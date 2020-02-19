 海顿：第60首C大调钢琴奏鸣曲 | 文化经纬 | DW | 01.03.2020

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文化经纬

海顿：第60首C大调钢琴奏鸣曲

奥地利作曲家海顿有过两次较长的英国之行。C大调钢琴奏鸣曲创作于他第二次英国之行，也就是1794年到1795年期间。

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海顿：第60首C大调钢琴奏鸣曲

奥地利作曲家海顿生于1732年3月31日，1809年5月31日逝世，是古典主义音乐的杰出代表。他一生创作了104首交响曲以及大量的弦乐四重奏、钢琴奏鸣曲、歌剧、轻歌剧，声乐作品，是一位非常多产的作曲家。海顿的音乐明快、超脱，后期作品受到亨德尔和莫扎特的影响，旋律优美抒情，带有巴洛克风格。

今天为您介绍的海顿第60首C大调钢琴奏鸣曲也被称为英国第一号奏鸣曲。海顿有过两次较长的英国之行。一次是在1791年到1792年，另一次是在1794年到1795年。当时，负有盛名的海顿在英国受到了热情欢迎和款待。在英国的时光，也成为他最快乐且收获丰硕的日子。C大调钢琴奏鸣曲创作于他第二次英国之行，也就是1794年到1795年期间。

请听荷兰钢琴家罗纳德·布劳提冈在古钢琴上演奏的海顿C大调钢琴奏鸣曲。
 

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