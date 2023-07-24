“消失”的外长：关于秦刚你应该了解的内容

中国外交部长秦刚已经近一个月没有出现在公众视野，舆论纷纷发问“秦刚去哪儿了？”官方语焉不详，更是引发巨大猜想、催生各种传闻，毕竟，秦刚是近半世纪以来中国最年轻的外长，曾在三个月内连升两级，被看作是习近平的心腹。
（德国之声中文网）打开中国外交部官网，秦刚的照片仍然刊登在首页，“外交部长活动”一栏仍是秦刚近期的外事活动。至少从官网内容来看，他没有“消失”，仍然是中国外长。
在秦刚停止出现在公众视野两周后，外交部发言人汪文斌曾经简短地表示，这位外长因为“身体原因”而缺席。在他消失三周后，另一位发言人毛宁说，“没有可提供的信息”。而当中国驻美大使谢锋上周出席活动时被问到这个问题时，谢锋说，“让我们等等看看”（Let’s wait and see）。
这一连串语焉不详，引发巨大猜测，并且催生各种传言。这位消失近一个月的中国外长成为了近期最受网民和海外媒体关注的人物之一。
在中国外交部中文网站上，关于秦刚的介绍仅寥寥两句：“秦刚，男，汉族，1966年3月生，河北怀来人，1988年8月参加工作，1986年11月加入中国共产党，国际关系学院国际政治系国际政治专业毕业，大学学历。现任中共二十届中央委员，国务委员、国务院党组成员，外交部部长。”
不过，中国外交部的英文版面还刊登着秦刚以前担任外交部副部长时的简历，内容比中文版详尽不少。
根据这份英文简历，秦刚出生于天津，已婚有一子。他1988年开始在北京外交人员服务局工作。1992年进入中国外交部，于1992-1995年担任外交部西欧司随员、三等秘书；1995-1999年期间任中国驻英国大使馆三秘、二秘；1999-2002年期间任外交部西欧司二秘、副处长、处长；2002-2005年任中国驻英大使馆参赞。
2005年，秦刚回北京任职，在接下来的五年、直至2010年担任外交部新闻司副司长、外交部发言人。
2010年至2011年，秦刚再次前往英国，短暂担任中国驻英国大使馆公使。
2011年底，秦刚再次回到北京，截至2014年一直担任外交部新闻司司长、外交部发言人。这是秦刚第二度担任外交部发言人。据中国媒体报道，秦刚是迄今唯一一位曾两度担任中国外交部发言人的官员。
此后，他从2015年至2017年担任外交部礼宾司司长。从2017年到2018年，他任外交部部长助理，并继续兼礼宾司司长。
2018年9月，秦刚升任中国外交部副部长。从2018年至2021年，他一直担任此职。
公开资料显示，这位中国外交大员在2021年7月赴美履新，担任第11任中国驻美大使。
在担任中国驻美大使仅一年多之后，秦刚在中共二十大上当选中共中央委员，并在2022年底被任命为外交部部长。2023年1月2日，秦刚奉调回国，成为中国第12任外长。
当时，中国媒体“上观”发文指出，秦刚“成为周恩来之后我国最年轻的外交部长”。
2023年3月的人大会议上，56岁的秦刚当选中国国务委员，晋升副国级，成为中国目前最年轻的副国级干部。
当时就有观察人士指出，秦刚的晋升速度在中共政坛实属罕见。《联合早报》3月的一篇报道指出，在中国，副国级属于“党和国家领导人”，“秦刚在三个月内连升两级，这在中国政坛上十分少见”， “相比之下，王毅在外长岗位上做了五年才晋升国务委员”。
澳大利亚广播公司（ABC）在7月18日的一篇报道中表示，秦刚的迅速晋升被中国观察人士视为习近平进入第三任期后领导团队的最大意外，因此秦刚“被认为是习近平的得力助手”。
法新社在7月24日的一篇报道中同样说，秦刚被认为是习近平的心腹。
ABC的这篇报道还指出，“秦刚的外交语言谨慎、温和而有幽默感”。在出任外长后，他的一项引人注目的举措是将“战狼外交”的代表人物赵立坚从新闻发言人的位置上调离。
不过，法新社的报道则表示，秦刚也曾赢得“战狼的美誉”。公开资料显示，“窜访”一词正是秦刚2006年作为外交部发言人时提出的，用来形容达赖喇嘛访问欧洲。
最后一次关于秦刚公开露面的报道是他6月25日在北京见斯里兰卡、俄罗斯和越南官员。此后，曾有媒体报道说秦刚是因为确诊新冠而缺席，不过该消息没有得到中国官方证实。
随着秦刚“消失”的时间越来越长，各种传言甚嚣尘上。毕竟，在中国，高层官员“消失”经常会和“落马、接受调查”之类的内容联系在一起。
不过，截至发稿，中国官方仍然没有透露任何这方面的消息。同时，中国官方对于该话题在社媒上的审查力度似乎也并没有特别严格。负责追踪中国政治宣传的美国专家埃尔达尔（Brock Erdahl）对《南华早报》说，“审查人员一反常态地允许网络对秦刚失踪进行一些讨论”。
中国著名媒体人、《环球时报》前总编胡锡进7月15日发微博说：“有时一件事情大家都很关心，又不能在舆论场谈论，这样的情况应该尽量少。还是会有些事情在一段时间里很敏感，或者有密级，不好公开议论，这可以理解，但这种情况的持续时间要尽量短。总之，保持事务的环境与尊重公众的知情权需要取得平衡。”
不过，在秦刚下落的问题上，中国政府显然还没有打算透露给公众更多信息。在7月17日的中国外交部例行记者会上，当被记者提问“秦刚现在还是中国外长吗？”毛宁回答：“建议你查阅中国外交部网站，我也没有其他更多信息可以提供。”
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