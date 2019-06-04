消失无踪的“基因编辑婴儿“之父

（德国之声中文网）贺建奎最后一次出现在公众面前是今年1月。他没有发布任何研究报告，那些基因编辑婴儿的健康状况如何也无人知晓。

美国斯坦福大学生物伦理学者赫尔布特博士（William Hurlbut）表示："故事就是，一切都秘密掩藏起来，而这对于人们进一步了解此事毫无帮助。"

2018年底，贺建奎在香港的一次科学会议上宣布，通过一个名为CRISPR的工具对胚胎的一个基因进行编辑，试图以此帮助出生的婴儿免受艾滋病毒的感染。在此之前，赫尔布特曾经与他多次交谈。贺建奎在返回中国之前，也曾在斯坦福大学从事研究工作。

贺建奎的"基因编辑婴儿"工作后来被斥为从医学角度而言毫无必要，且违反伦理，因为它可能对其它基因产生损害；再者，对DNA做出改变可能会遗传给后代。

此后，许多人呼吁对类似研究工作实施管制或暂停。但是各相关机构却在究竟该有谁来制定标准，以及如何实施方面深陷泥潭，停滞不前。

宾夕法尼亚大学的遗传学家穆苏努鲁博士（Kiran Musunuru）最近出版一本专著，主题便是基因编辑并提及CRISPR婴儿的案例。他表示，在对类似研究进行监管方面，"什么都没有改变。"

赫尔布特则认为，比起一年之前，"我们在管控方面有所进步"。他本人并不赞同贺建奎所进行的研究工作，但他同时表示，外界过于聚焦在"妖魔化"贺建奎个人，而没有把精力放在"今后该怎么办"的问题上。

而在一年之后，此事的当事人境况如何？对科学家又带来了怎样的影响呢？美联社总结如下：

贺建奎

人们最后一次看到他是在今年1月初，他当时出现在深圳南方科技大学一处宿舍阳台上。在他的研究成果公布并引发巨大争议后，南方科技大学宣布将其解聘。因为他的住处当时有人员看守，外界怀疑他遭到软禁。

几周后，中国官方通讯社新华社发布消息称，"该事件系南方科技大学副教授贺建奎为追逐个人名利，自筹资金，蓄意逃避监管，私自组织有关人员，实施国家明令禁止的以生殖为目的的人类胚胎基因编辑活动……调查组有关负责人表示，对贺建奎及涉事人员和机构将依法依规严肃处理，涉嫌犯罪的将移交公安机关处理。"

此后美联社曾多次试图联络贺建奎，但未能成功。贺建奎聘请的媒体关系联络人赖安·费雷尔（Ryan Ferrell）也拒绝置评。费雷尔此前曾表示，他的工资已经转由贺建奎的妻子支付。这一消息也许意味着贺建奎本人无法操办这些事务。

今年年初曾与贺建奎有联系的赫尔布特拒绝透露他们最后一次联络是在什么时候。

"基因编辑婴儿"

中国的调查部门似乎确认了有两名孪生双胞胎女婴是贺建奎基因编辑技术的产物。新华社引述调查组有关负责人称，"对已出生婴儿和怀孕志愿者，广东省将在国家有关部门的指导下，与相关方面共同做好医学观察和随访等工作。"

对于第三名婴儿的情况，外界一无所知。按照此前透露的信息，第三名婴儿应该在今年夏末出生。

中国官方没收了剩余的基因编辑胚胎和贺建奎实验室的工作记录。

其他当事人

休斯顿莱斯大学表示，他们仍在调查迈克尔·蒂姆（Michael Deem）在此事件中所扮演的角色。蒂姆的名字出现在贺建奎发给一份学术期刊的文章里，并曾接受美联社采访谈论贺建奎的研究工作。在多年前贺建奎就读莱斯大学期间，蒂姆是贺建奎的导师。

美联社及其他媒体曾报道称，还有一些美国及中国的科学家对于贺建奎的工作事先知情或曾经相当确信。

"许多人知道，许多人鼓励他。他并不是躲在角度里做了这件事情，"赫尔布特表示。

科学界

科学家最近发现了可能比CRISPR更为安全的基因编辑技术。基因编辑也被用来测试防止儿童及成人疾病，但因为这些技术并不会导致基因改变对后代造成影响，所以不会有争议。一些科学家认为，如果能够证明基因编辑技术在这些领域有所作为，该项技术会得到更为广泛的接受。

基因编辑也被用来测试防止儿童及成人疾病

公众舆论

上周，加州伯克利举行了一次有关公众对于基因编辑看法的论坛。议题从改变蚊子和玉米的基因到胚胎基因编辑。

美国国家科学院最近撤回了一段视频，因为其中对于这项具有伦理争议的技术的描述，以及该技术可能被用于婴儿胚胎的说法引发强烈关注。该院也主导一些基因编辑技术标准设立的工作，他们的主要经费来自于美国政府。但一名发言人表示，引发争议视频是由私人赞助制作的。

美联社和美国芝加哥大学全国民意研究中心（NORC）去年进行的一项调查显示，大部分美国人表示他们可以接受运用基因编辑技术来防止婴儿罹患疾病，但不能接受该项技术被用于制造更为聪明、跑得更快或长得更高的婴儿。

监管机制

CRISPR技术的先驱人物、加州大学伯克利分校的生物学家杜德纳（Jennifer Doudna）最近在《科学》杂志发表的一篇评论中指出，仅仅暂停该项技术已经不够，而是需要制定监管措施。

她表示，尽管世界卫生组织要求所有国家的监管机构禁止类似试验，一名俄罗斯学者最近却提出相关申请。

杜德纳认为，试图对胚胎、卵子或精子的DNA进行改良的热情"仍未消散"。

石涛/凝炼 （美联社）