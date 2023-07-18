“消失”的数据：浙江今年一季度火化增七成

（德国之声中文网）浙江省民政厅于2023年7月13日公布了2023年一季度的统计数据，其中包含火化遗体数，数字为17.1万具。中国媒体《财新》7月17日报道了该消息，指出浙江今年第一季度的火化遗体数对比去年同期激增72.7%。在2020年、2021年和2022年的第一季度，该省火化遗体数分别为8.83万、9.3万和9.9万具。

不过截至发稿，浙江省民政厅官网已经找不到今年第一季度的任何统计数据。财新网的相关报道也不见所踪。通过谷歌搜寻，仍可以看到财新报道的题目和摘要。

“对死亡规模难得的了解”

在中国，大多数死亡者都被火化，因此火葬数字对于死亡数字具有指标性。如果用火化数字配合遗体火化率，可以估算出整体死亡人数。

彭博社7月17日的相关报道指出，人口大省浙江第一季度火化遗体数激增，让人们对中国12月初突然放开新冠疫情管控后的死亡规模 “有难得的了解”。

在实施了近三年的严格防疫管控后，中国当局在2022年底迅速放开，大规模感染潮来袭。中国的疫苗接种率很高，但老年人的接种率相对较低。

防疫政策大逆转后的中国 走向“阴性清零” 在中国12月初放宽防疫政策后，感染人数呈现爆炸式增长。据网传的一份“12月21日国家卫健委会议纪要”，仅仅20天内，中国累计感染2.48亿人，仅12月20日一天，全国就新增了约3700万感染病例。彭博社以及《金融时报》从与会人士处确认了这份会议纪要的真实性。很多中国人的直观感受是：身边的人都阳了。黄桃罐头也突然紧俏。

防疫政策大逆转后的中国 全国抢购退烧药血氧仪 重金难求Paxlovid 伴随着这波感染潮的是中国各地民众疯狂寻找药物、抢购药物和血氧仪的现象。中国很多地方出现感冒退烧药断货、短缺的情况，一些城市实施了药物限购。这也引发一些质疑：政府为什么没有提前做好相应准备？与此同时，美国辉瑞公司研发的新冠口服特效药Paxlovid更是一药难求，印度版的仿制药同样被热炒，中国媒体《第一财经》都在报道中表示，“电影《我不是药神》中熟悉的桥段再次上演”。

防疫政策大逆转后的中国 医疗系统人满为患 官方数据完全失真 感染海啸也给中国卫生医疗系统带来巨大压力，人满为患的医院、生命垂危的患者、精疲力尽的医护人员、殡仪馆和火葬场排起长队——这样的画面随处可见。而中国官方公布的新冠感染和死亡数据，与真实情况已完全脱节。根据官方数字，自12月初中国死于新冠的只有十几人，这与民众的认知、一些媒体发自医院和殡葬机构的报道结论相差甚远。

防疫政策大逆转后的中国 老年人受伤害最大 很多媒体和公共号文章指出，中国的医院和诊所里近日满是老年人（图为1月3日的上海同仁医院）。早在12月中旬，外媒就陆续报道指出，北京等城市的殡仪馆和火葬场异常拥挤。从12月中下旬开始，不少人在社媒贴出家里有长辈去世的消息，甚至中国媒体也报了“6天，共和国痛失16位院士”这样的消息。不过，中方的报道没有点明这些高龄院士的死因。有网易公共号文章在12月24日说：“3天9位院士逝世，不缺医疗的他们都撑不住，更不用说普通老人了。”

防疫政策大逆转后的中国 感染潮从城市向农村蔓延 前中疾控流行病学首席科学家曾光在12月底的凤凰财经会上表示，他估计北京的感染率可能已超80%，甚至更高。中国国家传染病医学中心主任张文宏也于12月底称，中国这一波疫情的感染率已经非常高，许多大城市已超过50%，农历春节将达80%。上海交大和上海市公共卫生临床中心团队近日联合发表的研究初步判断，这波新冠感染潮在北京、上海、重庆、广州等大城市已于2023年元旦前后越过高峰。而农村地区将在一月迎来高峰。相比较城市地区，中国农村地区的医疗资源更匮乏（图为四川资阳农村的一位患病老人）。

防疫政策大逆转后的中国 数据分析：染疫死亡将在1月23日达到峰值 据英国健康资讯分析公司Airfinity12月下旬估计，中国目前每天数千人死亡，最终可能有上百万人死于新冠（图为12月18日北京的一家火葬场）。该公司还预测，中国染疫死亡将在2023年1月23日达到峰值，到时单日死亡病例将上升至2.5万例左右。而1月23日正是中国农历新年的大年初二。

防疫政策大逆转后的中国 中国宣布“0+0” 多国开始对华检疫 中国官方在12月26日宣布，从2023年1月8日起取消对入境人员的核酸检测及集中隔离，对国内的新冠感染者也不再进行隔离。同时在入境限制放宽后，将进一步优化外籍人士来华安排，在未来“有序恢复”中国公民出境旅游。这让一些国家开始担忧来自中国的病毒输入以及可能的病毒变异问题。日本、美国、法国（图）等一些国家率先宣布，对来自中国的入境者实施隔离或者核酸检测等入境限制。



中国官方表示，在放开后的五周有近六万人死于新冠。不过，针对该数字存在不少质疑声音，认为数字存在明显低估。

2022年底，多家媒体都曾报道称，北京等地的殡仪馆和火葬场应接不暇。

中国疾控部门在2022年12月20日证实缩小了新冠死亡的界定范围，只有“新冠病毒导致的肺炎、呼吸衰竭为首要死亡诊断”的病例才归为新冠死亡。

在美国、英国、德国等国，新冠死亡不仅包括感染新冠直接导致的死亡，也包括感染与死亡有间接关联的病例，也就是说，包括“死于新冠”和“感染新冠后死亡”两个范畴。

中国对于“新冠死亡”狭窄的定义方式当时遭到了世卫组织批评，认为中国严重低报了死亡人数。

放开后的全国火化数据尚未发布

放开后的这一波感染高峰出现在2020年底以及2023年初。通过将2022年第四季度以及2023年第一季度死亡数字与往年同期数字对比，可以得到对新冠死亡更直观的了解。

中国民政部6月9日公布了“2022年四季度民政统计数据”，但与以往内容不同的是，这份延迟数月发布的统计公报中没有按惯例包含“其他社会服务”这一项，也就是说没有公布“婚姻登记”和“殡葬服务”（火化遗体）的数字。

根据中国民政部官网，2021年全年的全国火化遗体数字为596.3万具；2020年全国火化遗体数字为555.8万具。在“2022年1季度民政统计数据”中，该季度全国的火化遗体数字为170.6万具。而“2023年1季度民政统计数据”目前仍未发布。

北京殡仪馆压力山大

未具名官员透露：火化量增加主要是因为新冠

已经“消失”但是被众多外媒和网友转载的《财新》报道指出，浙江省也没有披露2022年四季度的火化数据。

尽管浙江省从官网上删除了第一季度的数据，但《财新》报道援引一位不愿透露姓名的地方政府官员表示，“部分”被删除的数据是准确的，火化量增加主要是因为新冠。

在中国社媒知乎上，有网友提问“如何看待浙江省最新发布2023年一季度火化遗体数，同比增长72%？”。一位用户回复说：“查了差不多十几个省份，2022年四季度和2023年一季度的民政季度统计数据都没有公布火化遗体数。……‘死一个人是悲剧，死一百万人只是统计数据’，希望我们三年付出的努力确实让这一统计数字变小了吧。”

目前，知乎上的该帖以及相关评论都已被删除，但在“中国数字时代”的“404文库”可以看到截屏。

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