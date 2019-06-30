 消失的迪拜王妃现身伦敦法院 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.07.2019

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时政风云

消失的迪拜王妃现身伦敦法院

据称逃离迪拜的约旦公主哈雅在伦敦被发现。在此之前，她已经数周渺无音信。显然她是想逃离她的丈夫——迪拜酋长穆罕默德。

Prinzessin Haya bint Al Hussein in London (Reuters/T. Melville)

约旦公主哈雅

(德国之声中文网 )新照片显示，约旦公主哈雅（Haya bint al-Hussein）在伦敦一家法院大楼前现身。据英国国家通讯社（PA）报道，这位45岁的迪拜王妃已经寻求保护免遭强迫性婚姻。保护申请是针对她自己还是她的某个子女提出的，现在还不清楚。因为根据英国法律，此类申请可由当事人本人或者通过第三方提出。强迫行为给受害人造成的良影可以包括身体、感情或心理方面。

2004年哈雅公主与70岁的迪拜酋长穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）结婚，成为为他的六位妻子之一。她是前约旦国王侯赛因的女儿，也是现任约旦国王阿卜杜拉二世（Abdullah II.）同父异母的妹妹。

Demonstration vor Londoner Gericht (picture-alliance/dpa/AP/K. Wigglesworth)

反对迪拜酋长的示威者在伦敦家庭法院前举行抗议活动

为孩子而战

据英国国家通讯社报道，哈雅公主还为自己的孩子寻求保护，并申请获得子女的抚养权。她有一双儿女，女儿十一岁，儿子七岁。然而，她的丈夫，也是阿拉伯联合酋长国总理的穆罕默德则要求将孩子送回迪拜。

据称哈雅是因试图调解一场家庭纠纷而失宠。原因是因为穆罕默德另一位妻子的成年女儿拉蒂法（Latifa）的出逃。据报道，拉蒂法去年搭乘游艇做了一次惊人的逃跑尝试。但是在最终在印度海岸前被一支特种部队拦截并强行返回。

早在2000年，穆罕默德的女儿沙姆萨（Shamsa）就从她父亲在英国东南部萨里郡的庄园出逃。几周后，她在剑桥被绑架并被押送回迪拜，在监狱中被关押了8年。

李京慧 / 叶宣（法新社、美联社）

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