海航控股的德国哈恩机场破产　

（德国之声中文网）新冠危机爆发前的2019年，位于德国莱茵兰-普法尔茨州的法兰克福-哈恩机场 （ Frankfurt-Hahn ）年客流量150万。鉴于该机场享有24小时营业许可，它也是一个重要货运中转基地。2019年，在该机场转运的货物量超过17万吨。
据德新社报道，该机场如今资不抵债，宣布破产，巴特克罗伊茨纳赫地方法院周二（10月19日）公告了这一消息。
哈恩机场地理位置偏僻，早年间曾是驻德美军的军用机场。冷战结束后，美军撤出，自此之后，地处偏僻的该机场就一直没有找到合适的商业模式。90年代末，莱法州政府接管了该机场。
1999年4月，第一架客机在那里降落，是爱尔兰低成本航空公司瑞安航空（Ryanair）运营的一架飞机。当时机场方面称，这是一个"历史性日子"，预示着整个德国航空旅行的新时代：低成本航空公司时代。最多时，从法兰克福-哈恩机场出发，可飞往 30 个度假目标地。该机场的财务状况也一度有所好转。
不过，由于该机场既不通铁路、也不通高速公路，其财政状况后来再次吃紧：2014年，该机场亏损4000万欧元。在这一背景下，莱法州政府考虑将这座机场出售给私人经营者。
2017年8月，德国莱法州内政部宣布，州政府持有的哈恩机场82.5%股份正式售予中国海航集团，交易金额为1510万欧元，州政府继续保留17.5%的股权。这笔交割完成后，海航集团正式成为德国西南隅这座机场的控股方。
不过，近年来海航集团自身也是麻烦不断。这家民企债台高筑，近年来出售了不少资产以获得流动资金。
其股权结构不透明的问题也备受诟病，逐渐引起中国政府和海外监管机构的关注。
今年2月，海航集团因债权人提出申请启动了破产重组程序。
今年9月中旬，海航集团发表声明表示，该集团董事长陈峰以及首席执行官谭向东因涉嫌违法犯罪"已被警方采取强制措施"。
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哈恩机场收购疑云
1000万欧元
莱法州政府内政部长列文茨(Roger Lewentz)2016年6月6日对外宣布，财政状况不佳的法兰克福-哈恩机场将出售给来自上海的益谦贸易公司(SYT)，整个机场的出售价格大约是1000万欧元。
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哈恩机场收购疑云
业绩不佳
法兰克福-哈恩机场距离法兰克福120公里，其最主要客户是廉价航空Ryanair(瑞安航空)。但由于地处偏远，瑞安航空近年来将不少航班转移到了科隆波恩机场等地。这影响了机场的业绩。
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哈恩机场收购疑云
政府接管
该机场早年间是军用机场，美军撤出后，该机场一直没有找到合适的商业模式。90年代末，莱法州政府接管了机场的经营权。
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哈恩机场收购疑云
神秘企业
而今年6月初的收购消息公开后，上海益谦贸易公司的背景引起了许多人的怀疑。这家名不见经传的企业没有设立官方网站，其注册办公地点则位于上海市闸北区的一座写字楼里。
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无标无识
德广联驻沪记者走访了这家公司。写字楼里，从大厦入口、大堂到位于17楼的办公室门口，不见这家公司的任何招牌。
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哈恩机场收购疑云
“无可奉告”
办公室里，几名员工对着陈旧的电脑工作，布置简陋。墙上没有公司标志、广告或任何装饰。地上放着几个大纸箱，里头装着生活日用品。员工“不愿也不能透露有关公司运营模式或所有人的信息”
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哈恩机场收购疑云
更神秘企业
更为可疑的是上海国青投资管理公司（Shanghai Guo Qing Investment Company），该公司的法定代理人Zhu Qing是上海益谦公司的大股东。德广联记者对这家公司的实地探访，令人大跌眼镜。
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哈恩机场收购疑云
“行业领军企业”
这家自称“中国国内建筑行业领军企业”的公司，注册地址位于上海浦东民雷路319号，建筑业内人士也从来没有听说过这家公司。记者到现场后发现，民雷路319号是一家轮胎商店。
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哈恩机场收购疑云
“骗子公司”
更为精彩的是：轮胎商店的员工问记者“是不是也是要来找那家骗子公司讨个说法”，还说许多被骗的投资者后来都去找警察。而在该建筑物的二楼，也就是该公司的法定注册地址，德广联记者见到了一副破败景象。
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哈恩机场收购疑云
无影无踪
记者在屋内屋外都找不到任何国青公司的标志，也没有门铃。即便敲门，房间内也没有任何动静。一名住在这幢楼里的居民对记者表示，他曾经看到过那间房间内的模样，里面除了隔墙什么都没有。
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哈恩机场收购疑云
交易暂缓
由于媒体的揭露，以及益谦公司没有在规定期限内支付款项，莱法州政府6月29日宣布推迟决定机场的买家。事实上，除了益谦公司，还有两家更有实力与知名度的中资企业也参与了竞购。图中从左至右：莱法州内政秘书施特希（Randolf Stich)、益谦公司代表Kyle Wang、公司发言人Yu Tao Chou和莱法州内政部长勒文茨（Roger Lewentz）
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哈恩机场收购疑云
中止交易
州政府从上海市政府处得知，益谦公司根本就没有向主管当局提交境外收购的批文申请，这与益谦公司此前对州政府的表态大相径庭。7月6日，莱法州内政部长勒文茨召开新闻发布会，表示州政府将不会继续与益谦公司进行这笔交易。州长德莱尔(Malu Dreyer)进一步表示，州政府准备向涉嫌诈骗的中国买家提起诉讼。莱法州议会为此召开了特别会议。
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哈恩机场收购疑云
赤字机场将另找买家
州内政部长勒文茨表示，机场私有化的最终目标不变，将另找买家。据德国西南广播电视台消息，中德合资的ADC公司已经购入了机场地区的部分地皮，计划在两个月内提出具体的投资方案。值得注意的是，该公司也计划重点吸引中国的航空公司前来哈恩机场开设航线。
作者: 文山