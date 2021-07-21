「海绵城市」失效? 郑州防灾应变能力受质疑

(德国之声中文网) 住在郑州的高律师21日向德国之声表示，他所在的东区地势比较低，灾情严重，他住的30多层高楼停水停电，一楼淹水，车子灭顶。他冒着淹水走回家，观察到路上的水最深有一米，红绿灯停摆，交通瘫痪，许多私家车跟公交车都被水冲到一起。

他也有有同事困在地铁中几个小时，说他们感到很恐惧。他认为洪灾发生是因为排水系统出了问题。他说：「路上有许多人孔盖被冲走了，可见下水道是完全不通的。虽然各小区下方都有防洪的设备，但一旦下雨造成灾害，有些原因就导致水的围堵。」

维权律师任全牛也住在郑州，但所在的地区地势比较高，水流快，汽车跟人员伤亡较少，淹水情况比较快改善，但大雨仍导致电路出问题，许多小区仍然停水停电和断网。

他提到，中国城市化特别快，高楼建的特别多，引水只能仰赖下水道，但是中国城市发展最不重视的便是下水道。他说：「下水道大部分的管线直径都很窄，排水系统的管线特别小，肯定是没办法来得及把大雨带来的水排掉。」

任全牛观察，「普通一场雨都会造成积水，而过去几日的大雨加上排水系统本身就不行，乘载不了这么大城市的排水。」

豪雨之后郑州出现严重内涝 大水冲破防水墙 中国河南省郑州市遭遇数百年未遇的特大暴雨。7月20日晚，积水冲破挡水墙，进入地下交通区域，地铁进水。尤其是郑州地铁5号线灾情最严重，被困人数最多。当日晚郑州地铁全线关闭。

豪雨之后郑州出现严重内涝 历史罕见的超强降雨 据郑州气象局公布的数据，郑州20日16时~17时，一个小时的降雨量达到了201.9mm。17日20时到20日20时，三天的过程降雨量617.1mm。其中小时降水，单日降水均已突破自1951年郑州建站以来60年的历史记录。郑州常年平均全年降雨量为640.8mm，相当于这三天下了以往一年的量。周三凌晨，郑州全市抗灾2级应急响应提升到1级。

豪雨之后郑州出现严重内涝 部分地区停电 城市被淹后，部分地区停电。郑州大学第一附属医院因停电电梯停运，院内救治无法进行，备用电源无法使用。受灾严重医院的重症病人已组织向外转运。据悉，直到周三傍晚，郑州水电供应仍是棘手问题。

豪雨之后郑州出现严重内涝 百万受灾人口 25人丧生 周二，包括省会郑州在内的多地出现险情后，受灾人口上升到120万。已有16多万居民被撤离到安全地带。截止到周三，已有25不幸丧生，7人失联。

豪雨之后郑州出现严重内涝 天气预报有偏差 气象学家认为，河南省及郑州市均在灾害前发布了紧急通知，但天气预报于暴雨实际降临的时间、强度和位置都有偏差。如何更准确地预报极端天气，是全球科学界共同面对的一道难题。

豪雨之后郑州出现严重内涝 驰援力量赶到 周三，解放军中部战区出动700多士兵、武警派出1000多人，赶到郑州。中国应急管理部启动跨区域增援预案，从7省调集1800名人员组成消防救援队，加入到抢险的行列中。

豪雨之后郑州出现严重内涝 企业捐款超过10亿元 洪灾给生命和财产造成巨大损失。与此同时，中国企业界发起捐助行动，截止到当地时间周三，已有20多家企业总共捐款金额超过10亿元。

豪雨之后郑州出现严重内涝 千年一遇？ 此次洪灾爆发后，有人说郑州等地遇上的豪雨属于“千年一遇”，防不胜防。但中国气象学家认为，当然应该从较长的历史记录推算极端天气出现的历史重现期。不过，中国从1951年后才有降水量的科学记录，直到目前才有70年左右。因此，很难谈“千年一遇”这一问题。



「海绵城市」能吸多少水

根据多家中国媒体报道，郑州在2016年就宣示要花超过534.8亿人民币将城市打造为「会呼吸的海绵城市」，​​在今年5月都还有新闻讲述这项计划。

「统计显示，自海绵城市建设实施以来，郑州全市共计消除易涝点125处，消除率77%。去年再生水利用量达到3.8亿吨，再生水利用率为50%。城市供水明显增加，城市环境持续改善。」

既然花了这么多钱，也宣布有了成效，那这次洪灾为何这么严重?《中国青年报》引用浙江工业大学海绵城市研究中心主任陈前虎的说法表示，「此次河南大雨属于突发特大暴雨，已经超出了海绵城市所能应对的能力」。

他说：「郑州这次大雨是非常少见的，造成的灾害跟是否建设海绵城市没有关系。」

新闻中提到，「郑州对其城区的内涝防治设计重现期为50年一遇，其他规划区为20年一遇」，这次3天下了以往一年的雨量，表示「这是天灾不是人祸」。

这几天，中国官方也反复强调，河南省这次降雨是「突破历史极值」，只是说法从郑州市政府的「百年不遇」到河南省水利厅的「超5000年一遇」，引发网友批评越说越夸张，「甩锅历史」的争议。

示警系统失灵?

除了排水，政府的示警系统也受到检视。任全牛提到，暴雨和洪水有天然因素没错，但虽然郑州当地有5次特大暴雨的预警，市政府相关部门却没有提前积极倡导或去做预防措施，例如提前让地铁停驶，导致人员跟财务损失。

任全牛表示，政府只是提醒居民不要出门还不够。他说：「连我都知道郑州地势是西高东低，如果水量这么大的话，正常情况政府应该进行交通管制，禁止人员或交通通行至特定地区，这样能完全大幅度降低车辆或人员的损失，但我们都没看到这方面的消息。」

高律师则认为，与其期待政府改变，还不如自救。他说：「我认为这些问题一时不可能改变，只能说将来大雨天尽量少坐地铁，我想政府不会那么快做出任何实质改善，未来大雨只能说市民必须做好自我保护，避免坐地铁等大众运输工具。」

目前郑州的交通在水退之后正逐渐恢复运作，未来如何更好的排水以及加强示警系统，是民众希望官方除了「千年一遇」这种说法之外可以实际去做的事。

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