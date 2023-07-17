 涂鸦罗马斗兽场 一名德国少年受罚 | 文化经纬 | DW | 17.07.2023

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文化经纬

涂鸦罗马斗兽场 一名德国少年受罚

意大利警方拘留了一名17岁的德国学生，因为他被抓到刻画涂鸦破坏古老的罗马斗兽场。这是近几周来在这个罗马地标建筑发生的第三起破坏行为。

地标建筑罗马斗兽场（Colosseum）

地标建筑罗马斗兽场（Colosseum）

（德国之声中文网）周六（7月15），一名17岁的德国游客因涉嫌污损罗马斗兽场（Colosseum）而被捕，这是近几周来针对该世界遗产发生的第三起破坏行为。

据意大利安莎通讯社（ANSA）报道，事发时一名老师陪同着该学生。这名男孩被罗马斗兽场监管人员叫来的意大利警察拦住。

安莎社报道，这名少年受到了"行政处罚"，但没有说明处罚的类型。报道称，这名少年的刻画痕迹损坏了罗马斗兽场底层部分砖墙。

一个月内抓到三起破坏性涂鸦

这是一个月之内罗马斗兽场第三次遭到游客破坏。

上周五，一名瑞士少女被拍到在罗马斗兽场的墙上刻下了她的名字首字母。随后，她被警方确认身份，并面临几天监禁和最高15,000欧元的罚款。

上月末，一名来自英国布里斯托尔的游客被发现在该建筑古老的墙体上刻下他和女友的名字，引起了公愤。他发表了一封道歉信，声称他不知道这座始建于公元一世纪的世界遗产的历史。

这座拥有近2000年历史的圆形剧场是意大利最受欢迎的旅游景点之一，每年有数百万游客前来参观。

（德新社、埃菲社）

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