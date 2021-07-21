「海绵城市」失效? 郑州防灾应变能力受质疑

河南水利厅强调，降雨量「超5000年一遇」才引发致命洪灾。而当地政府5年前宣布要用超过500亿人民币打造「会呼吸的海绵城市」这次也备受检视。德国之声请两位当地律师现身说法。
(德国之声中文网) 住在郑州的高律师21日向德国之声表示，他所在的东区地势比较低，灾情严重，他住的30多层高楼停水停电，一楼淹水，车子灭顶。他冒着淹水走回家，观察到路上的水最深有一米，红绿灯停摆，交通瘫痪，许多私家车跟公交车都被水冲到一起。
他也有有同事困在地铁中几个小时，说他们感到很恐惧。他认为洪灾发生是因为排水系统出了问题。他说：「路上有许多人孔盖被冲走了，可见下水道是完全不通的。虽然各小区下方都有防洪的设备，但一旦下雨造成灾害，有些原因就导致水的围堵。」
维权律师任全牛也住在郑州，但所在的地区地势比较高，水流快，汽车跟人员伤亡较少，淹水情况比较快改善，但大雨仍导致电路出问题，许多小区仍然停水停电和断网。
他提到，中国城市化特别快，高楼建的特别多，引水只能仰赖下水道，但是中国城市发展最不重视的便是下水道。他说：「下水道大部分的管线直径都很窄，排水系统的管线特别小，肯定是没办法来得及把大雨带来的水排掉。」
任全牛观察，「普通一场雨都会造成积水，而过去几日的大雨加上排水系统本身就不行，乘载不了这么大城市的排水。」
根据多家中国媒体报道，郑州在2016年就宣示要花超过534.8亿人民币将城市打造为「会呼吸的海绵城市」，在今年5月都还有新闻讲述这项计划。
「统计显示，自海绵城市建设实施以来，郑州全市共计消除易涝点125处，消除率77%。去年再生水利用量达到3.8亿吨，再生水利用率为50%。城市供水明显增加，城市环境持续改善。」
既然花了这么多钱，也宣布有了成效，那这次洪灾为何这么严重?《中国青年报》引用浙江工业大学海绵城市研究中心主任陈前虎的说法表示，「此次河南大雨属于突发特大暴雨，已经超出了海绵城市所能应对的能力」。
他说：「郑州这次大雨是非常少见的，造成的灾害跟是否建设海绵城市没有关系。」
新闻中提到，「郑州对其城区的内涝防治设计重现期为50年一遇，其他规划区为20年一遇」，这次3天下了以往一年的雨量，表示「这是天灾不是人祸」。
这几天，中国官方也反复强调，河南省这次降雨是「突破历史极值」，只是说法从郑州市政府的「百年不遇」到河南省水利厅的「超5000年一遇」，引发网友批评越说越夸张，「甩锅历史」的争议。
除了排水，政府的示警系统也受到检视。任全牛提到，暴雨和洪水有天然因素没错，但虽然郑州当地有5次特大暴雨的预警，市政府相关部门却没有提前积极倡导或去做预防措施，例如提前让地铁停驶，导致人员跟财务损失。
任全牛表示，政府只是提醒居民不要出门还不够。他说：「连我都知道郑州地势是西高东低，如果水量这么大的话，正常情况政府应该进行交通管制，禁止人员或交通通行至特定地区，这样能完全大幅度降低车辆或人员的损失，但我们都没看到这方面的消息。」
高律师则认为，与其期待政府改变，还不如自救。他说：「我认为这些问题一时不可能改变，只能说将来大雨天尽量少坐地铁，我想政府不会那么快做出任何实质改善，未来大雨只能说市民必须做好自我保护，避免坐地铁等大众运输工具。」
目前郑州的交通在水退之后正逐渐恢复运作，未来如何更好的排水以及加强示警系统，是民众希望官方除了「千年一遇」这种说法之外可以实际去做的事。
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