“消失”的数据：浙江今年一季度火化增七成

中国媒体《财新》7月17日援引浙江省民政厅官网数据，指出在2023年第一季度该省的火化遗体数同比增长72.7%。不过，浙江民政厅官网数据以及这篇报道均已经“消失”。而且，中国全国去年第四季度以及今年第一季度的火化数字至今不见踪影。
（德国之声中文网）浙江省民政厅于2023年7月13日公布了2023年一季度的统计数据，其中包含火化遗体数，数字为17.1万具。中国媒体《财新》7月17日报道了该消息，指出浙江今年第一季度的火化遗体数对比去年同期激增72.7%。在2020年、2021年和2022年的第一季度，该省火化遗体数分别为8.83万、9.3万和9.9万具。
不过截至发稿，浙江省民政厅官网已经找不到今年第一季度的任何统计数据。财新网的相关报道也不见所踪。通过谷歌搜寻，仍可以看到财新报道的题目和摘要。
在中国，大多数死亡者都被火化，因此火葬数字对于死亡数字具有指标性。如果用火化数字配合遗体火化率，可以估算出整体死亡人数。
彭博社7月17日的相关报道指出，人口大省浙江第一季度火化遗体数激增，让人们对中国12月初突然放开新冠疫情管控后的死亡规模 “有难得的了解”。
在实施了近三年的严格防疫管控后，中国当局在2022年底迅速放开，大规模感染潮来袭。中国的疫苗接种率很高，但老年人的接种率相对较低。
中国官方表示，在放开后的五周有近六万人死于新冠。不过，针对该数字存在不少质疑声音，认为数字存在明显低估。
2022年底，多家媒体都曾报道称，北京等地的殡仪馆和火葬场应接不暇。
中国疾控部门在2022年12月20日证实缩小了新冠死亡的界定范围，只有“新冠病毒导致的肺炎、呼吸衰竭为首要死亡诊断”的病例才归为新冠死亡。
在美国、英国、德国等国，新冠死亡不仅包括感染新冠直接导致的死亡，也包括感染与死亡有间接关联的病例，也就是说，包括“死于新冠”和“感染新冠后死亡”两个范畴。
中国对于“新冠死亡”狭窄的定义方式当时遭到了世卫组织批评，认为中国严重低报了死亡人数。
放开后的这一波感染高峰出现在2020年底以及2023年初。通过将2022年第四季度以及2023年第一季度死亡数字与往年同期数字对比，可以得到对新冠死亡更直观的了解。
中国民政部6月9日公布了“2022年四季度民政统计数据”，但与以往内容不同的是，这份延迟数月发布的统计公报中没有按惯例包含“其他社会服务”这一项，也就是说没有公布“婚姻登记”和“殡葬服务”（火化遗体）的数字。
根据中国民政部官网，2021年全年的全国火化遗体数字为596.3万具；2020年全国火化遗体数字为555.8万具。在“2022年1季度民政统计数据”中，该季度全国的火化遗体数字为170.6万具。而“2023年1季度民政统计数据”目前仍未发布。
已经“消失”但是被众多外媒和网友转载的《财新》报道指出，浙江省也没有披露2022年四季度的火化数据。
尽管浙江省从官网上删除了第一季度的数据，但《财新》报道援引一位不愿透露姓名的地方政府官员表示，“部分”被删除的数据是准确的，火化量增加主要是因为新冠。
在中国社媒知乎上，有网友提问“如何看待浙江省最新发布2023年一季度火化遗体数，同比增长72%？”。一位用户回复说：“查了差不多十几个省份，2022年四季度和2023年一季度的民政季度统计数据都没有公布火化遗体数。……‘死一个人是悲剧，死一百万人只是统计数据’，希望我们三年付出的努力确实让这一统计数字变小了吧。”
目前，知乎上的该帖以及相关评论都已被删除，但在“中国数字时代”的“404文库”可以看到截屏。
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