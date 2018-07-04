（德国之声中文网）多年来，王健绕着地球飞，收购企业和股份。在纽约，他是私募股权基金巨头黑石的最佳客户之一。英国金融时报引述华尔街消息人士称，2017年，黑石员工在一个派对上曾戴着王健脸谱的面具。由于王健很少公开表态，中国经济杂志财新称之为"没有影子的凯撒"，海航"真正的掌舵人"。

在德国，海航主要因入股德意志银行而为人所知。海航收购德银近10%的股份，成为德银最大的单一股东，在德银监事会获得一个席位。同时，由于未到德国证券监管机构10%的审查下限，从而无须接受审查。

海航的股权结构如此不透明，引起美国有关机构的注意，海航在美的进一步收购行动受阻。

这家企业的历史几乎有传奇色彩。从海南岛的航空公司，成为全球玩家，入股航空业、酒店业以及德国最大的银行。

结构不透明

王健被视为海航大举收购的主导者。这些年来，海航斥资500亿美元进行收购，其中绝大多数是贷款。海航十亿计的收购成为国际媒体的报道内容，包括入股希尔顿和NH酒店。

王健去世后，海航宣布，共同创始人陈峰兼任董事长，同时接管王健的工作任务。7月3日在法国跌落身亡的王健与陈峰都持有海航15%的股份。

海航52%的股份由两家基金会持有，一家在中国，一家在纽约。后者--海南慈航基金会自2017年底由德国前经济部长勒斯勒尔（Philipp Rösler）任主席。

据路透社看到的文件，海航大股东承诺，死后或离开公司后将股份捐献给两家基金会。

拯救海航，国家有责？

过去一段时间，债台高筑的海航出售了不少资产，以获得流动资金。此外，据称，中国的银行也接到指令帮助海航贷款重组。金融时报报道称，在6月的一次债权人会议上，央行一名副行长主持。报道称，会议表明，海航的债务正在全国层面得到解决。

尽管如此，海航不久前的生存之战仍受到打击：因缺少感兴趣的银行，海航一笔国内债券发行计划从20亿元人民币减少至10亿元。据财新报道，只有包括盛经银行在内的三个买家购买这些债券。所筹资金部分用于支付6月底到期的贷款。

1993年，王健与陈峰创立了海航，如今成为中国第四大航空公司。在航空业，海航2017年以1500万欧元收购德国哈恩机场82.5%的股份，以及收购瑞士航空配餐公司Gate Group都引起关注。

紧急抛售

如今，海航因急需资金，似乎必须将较大的股权资产出售给新加坡淡马锡（Temasek）控股公司。4月，海航已经减持德银股份，从9.9%至7.9%。并宣布将全部或部分出售价值超过60亿美元的希尔顿酒店26%的股份。

据路透社计算，海航今年已达成出售超过160亿美元资产的协议。

海航的生存危机也与中国新的政策有关。多年来，中国国家银行支持中国企业在海外的收购，向这些模范企业注资巨额资金。但这已戛然而止，原因之一是担心大量资本外流。

北京如今希望本国企业在海外收购高科技企业，能够推动中国的工业现代化。海航这样对房地产和金融业感兴趣的企业则被关闭了资金的阀门。除海航外，地产巨头万达和保险业的安邦也遇到困境。安邦被国家接管。