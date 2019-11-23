 海顿降E大调钢琴奏鸣曲 | 文化经纬 | DW | 04.12.2019

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海顿降E大调钢琴奏鸣曲

奥地利作曲家约瑟夫·海顿被誉为交响乐之父和弦乐四重奏之父，也和莫扎特、贝多芬一起被誉为维也纳古典乐派三大杰出代表。

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海顿降E大调钢琴奏鸣曲

约瑟夫·海顿生于1732年3月31日，1809年5月31日去世。他一生创作了104首交响曲、83首弦乐四重奏，62首钢琴奏鸣曲和一些歌剧、轻歌剧以及弥撒曲和声乐作品。

Komponist Josef Haydn (Getty Images/Hulton Archive)

海顿画像

海顿出生于寒门，父亲是车匠，母亲在贵族府中当厨工。但父母对音乐的热爱让海顿从小受到家庭熏陶。为了学习音乐，6岁那年，海顿就离开家来到维也纳，8岁成为教会童声合唱团成员。17岁变声后，海顿被迫离开唱诗班，靠在街头拉小提琴卖艺、打零工为生。但无论有多么困苦，海顿始终没有放弃对音乐的热爱，29岁那年终于受聘任匈牙利埃斯特哈齐亲王的副乐长。此后三十多年，他在为宫廷服务的同时，创作了无数作品。请听海顿的海顿降E大调钢琴奏鸣曲。

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