海航将“破产重整”继续保持民营？

（德国之声中文网）1月29日，海航集团在社交媒体上发布声明称：2021年1月29日，海航集团收到海南省高级人民法院发出的《通知书》，主要内容为：相关债权人因海航集团不能清偿到期债务，申请法院对海航集团破产重整。声明还称，海航集团将依法配合法院进行司法审查，积极推进债务处置工作，支持法院依法保护债权人合法权益，确保企业生产经营顺利进行。该集团在声明中指出：破产重整实为帮助债务人摆脱财务困境、恢复营业能力的法律制度。

声明没有透露该集团目前的法律地位，也没有说法院是否同意债权人的有关申请。

中国民航网在当日的有关报道中称，该声明发出意味着海航集团整体风险化解按破产重整实质推进。报道说，破产重整的方案建立在2020年2月29日进驻该集团的海南省海航集团联合工作组核查的基础上。该工作组对海航集团及旗下两千余家企业的资产、负债、关联往来逐一核查，理清了整个集团的资产底数、管理结构、股权关系和债权关系，形成了海航集团整体风险化解方案。"海航集团进入破产重整程序，将通过债权转移、股抵债、留债展期清偿等多种方式降低负债水平，能够最大程度保障投资者利益；引进新的战略投资者，为公司发展带来新的资金支持，企业能加速重回健康发展轨道；采用"时间换空间"的策略，给予企业一定发展时间，股权价值也将进一步提升。"

负债７０００多亿元

据海航集团2019年8月份公布的财务数据，截至2019年6月末，公司总资产为9806.21亿元，总负债为7067.26亿元。截至目前，海航集团尚未公布2019年、及2020年年报，最新的负债情况尚不清楚。

据海航集团官网介绍，海航集团以航空运输主业为核心，海航集团旗下参控股航空公司14家，参与管理机场13家，机队规模近900架；开通国内外航线约2000条，通航城市200余个，年旅客运输量逾1.2亿人次。

１月26日，海航集团发布公告，确认了新一届党委成员。由海航集团前执行董事长、联合工作组成员顾刚担任新一届海航集团党委书记。海航集团原党委书记，公司创始人、董事长陈峰则不在名单中。和陈峰共同创建海航的王健2018年７月在法国公务考察时身亡，引起中国内外媒体和社交媒体的普遍关注。海航集团发布的消息称其意外跌落导致重伤，经抢救无效去世。当时，海航正处于通过大量处置此前收购的资产实施自救的阶段。

从大规模收购到拆解商业帝国

据报道，1989年，陈峰从民航总局离职，在海南省政府1000万元贷款的支持下，创办海南航空。1993年公司正式开始运营，1999年，海航股份在上交所A股上市。进入21世纪以来，海航不断通过融资、加杠杆收购多家航空公司，控股多个机场，跻身国内第四大航空公司。２００９年后，海航通过国内外多桩并购，逐步将业务延伸至酒店、旅游、地产、物流、银行等多个行业，总资产一度超过万亿。在2015年至2017年期间，海航曾在全球大举并购，收购了价值逾400亿美元的企业和公司股权。其中包括２017年初入股德意志银行，同年８月从莱法州政府收购哈恩机场82.5%的股份。

2017年6月，中国银监会要求旗下监管银行对海航的债务授信开展风险排查，海航旗下企业陆续曝出债务逾期、信用违约事件。同年9月，香港金管局要求核查海航集团贷款风险。2018年１月，集团创始人陈峰承认面临资金断链的风险。此后，海航开始出售集团旗下相关资产，拆解其海外商业帝国。其中包括悉数出售其在德意志银行的持股。

工作组进驻

２０１９年初，陈峰曾向媒体表示，在2018年处理3000亿资产后，海航大的困难已经过去。但在2019年，海航几大支柱产业几乎全盘亏损。在2019年中期财务报告中，海航称，截止2019年6月底，海航总资产为9806亿元，总负债为7067亿元，净资产为2739亿元，资产负债率72%。在２０１９年底发表的新年献词中，陈峰自曝，由于现金流短缺，2019年迟发一部分员工工资。

2020年新冠疫情下，全球航空业受到冲击。2020年2月29日海南省海航集团联合工作组进驻海航集团。据报道，海航的航空主业快速恢复元气，截至2020年12月底，日均航班量恢复至2019年同期9成以上。据界面新闻报道，海航集团称，进入破产重整程序主要是按照法治化、市场化原则解决债权、债务问题，并不会影响其航空主业正常生产运行。

２１世纪经济报道称，破产重整后的海航集团不再是原来的海航集团，老股东股权会清零，老股东团队基本上出局。此外，海航集团将引入民营背景的战略投资人，并保持其民营航空公司主体地位。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。