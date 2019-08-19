 消失七个月 杨恒均正式被控间谍罪 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.08.2019

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时政风云

消失七个月 杨恒均正式被控间谍罪

今年一月，澳籍作家杨恒均在广州机场被国保带走之后，就再也没有現身。他的律师认为，他会遭到这样的待遇是因为他积极宣扬民主。

China / Tibet - Yang Hengjun, Schriftsteller und ehemaliger chinesischer Diplomat (Reuters)

杨恒钧已遭中国政府关押长达七个多月。

(德国之声中文网)澳大利亚广播公司(ABC)报导，华裔澳籍作家杨恒均（笔名，真名杨军）被中国当局控告间谍罪，可能会面临刑期。

杨恒均的澳大利亚律师斯塔里（Rob Stary）告诉ABC，他的客户已经被中国正式以间谍罪起诉。

斯塔里另外告诉澳联社(AAP)，不确定这项指控跟什么事件有关:「虽然我们认为可能是指控他为澳大利亚政府作间谍，但是起诉书里面并没有写清楚。」律师怀疑杨恒均被起诉是因为他一直积极地发表政治意见、公开提倡民主。

稍后澳大利亚外长佩恩(Marise Payne)也确认了这个消息，但是也说要从政府方面获得更多信息十分困难。她说: 「对于这位澳籍的学者在8月23日遭到中国政府正式以间谍罪逮捕，澳洲政府十分担忧也非常失望。」她说，杨恒均接下来还会继续被羁押，澳大利亚政府都和杨恒均的家人同在。

佩恩表示，杨恒均已经被拘禁了七个多月，而中国当局始终没有说明他被捕的原因，也不让他与律师或家人见面。

一去不返七个月

现年53岁的杨恒均是美国哥伦比亚大学访问学者，此前曾在中国外交部工作，2000年移民澳大利亚。他以中国公民社会、政治发展为题的博客曾拥有大量读者。

今年1月19日，杨恒均与妻子跟女儿在广州机场准备转机去上海时，遭预先埋伏在机场的国保给带走。

中国外交部稍后表示，杨恒均因"涉嫌危害国家安全"在北京被拘留。这一定义模糊的罪名经常被北京政府用来压制异议人士和批评者。

虽然佩恩曾经发出声明表示，澳大利亚政府持续为杨恒均提供领事服务，并要求他能够立即被允许与中国律师见面，但是情况并未改变。直至今年7月18日，澳大利亚律师斯塔里（Rob Stary）对外界透露，杨恒均周四（7月18日）被正式起诉，并被转移到北京另一处看守所。虽然律师斯塔里当时还不知道罪名为何，但是他也推测罪名与触犯中国国家安全法规有关，可能会是间谍罪或类似罪名。现在时隔七个月，中国放出的消息显示他的推测准确。

罗法/楊威廉 (路透社、澳联社等)

 

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律师：杨恒均已被正式起诉

一名澳大利亚律师发布消息称，被中国政府关押数月的澳籍华人作家杨恒均被正式起诉，但具体罪名仍不清楚。今年1月，杨恒均在广州机场被中国国保带走，此后中国外交部曾表示杨恒均涉嫌"危害国家安全"。 (18.07.2019)  

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