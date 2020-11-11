涅槃凤凰?恶意揽炒?港媒评DQ总辞

(德国之声中文网)《南华早报》的社论以“北京赶走立法会议员后，香港必定面临挑战”为题，担忧地指出，四名议员遭DQ、泛民派总辞，对香港政坛造成了深远的冲击，而这座城市眼下最需要的是稳定。

“《基本法》就如何驱逐议员有着明确的规定。而根据周三的决定，一旦议员被确认有法律定义的煽动香港独立、寻求外国干涉、拒绝承认国家主权或其他危害国家安全行为时，议员资格就会立刻被剥夺。这一决定今后会得到怎样的运用，尚待观察。重要的是，法治必须得到充分维护。”

“一个延任一年、却没有反对派的立法会，会让很多人担心缺乏有效制衡。特首林郑月娥却似乎并不担心泛民派总辞，还说立法会不会因此成为橡皮图章。但是，这座城市已经承受不起进一步的分裂。局势接下来会如何发展，势必会受到香港各界以及国外的密切关注。”

4名被剥夺资格的议员

香港《苹果日报》的评论则以“杀死了立法会 杀不死香港”为题，指出立法会没有反对派的后果当然十分严重，中央及港府的目标就是抹杀立法会异议、为傀儡特首解除后顾之忧；但是接下去泛民派的任务将是探寻如何建立新平台为市民发声、向国际发声，并且探寻以资深民主派为主的辞职议员如何发挥作用。

“在中共、港共决定第六届立法会议员延任时，民主阵营曾爆发总辞与留任之争。坊间较一致的意见是要建立新平台，或结合留任议员与初选胜出者的力量，或由区议会为主组成议政联盟。在立法会被杀后，如何筹设民间议会，是学者、政党、市民都要考虑的当务之急。民间议会虽不能直接制衡政府施政，不能直接影响林郑政府强推明日大屿拨款、大湾区投票，甚至难以阻挡香港快速堕入危崖，但是，与其做被温水煮熟的青蛙，不如做涅槃的凤凰。立法会可以被杀死，香港是杀不死的。这也是总辞的意义所在。”

《明报》以“政治战争升级 DQ震荡或未息”为题刊发社论指出，泛民派与北京之间的“全面政治战争”再度升级，这对香港恐怕并非好事。

“从中央角度，反修例风暴说明香港是国安重大缺口，有人搞港独、有人要揽炒、有人勾结外部势力，‘政治战争’已经全面开打，为了堵塞缺口、控制局面，中央不会再有避忌，认为要出手便出手，回响再大一样照做，无论《港区国安法》还是今次DQ事件，皆反映此一思路。全国人大委员长栗战书昨天重申，落实特区维护国安的法律制度和执行机制，确保香港公职人员符合法定条件，林郑则提到，2016年人大就《基本法》第104条释法后，特区政府一直研究相关本地立法。就任后违反誓言有何法律后果，相信将是重点。公职人员定义相当广泛，区议员等亦包括其中，观乎目前形势，更多震荡可能还在后头。”

“一国两制各有分际，各方不理局限，必定出事。去年中以来，泛民与中央正面硬撼，主流泛民激进化，中央反制更强硬，政治死斗不休，香港已经回不到从前，只能往前看。泛民就立法会延任一事，强调齐上齐落，现在十多名议员辞职，对支持者有所交代，不过立法会运作不会因此受影响，泛民集体辞职是否明智，还看事态发展。”

香港《文汇报》社论以“人大决定法律基础坚实 进一步完善法律规范”为题，称赞此次作为港府DQ议员依据的全国人大决定“令本港从政者履行效忠宪制责任的法律规范更完备，是完善一国两制、维护香港宪制秩序的又一重要立法。”

文章认为，立法会延任一年，“但此4人是否仍具立法会议员资格存疑。由于本港目前没有本地法例可让特区政府自行处理该问题，在面临可能遇到司法挑战的情况下，特区政府从宪制层面寻求人大常委会作出一锤定音的指引，符合本港既有的宪制惯例，更可以堵塞本港法律的漏洞。”

“此次人大决定，为规范和处理本港立法会议员资格问题提供了坚实的法律基础，特区政府也表明会尽快按照决定梳理完善相关本地法律，确保本港公职人员符合‘效忠’的法定条件和要求，维护宪法和基本法确定的特区宪制秩序，维护国家主权、安全、发展利益和香港大局稳定，确保一国两制全面准确落实，保障香港繁荣稳定”。

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。