海航控股的德国哈恩机场破产　

（德国之声中文网）新冠危机爆发前的2019年，位于德国莱茵兰-普法尔茨州的法兰克福-哈恩机场 （ Frankfurt-Hahn ）年客流量150万。鉴于该机场享有24小时营业许可，它也是一个重要货运中转基地。2019年，在该机场转运的货物量超过17万吨。

据德新社报道，该机场如今资不抵债，宣布破产，巴特克罗伊茨纳赫地方法院周二（10月19日）公告了这一消息。

哈恩机场地理位置偏僻，早年间曾是驻德美军的军用机场。冷战结束后，美军撤出，自此之后，地处偏僻的该机场就一直没有找到合适的商业模式。90年代末，莱法州政府接管了该机场。

1999年4月，第一架客机在那里降落，是爱尔兰低成本航空公司瑞安航空（Ryanair）运营的一架飞机。当时机场方面称，这是一个"历史性日子"，预示着整个德国航空旅行的新时代：低成本航空公司时代。最多时，从法兰克福-哈恩机场出发，可飞往 30 个度假目标地。该机场的财务状况也一度有所好转。

不过，由于该机场既不通铁路、也不通高速公路，其财政状况后来再次吃紧：2014年，该机场亏损4000万欧元。在这一背景下，莱法州政府考虑将这座机场出售给私人经营者。

2017年8月，德国莱法州内政部宣布，州政府持有的哈恩机场82.5%股份正式售予中国海航集团，交易金额为1510万欧元，州政府继续保留17.5%的股权。这笔交割完成后，海航集团正式成为德国西南隅这座机场的控股方。

不过，近年来海航集团自身也是麻烦不断。这家民企债台高筑，近年来出售了不少资产以获得流动资金。

其股权结构不透明的问题也备受诟病，逐渐引起中国政府和海外监管机构的关注。

今年2月，海航集团因债权人提出申请启动了破产重组程序。

今年9月中旬，海航集团发表声明表示，该集团董事长陈峰以及首席执行官谭向东因涉嫌违法犯罪"已被警方采取强制措施"。

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