马云会步曾掌管明天系的肖建华或是原安邦保险董事长吴小晖的后尘。
“连线”杂志英国版（Wired UK）近日曾引述与马云关系密切的消息人士说，马云目前在杭州暂避风头。 外界分析，马云如今现身想必已得到“上面”的许可，但要像之前那样“敢言”恐怕已是不可能了，而阿里巴巴和蚂蚁集团遭遇的种种危机也还远远没有过去。
乐然（综合报道）
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中国人曾经的“全民爸爸”马云目前处境如何，仍然不得而知。最新消息显示中国官方曾经下令禁止媒体在这件事情上发表与官方立场不符的消息。有人从中嗅出了当年薄熙来案的味道，也有人认为中国政府其实有点怕阿里巴巴倒下。