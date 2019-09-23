海航将“破产重整”继续保持民营？

海航集团１月２９日发布声明称，当日收到海南省高级法院发出的相关债权人申请法院对海航集团破产重整的通知书。截至2019年6月末，海航集团总负债约为７０００亿元人民币。
（德国之声中文网）1月29日，海航集团在社交媒体上发布声明称：2021年1月29日，海航集团收到海南省高级人民法院发出的《通知书》，主要内容为：相关债权人因海航集团不能清偿到期债务，申请法院对海航集团破产重整。声明还称，海航集团将依法配合法院进行司法审查，积极推进债务处置工作，支持法院依法保护债权人合法权益，确保企业生产经营顺利进行。该集团在声明中指出：破产重整实为帮助债务人摆脱财务困境、恢复营业能力的法律制度。
声明没有透露该集团目前的法律地位，也没有说法院是否同意债权人的有关申请。
中国民航网在当日的有关报道中称，该声明发出意味着海航集团整体风险化解按破产重整实质推进。报道说，破产重整的方案建立在2020年2月29日进驻该集团的海南省海航集团联合工作组核查的基础上。该工作组对海航集团及旗下两千余家企业的资产、负债、关联往来逐一核查，理清了整个集团的资产底数、管理结构、股权关系和债权关系，形成了海航集团整体风险化解方案。"海航集团进入破产重整程序，将通过债权转移、股抵债、留债展期清偿等多种方式降低负债水平，能够最大程度保障投资者利益；引进新的战略投资者，为公司发展带来新的资金支持，企业能加速重回健康发展轨道；采用"时间换空间"的策略，给予企业一定发展时间，股权价值也将进一步提升。"
据海航集团2019年8月份公布的财务数据，截至2019年6月末，公司总资产为9806.21亿元，总负债为7067.26亿元。截至目前，海航集团尚未公布2019年、及2020年年报，最新的负债情况尚不清楚。
据海航集团官网介绍，海航集团以航空运输主业为核心，海航集团旗下参控股航空公司14家，参与管理机场13家，机队规模近900架；开通国内外航线约2000条，通航城市200余个，年旅客运输量逾1.2亿人次。
１月26日，海航集团发布公告，确认了新一届党委成员。由海航集团前执行董事长、联合工作组成员顾刚担任新一届海航集团党委书记。海航集团原党委书记，公司创始人、董事长陈峰则不在名单中。和陈峰共同创建海航的王健2018年７月在法国公务考察时身亡，引起中国内外媒体和社交媒体的普遍关注。海航集团发布的消息称其意外跌落导致重伤，经抢救无效去世。当时，海航正处于通过大量处置此前收购的资产实施自救的阶段。
据报道，1989年，陈峰从民航总局离职，在海南省政府1000万元贷款的支持下，创办海南航空。1993年公司正式开始运营，1999年，海航股份在上交所A股上市。进入21世纪以来，海航不断通过融资、加杠杆收购多家航空公司，控股多个机场，跻身国内第四大航空公司。２００９年后，海航通过国内外多桩并购，逐步将业务延伸至酒店、旅游、地产、物流、银行等多个行业，总资产一度超过万亿。在2015年至2017年期间，海航曾在全球大举并购，收购了价值逾400亿美元的企业和公司股权。其中包括２017年初入股德意志银行，同年８月从莱法州政府收购哈恩机场82.5%的股份。
2017年6月，中国银监会要求旗下监管银行对海航的债务授信开展风险排查，海航旗下企业陆续曝出债务逾期、信用违约事件。同年9月，香港金管局要求核查海航集团贷款风险。2018年１月，集团创始人陈峰承认面临资金断链的风险。此后，海航开始出售集团旗下相关资产，拆解其海外商业帝国。其中包括悉数出售其在德意志银行的持股。
２０１９年初，陈峰曾向媒体表示，在2018年处理3000亿资产后，海航大的困难已经过去。但在2019年，海航几大支柱产业几乎全盘亏损。在2019年中期财务报告中，海航称，截止2019年6月底，海航总资产为9806亿元，总负债为7067亿元，净资产为2739亿元，资产负债率72%。在２０１９年底发表的新年献词中，陈峰自曝，由于现金流短缺，2019年迟发一部分员工工资。
2020年新冠疫情下，全球航空业受到冲击。2020年2月29日海南省海航集团联合工作组进驻海航集团。据报道，海航的航空主业快速恢复元气，截至2020年12月底，日均航班量恢复至2019年同期9成以上。据界面新闻报道，海航集团称，进入破产重整程序主要是按照法治化、市场化原则解决债权、债务问题，并不会影响其航空主业正常生产运行。
２１世纪经济报道称，破产重整后的海航集团不再是原来的海航集团，老股东股权会清零，老股东团队基本上出局。此外，海航集团将引入民营背景的战略投资人，并保持其民营航空公司主体地位。
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中国在德国的关键金融机构以及澳大利亚政界不断扩张的影响力继续受到德语媒体的关注。其中的关键词包括海航集团，德意志银行，也包括中国人向澳大利亚政党捐献的百万资金。
正在参加全国人大会议的海南省副省长毛超峰周二对媒体表示，面临流动性问题的海航“资产质量和状况应该完全没问题”，省政府“既不干预企业经营，也不能违背市场规律”。外界认为，这一表态意味着省政府不会给海航集团提供财政支持。