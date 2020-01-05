海葬视频曝光 印尼要求中方给说法

（德国之声中文网）据路透社报道，印度尼西亚政府本周四召唤中国大使，澄清有两艘挂中国旗帜船只上4名印尼海员死亡之事。之前有维权组织指称船上的这些船员曾遭剥削虐待。

在印尼官方有所反应之前，社交媒体上出现了一段视频。视频中可以看到有人在挂着中国国旗的船只上围着一堆橘黄色的尸体袋祈祷，然后将其扔入海中。

路透社要求中国驻雅加达大使馆的一位官员就此置评，但没有立即得到回应。

印尼外交部长马尔苏迪（Retno Lestari Priansari Marsudi）随后向媒体表示，从去年12月以来，已经有3名该国海员死在中方船只上，然后被海葬。

马尔苏迪声称：“一名船员3月31日死亡并被海葬。2019年12月，有两名海员也去世后被海葬。”，她还补充说有另外一名海员在韩国南部釜山港上岸后因肺炎死于当地的一家医院中。

中国与印度尼西亚之间还存有南海主权争端

另据印尼媒体TEMPO的在线报道，最新流出的视频正是由船上一名幸存的海员在船只抵达釜山港后交给韩国政府和该国的文化广播公司 (MBC)的。MBC随后在报道中首次曝光了海葬视频。TEMPO报道称，根据国际协议和相关规定。在船上去世的海员必须被送回其居住地国家。一位不愿意透露姓名的海员向MBC表示，他从来没有想到同伴的尸体会被丢入海中。

马尔苏迪表示，她已经就此向中国驻印尼大使肖千发出问询，要求中方就海葬是否符合国际劳工组织（ILO）的规定给予解释，并说清是否有“不当”的情况导致印尼海员死亡。

总部位于英国的环境维权团体"环境司法基金会"(EJF)在一份声明中指出,印尼船员每天工作18个小时,日薪仅有不到两美金。那些感觉身体不舒服的人没有立即被安排上岸就医。印尼媒体TEMPO援引在涉案船只上工作过的印尼船员报道称，大部分中国船员会喝靠岸时买的瓶装水，而印尼船员则被迫喝海水。喝完海水后，印尼船员感到身体不适。

该基金会表示：“”公益法律团体APIL和环境司法基金会呼吁中国和国际社会立即对涉案船只展开调查。TEMPO报道称，已经有韩国人权组织立即开始了相关调查。有韩国当地的环境保护者声称，这些中国渔船主要捕捞吞拿鱼，同时也会捕捞鲨鱼取其鱼翅。停靠韩国时船上装有大约800公斤鲨鱼鱼翅。因为行为非法，所以这类船只通常不愿意在海员生病时停靠他国港口。

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