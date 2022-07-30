“海马斯”能否扭转乌克兰战局？

（德国之声中文网）今年6月下旬，乌克兰方面宣布摧毁了俄罗斯军队位于顿巴斯东部伊久姆的一个基地，造成至少40名俄军士兵死亡。在当晚的另一场军事行动中俄罗斯精锐空降兵部队（VDV）的一名指挥官遇袭身亡。

这两项战果都是乌军依靠海马斯高机动性多管火箭发射系统（HIMARS）实现的。这也是今年2月乌克兰战争打响以来，乌军首次可以对前线进行深入打击。

今年6月美国开始向乌克兰提供“海马斯”火箭炮。当时俄罗斯仍在在顿巴斯和卢甘斯克的重炮攻势中推进。从那时起，“海马斯”成为乌克兰军方拥有的“大杀器”。乌军方称其已对俄罗斯目标进行了数十次打击，包括防空系统和弹药库。

上周，美国国防部长奥斯汀宣布再向乌克兰追加提供4套“海马斯”火箭炮，总数最终将达到16套。

乌克兰国防部长列兹尼科夫（Oleksii Reznikov）7月9日在推特上表示：“海马斯在战场上已经带来重大变化。更多的海马斯和美国其它武器将提升我们的战力，有助于对恐怖主义国家去军事化。”

什么是“海马斯”火箭炮

“海马斯”火箭炮是洛克希德马丁公司制造的一款车载多管火箭发射系统。20世纪90年代正式投产，并在2005年左右由美国军队首次部署使用。

该火箭炮发射器可以安装六枚GPS制导的中程GMLRS制导导弹，射程可达92公里，或一枚远程制导的陆军战术导弹（ATACMS），射程可达300公里。不过美国没有向乌克兰提供ATACMS导弹，因为担心乌克兰方面可能会使用这些导弹攻击俄罗斯本土，造成战事升级并将美国卷进这张军事冲突。

“海马斯”火箭炮需要由三名炮兵操作，重新装填需要5分钟时间。作为一个移动火炮系统，它可以在发射后迅速转移，以保护炮兵和系统免受敌方的任何还击，这种能力被称为“打了就跑”（shoot and scoot）。

洛克希德马丁公司称，“海马斯”造价约500万美元，到目前为止已有超过540套投入过实战中使用。美国、罗马尼亚、新加坡、阿联酋、约旦和乌克兰是目前为数不多的拥有“海马斯”火箭炮的国家。另外美国已经批准向波兰和台湾出售该火箭炮系统。上周爱沙尼亚证实将从美国购买6套“海马斯”火箭炮。

美军曾在阿富汗部署使用过“海马斯”打击塔利班，并在伊拉克摩苏尔使用“海马斯”打击过“伊斯兰国”恐怖组织武装。

“海马斯”可以改变战局吗？

乌克兰战争初期，其它国家向乌军提供的NLAW反坦克导弹和标枪导弹（Javelin）在阻挠俄罗斯军队向基辅和哈尔科夫推进的战斗中发挥了至关重要的作用。

最近几个月俄军在乌克兰东部缓慢推进，在重火力下已经占领了卢甘斯克地区多数居民为乌克兰人的城市以及顿巴斯的大半部分地区。

乌克兰的常规火力不足，最大射程仅为40公里。“海马斯”火箭炮对于提升乌军战力十分关键，该系统可以有效打击远在敌后的重要指挥所、通信和后勤中心，同时又能安全地保持在俄罗斯的炮火射程范围之外。

俄罗斯方面显然已经切身感受到“海马斯”的威力，但似乎又缺少保护俄军和相关基建免遭精准制导导弹攻击的简易办法。本周一（7月25日）俄罗斯国防部长绍伊古下令“优先使用高精端武器打击敌军的远程导弹和火炮系统”。

根据英国皇家联合研究所（Royal United Services Institute）发表的报告，乌克兰利用“海马斯”火炮系统打断了俄罗斯对前线的弹药供应，据估测俄军每天消耗2万枚炮弹。7月初社交网站上流传的一些视频显示，看起来是俄罗斯的一些弹药库被击中并起火燃烧，这有可能是乌军利用“海马斯”完成的战果。

另外“海马斯”火箭炮也被乌军使用打击战场上的有生力量。例如敖德萨地区官员布拉楚克（Serhiy Bratchuk）说，本月早些时间，乌克兰的“海马斯”火箭炮击中了俄军在赫尔松地区的总部，俄罗斯武装部队第22军团的参谋长纳斯布林少将（Artyom Nasbulin）被击毙。

俄罗斯的S-400防空导弹系统显然无法拦截这些导弹，目前仍不清楚俄罗斯情报部门是否已成功定位并采取反击。上周，俄罗斯国防部表示，他们已经摧毁了4套“海马斯”火箭炮。但是美国参谋长联席会议主席米利说，乌军掌握的“海马斯”火箭炮系统都完好无损。他还说，乌军约两百名军人正在训练学习使用“海马斯”。

就像NLAW反坦克导弹和土耳其拜卡“旗手”（Bayraktar）无人机一样可以短暂扭转战局，但俄罗斯肯定会找到方法适应或者降低“海马斯”的效力。

除此之外，随着时间的推移，“海马斯”系统将难以维护和修理，而且昂贵的弹药库存将迅速耗尽。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ PzH-2000自行榴弹炮（7台） Panzerhaubitze 2000自行火炮，简称PZH 2000自行火炮，是一种由德国克劳斯-玛菲·威格曼公司和莱茵金属为德国陆军设计制造的自行火炮系统。是当今世界上最先进的火炮之一。装入火炮的60发炮弹可以10秒3发的速度发射完毕。根据所用炮弹形式，可打击30至56公里内的目标。据联邦政府网站消息，德国已经向乌克兰提供了7台这样的自行火炮。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ 铁拳三型火箭筒（3000件） 这是德国军火公司Dynamit Nobel Defence研制的无后坐力火箭筒。德国目前向乌克兰援助了3000件铁拳三型火箭筒，外加900个配套手柄。它从肩上发射，可对付400米以外的固定目标和300米以内的移动目标，可穿透厚达300毫米的装甲钢。有媒体分析认为，在冷战期间铁拳三型火箭筒的诞生就是为了对付前苏联时代的装甲部队，而目前俄罗斯在乌克兰战场上投入数量最多的就是前苏联时代的T72主战坦克，所以向乌克兰提供这种火箭筒也是有一定针对性的。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ “毒刺”导弹 （500件） “毒刺”（Stinger）是一种肩射红外制导地对空导弹，由美国雷神（Raytheon）公司1980年研发并在美国制造，不过，多年来也已在包括德国在内的欧洲多国生产，并延续迄今。实战经验显示，“毒刺”是一件操作简单、极其有效的利器。尤其在苏军占领阿富汗期间，美式装备的阿富汗武装曾击落不少苏制战机和直升机。 一旦锁定目标并发射后，导弹即能在约4000米的距离内自动跟踪目标。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ “箭-2”式便携式防空导弹（2700件） Strela在俄语中的意思是“箭”。这款便携式防空导弹可以说是前面提到的“毒刺”防空导弹的苏联对应版本。这次德国将前东德库存的2700件9K32“箭-2”便携式防空导弹（9K32 Strela-2）送到了乌克兰。虽然箭-2的版本已经有些过时，但它仍然可以在战场上发挥效用。它的射程在500米到4.2公里之间，可以射到2300米的高空。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ 还在准备阶段：“猎豹”防空坦克 根据联邦政府网站消息，德国将向乌克兰提供30辆 “猎豹”（ Gepard ）防空坦克以及6000发炮弹。它可用于对付最高达3500米高度的飞机和直升机，也可用于对付轻装甲地面目标，如步兵战车和装甲运输车。因此，它既是防御性武器，又是进攻性武器。“猎豹”1976年编入现役，在很长一段时间里构成德国陆军防空基石，不过德国已于2012年完全淘汰这一型号的防空坦克，因此要将其运送给乌克兰，还需准备好配套的弹药。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ “曲线救乌”进行中：“黄鼠狼”步兵战车 “黄鼠狼”步兵战车（ Marder ）用于战场运兵，并提供火力支援。射击手可从战车内对外射击，是一种多用途武器系统。该战车可为6、7名射击手提供空间，打击地面和空中目标。6月初，德国总理肖尔茨称，经与希腊协商，该国将向乌克兰提供步兵战车，由德国补充希腊军火库。不过这一项援助不会直接从联邦国防军的库存中提供给乌克兰，所以未出现在联邦政府网页上的相关清单里。



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