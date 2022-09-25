海顿B小调《第32钢琴奏鸣曲》  

奥地利作曲家弗朗茨·约瑟夫·海顿（1732年3月31日－1809年5月31日）是古典主义音乐的杰出代表。海顿一生作品浩瀚，创作了104首交响曲，两部神剧《创世纪》和《四季》以及大量弦乐四重奏、钢琴奏鸣曲、歌剧、清唱剧等等。

他的音乐幽默、明快，也深受友人莫扎特的影响，旋律优美抒情。海顿比莫扎特大24岁，但这并不妨碍他俩1781年成为好朋友。两人喜欢一起演奏弦乐四重奏，交流彼此的创作。

海顿被公认为交响曲和弦乐四重奏之父，在钢琴音乐的创作方面也成绩卓著，是钢琴协奏曲和钢琴三重奏的开创者，同时将奏鸣曲式从原来的简单的“两段式”改进为一种灵活的风格，发展了统一主题变型的方法。

海顿作有52首钢琴奏鸣曲。请听他的第32钢琴奏鸣曲，由斯蒂芬·卡索门诺斯（Stefan Cassomenos）演奏。该作品诞生于海顿创作中期，这是海顿经历“浪漫主义激变”的一个时期。乐曲诙谐幽默精巧，展示出激越高亢的情绪。

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