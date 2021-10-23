 海航控股的德国哈恩机场破产　 | 经济纵横 | DW | 19.10.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

海航控股的德国哈恩机场破产　

法兰克福-哈恩机场资不抵债，宣布破产。该机场由中国海航集团控股。海航集团本身也是麻烦缠身，不得不破产重组，其高层目前被中国警方控制。

哈恩机场地理位置偏僻，早年间曾是驻德美军的军用机场

哈恩机场地理位置偏僻，早年间曾是驻德美军的军用机场

（德国之声中文网）新冠危机爆发前的2019年，位于德国莱茵兰-普法尔茨州的法兰克福-哈恩机场 （ Frankfurt-Hahn ）年客流量150万。鉴于该机场享有24小时营业许可，它也是一个重要货运中转基地。2019年，在该机场转运的货物量超过17万吨。 

据德新社报道，该机场如今资不抵债，宣布破产，巴特克罗伊茨纳赫地方法院周二（10月19日）公告了这一消息。

DW.COM

德国莱法州内政部宣布，本周，州政府持有的哈恩机场82.5%股份已经正式售予来自中国海航集团，交易金额为1510万欧元。这笔交割完成后，海南航空集团正式成为了德国西南隅这座机场的控股方。

正在参加全国人大会议的海南省副省长毛超峰周二对媒体表示，面临流动性问题的海航“资产质量和状况应该完全没问题”，省政府“既不干预企业经营，也不能违背市场规律”。外界认为，这一表态意味着省政府不会给海航集团提供财政支持。

中国的海航集团周五发表声明宣称，该集团董事长陈峰以及首席执行官谭向东因涉嫌违法犯罪“已被警方采取强制措施”。

路透社引述知情人士称，香港航空公司日前出现资金缺口，有失去牌照之虞。有指责称，持有该公司29%股份的海航（HNA）掏空了其资金。海航则予否认。

中国海航最近“很忙”：成为郭文贵“反腐”爆料的主要对象，股权结构不透明遭到各方质疑。但最近，欧盟委员会作出了一项有利于该公司的决定：海航收购哈恩机场得到批准。

哈恩机场地理位置偏僻，早年间曾是驻德美军的军用机场。冷战结束后，美军撤出，自此之后，地处偏僻的该机场就一直没有找到合适的商业模式。90年代末，莱法州政府接管了该机场。

1999年4月，第一架客机在那里降落，是爱尔兰低成本航空公司瑞安航空（Ryanair）运营的一架飞机。当时机场方面称，这是一个"历史性日子"，预示着整个德国航空旅行的新时代：低成本航空公司时代。最多时，从法兰克福-哈恩机场出发，可飞往 30 个度假目标地。该机场的财务状况也一度有所好转。

不过，由于该机场既不通铁路、也不通高速公路，其财政状况后来再次吃紧：2014年，该机场亏损4000万欧元。在这一背景下，莱法州政府考虑将这座机场出售给私人经营者。

2017年8月，德国莱法州内政部宣布，州政府持有的哈恩机场82.5%股份正式售予中国海航集团，交易金额为1510万欧元，州政府继续保留17.5%的股权。这笔交割完成后，海航集团正式成为德国西南隅这座机场的控股方。

不过，近年来海航集团自身也是麻烦不断。这家民企债台高筑，近年来出售了不少资产以获得流动资金。

其股权结构不透明的问题也备受诟病，逐渐引起中国政府和海外监管机构的关注。

今年2月，海航集团因债权人提出申请启动了破产重组程序。

今年9月中旬，海航集团发表声明表示，该集团董事长陈峰以及首席执行官谭向东因涉嫌违法犯罪"已被警方采取强制措施"。

© 2021德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

  • Frankfurt Hahn Flughafen Roger Lewentz und Yu Tao Chou

    哈恩机场收购疑云

    1000万欧元

    莱法州政府内政部长列文茨(Roger Lewentz)2016年6月6日对外宣布，财政状况不佳的法兰克福-哈恩机场将出售给来自上海的益谦贸易公司(SYT)，整个机场的出售价格大约是1000万欧元。

  • Flughafen Frankfurt-Hahn Archivbild 2013

    哈恩机场收购疑云

    业绩不佳

    法兰克福-哈恩机场距离法兰克福120公里，其最主要客户是廉价航空Ryanair(瑞安航空)。但由于地处偏远，瑞安航空近年来将不少航班转移到了科隆波恩机场等地。这影响了机场的业绩。

  • Regionalflughäfen in Deutschland

    哈恩机场收购疑云

    政府接管

    该机场早年间是军用机场，美军撤出后，该机场一直没有找到合适的商业模式。90年代末，莱法州政府接管了机场的经营权。

  • China Phantom kauft Flughafen - Neueigner des Airports Hahn aus China gibt Rätsel auf

    哈恩机场收购疑云

    神秘企业

    而今年6月初的收购消息公开后，上海益谦贸易公司的背景引起了许多人的怀疑。这家名不见经传的企业没有设立官方网站，其注册办公地点则位于上海市闸北区的一座写字楼里。

  • China Phantom kauft Flughafen - Neueigner des Airports Hahn aus China gibt Rätsel auf

    哈恩机场收购疑云

    无标无识

    德广联驻沪记者走访了这家公司。写字楼里，从大厦入口、大堂到位于17楼的办公室门口，不见这家公司的任何招牌。

  • China Phantom kauft Flughafen - Neueigner des Airports Hahn aus China gibt Rätsel auf

    哈恩机场收购疑云

    “无可奉告”

    办公室里，几名员工对着陈旧的电脑工作，布置简陋。墙上没有公司标志、广告或任何装饰。地上放着几个大纸箱，里头装着生活日用品。员工“不愿也不能透露有关公司运营模式或所有人的信息”

  • vermeintliche Investmentfirma in Shanghai

    哈恩机场收购疑云

    更神秘企业

    更为可疑的是上海国青投资管理公司（Shanghai Guo Qing Investment Company），该公司的法定代理人Zhu Qing是上海益谦公司的大股东。德广联记者对这家公司的实地探访，令人大跌眼镜。

  • vermeintliche Investmentfirma in Shanghai

    哈恩机场收购疑云

    “行业领军企业”

    这家自称“中国国内建筑行业领军企业”的公司，注册地址位于上海浦东民雷路319号，建筑业内人士也从来没有听说过这家公司。记者到现场后发现，民雷路319号是一家轮胎商店。

  • vermeintliche Investmentfirma in Shanghai

    哈恩机场收购疑云

    “骗子公司”

    更为精彩的是：轮胎商店的员工问记者“是不是也是要来找那家骗子公司讨个说法”，还说许多被骗的投资者后来都去找警察。而在该建筑物的二楼，也就是该公司的法定注册地址，德广联记者见到了一副破败景象。

  • vermeintliche Investmentfirma in Shanghai

    哈恩机场收购疑云

    无影无踪

    记者在屋内屋外都找不到任何国青公司的标志，也没有门铃。即便敲门，房间内也没有任何动静。一名住在这幢楼里的居民对记者表示，他曾经看到过那间房间内的模样，里面除了隔墙什么都没有。

  • Frankfurt Hahn Flughafen Randolf Stich mit Yu Tao Chou und Kyle Wang

    哈恩机场收购疑云

    交易暂缓

    由于媒体的揭露，以及益谦公司没有在规定期限内支付款项，莱法州政府6月29日宣布推迟决定机场的买家。事实上，除了益谦公司，还有两家更有实力与知名度的中资企业也参与了竞购。图中从左至右：莱法州内政秘书施特希（Randolf Stich)、益谦公司代表Kyle Wang、公司发言人Yu Tao Chou和莱法州内政部长勒文茨（Roger Lewentz）

  • Deutschland Debatte im Landtag zum Verkauf des Flughafens Frankfurt Hahn Malu Dreyer

    哈恩机场收购疑云

    中止交易

    州政府从上海市政府处得知，益谦公司根本就没有向主管当局提交境外收购的批文申请，这与益谦公司此前对州政府的表态大相径庭。7月6日，莱法州内政部长勒文茨召开新闻发布会，表示州政府将不会继续与益谦公司进行这笔交易。州长德莱尔(Malu Dreyer)进一步表示，州政府准备向涉嫌诈骗的中国买家提起诉讼。莱法州议会为此召开了特别会议。

  • Frankfurt Hahn Flughafen Schild

    哈恩机场收购疑云

    赤字机场将另找买家

    州内政部长勒文茨表示，机场私有化的最终目标不变，将另找买家。据德国西南广播电视台消息，中德合资的ADC公司已经购入了机场地区的部分地皮，计划在两个月内提出具体的投资方案。值得注意的是，该公司也计划重点吸引中国的航空公司前来哈恩机场开设航线。

    作者: 文山


相关内容

Russland | Hyperschallrakete Zircon

七张图看一周大事 23.10.2021

海航买下的德国哈恩机场正式宣告破产，致力于原创的《财新网》却不能当作信息源。 快一年了，曾一贯高调的马云非常低调地出现在西班牙的海岛度假，这周发生的大事趣事，不可错过。

A security guard walks by a map showing Evergrande development projects in China at an Evergrande new housing development in Beijing, Wednesday, Sept. 22, 2021. The Chinese real estate developer whose struggle to avoid defaulting on billions of dollars of debt has rattled global markets announced Wednesday it will make a closely watched interest payment due this week, while the government was silent on whether it might intervene. (AP Photo/Andy Wong)

倒还是不倒？恒大或步海航后尘 29.09.2021

长期奉行"高负债、高周转"运作模式的中国恒大徘徊在违约边缘。而另一个高负债扩张的典型--海航集团据悉已在破产重组的道路上"开始走出至暗时刻"。海航的今天就是恒大的明天？恒大危机将在多大程度上影响中国的GDP?

--FILE--View of Marriott Hotel at a building of HNA Group in Beijing, China, 17 November 2014. Chinese conglomerate HNA Group Co is leading a deal to acquire Manhattan's 245 Park Avenue for $2.21 billion, one of the highest prices ever paid for a New York skyscraper, two people with knowledge of the negotiations said. HNA may be involved with at least one partner on the purchase, said the people, who asked not to be named. The 158,000-square-meter office tower, with tenants including JPMorgan Chase & Co, is being sold by Brookfield Property Partners LP and its 49 percent partner in the property£­the New York State Teachers' Retirement System. The deal, should it be completed, would bring Chinese ownership to the heart of midtown Manhattan's financial core: the towers located just north of Grand Central Terminal along Park Avenue. JPMorgan's principal executive office is at 270 Park, diagonally across East 47th Street from 245 Park. |

陈峰等海航高层被警方控制 24.09.2021

中国的海航集团周五发表声明宣称，该集团董事长陈峰以及首席执行官谭向东因涉嫌违法犯罪“已被警方采取强制措施”。

广告

“我们正在下沉”

图瓦卢是一个有可能因气候变化而消失的太平洋岛国。该国外交部长站在过膝的海水中，向正在格拉斯哥举行的联合国气候变化大会发出呼吁。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  