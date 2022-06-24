海顿：作品20号四重奏第四首  

奥地利作曲家海顿（1732年3月31日－1809年5月31日）是古典主义音乐的杰出代表，被誉称为“交响曲之父”。作为一名多产的作曲家，他一生中不仅完成了107首交响曲，还创作了68首弦乐四重奏，因此也被誉为“弦乐四重奏之父”。

著名的作品20号四重奏向來被视为弦乐四重奏的重要里程碑。在六首风格迥异的作品中，海顿给小提琴、中提琴和大提琴都赋予自己的声音。歌德曾称之为“四个理智的人在交谈”。不仅如此，在表现手法上，中提琴和大提琴在乐曲中的分量加重，不再仅仅扮演伴奏的角色，这在当时可以说是前所未见的。在创作这一四重奏组曲时，海顿的作曲生涯已达巅峰，从早期轻巧风趣的风格转为优雅而略为深沉，伴随剧烈的情绪起伏。

作品20号第四首中的变奏乐章中，第一次变奏旋律在第二小提琴和中提琴对唱中展开，第三变奏则由大提琴独奏来表现。请听舒曼四重奏乐队演绎的海顿作品20号四重奏中的第四首。舒曼四重奏乐队2007年在科隆成立，由埃里克·舒曼、肯·舒曼和马克·舒曼三兄弟以及中提琴演奏者莉莎·兰达鲁（Liisa Randalu）组成。

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