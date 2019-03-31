消失中的书信佬 见证香港历史的变迁

(德国之声中文网）午后的油麻地玉器市场内一片宁谧, 只有零星的游客在档口中穿梭闲逛。市场里有一条横向的书信巷，七至八个小檔口，都是代人报税和写信的。而陈球的小档口，安静地陪着岁月的光影流动，一晃便是四十年。

由越南军中翻译员到书信佬

今年七十六岁的陈球，原来是越南华侨，年轻时在西贡（今胡志明市）的哥伦比亚影业越南分公司当会计主任，精通中、英、法和越南四国语言。1972 年，越南内战，陈球在军队中当翻译员，意识到时局纷乱，预计战争残酷结局，于是毅然偷渡至香港。来到香港学历不被承认，为了生活，他在尖沙嘴当酒保，后经友人介绍来到油麻地云南里的书信摊档梁老易当助手，代办书信、会计报税。白天他在酒吧工作，晚上下班便到档口辅助梁老易，值至一九七九年，球叔正式接手檔口，仍然保留檔口名称"梁老易"，今年刚好踏入四十年。

早于上世纪四十年代，香港已经出现"写信佬"这个行业。到了五十年代，行业逐渐兴起，信档主要集中在油麻地云南里一带。"七十年代高峰期有三十多名写信佬，到现在只剩下不到十名了"， 球叔平静地道出这个行业的兴衰。

九七年前的香港，仍然是英国殖民时代，英文是法定语言。"写信佬"除了为客人写家书，与故乡亲友报平安，也会为客人撰写投诉及调迁等寄到政府的书函。因此又被称为"市民秘书"。

七十年代，电话虽然开始普及，然而长途电话费昂贵，而互联网还没有发明。年长一点又不懂字的市民，要与家乡亲戚通信，就跑去找书信佬代书，所以一般中文书信以家书为主。而更早一些的五六十年代，客人则多以一些 "妈姐"（这里"妈姐"是指来自广东顺德的女佣）为主。

从不"加盐加醋"

客人口里念着，他们便叫跟着意思书写。球叔笑言，上一代的人情感表达都较含蓄，家里内容往往都是简单的嘱咐及慰问、交待汇款金额等，可谓言简意精。而球叔他们也都是顺着客人的原来意思书写，从不"加盐加醋"； 也有不少年青人，他们由内地偷渡到香港，在香港工作艰苦，并命赚钱寄回家乡，在信中却尽道生活美好一面，盼望早日衣锦还乡，这反映出上一代香港人刻苦勤俭而又着重家乡情的美好情怀。

七十年代的香港，社会仍然未算繁荣，一般市民生活艰难，大部份与内地亲戚有深厚的连结。代书一封家书，盛惠二十多、三十元。在七十年代，算是不俗的收入。

尊重客人私隐

代书家长经验日长，往往客人简单几句的描述，球叔心里已明白个中底蕴, 然而他从不追问客人的家事；一些熟客, 一光顾便是十多年、二十年，亦视他为朋友，一边写信一边分享家事变化，他也是耐心的细听而从不过问，因此也知道不少家庭的秘密；行家之间他们也几乎絶口不提客人的数据及书信内容。"因为要尊重客人的私隐嘛! "球叔笑道。

踏入80年代，随着九年免费教育的推行，香教教育开始普遍；另一方面，通讯设备不断普及，客人需要书写家书的急遽减少，到80年代后期，几乎绝无仅有。而书写英文信方面，主要是帮助客人阅读及回复政府及法庭文件为主。随着九七回归后，中、英文均列为法定语言，所有政府公函及大机构的文件均具中英文版本，因此找球叔阅读及回复英文书信的人又大大减少。

写信式微报税代之

球叔说，现在已没有人请他们代写家书了，为客人报税才是他们的主要收入来源。"我们专为一些从事小生意、小买卖的小贩， 或小巴、出租车、货车司机们报税, 每次收费约二千元，价钱要比会计师价便宜好几倍。"

九七回归后, 中港两地交易频繁, 中港贸易大大增加, 球叔的的客人也多了一些从事中港贸易、基建建筑材料, 而报税的金额也越来越大。

歳月流转，时移势易，今天互联网盛行，大部人都通过手机或计算机发电邮短讯。然而外面风云变幻，档口里陪伴着球叔的仍然是那一部人手打字机，"哒哒＂的打字机发出的英文书信不知凡几。

球叔笑言，虽然他已经学懂了用计算机，然而计算机容易坏，反而不及这部老战友"忠诚"及"扎实"，这么多年谨守岗位、默默耕耘。"我会坚持用到我离世那一刻！"球叔坚定地说。