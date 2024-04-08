海牙国际法院能做什么？

（德国之声中文网）国际法院设立在海牙，这座拥有装饰性塔楼、老虎窗和拱廊的红砖建筑不仅给人带来一种雄伟庄严的气氛，而“和平宫”的名字也暗示了它所肩负的使命：调解国际冲突。颇具讽刺意味的是，这座宫殿于1913年建成，而次年第一次世界大战就爆发了。

当第二次世界大战的硝烟也散去之后，为了维护世界和平、促进各国合作，联合国应运而生，而海牙也成为国际法之都。联合国其它主要机构都将总部设在纽约，只有国际法院（ICJ）设在了海牙的和平宫。

国际法院是什么机构？

“国际法院是联合国的主要司法机关”，《联合国宪章》第十四章中这样写道。193个联合国成员国都应该自动成为国际法院规约的当事国，有义务遵守国际法院的裁决——至少联合国宪章是这么规定的。

国际法院共有15名常任法官，他们必须来自不同的国家，代表世界各大地区与主要法系，由联合国大会和联合国安理会选举产生。法官任期9年，每三年要改选三分之一的法官。今年2月，黎巴嫩法官萨拉姆（Nawaf Salam）当选为新一任国际法院院长，副院长一职由来自乌干达的女法官塞布廷德（Julia Sebutinde）接任。

需要区分的是，国际法院审理的是以国家为诉讼主体的案件，而国际刑事法院（ICC）则负责起诉涉嫌犯有战争罪、种族灭绝等罪行的个人。

什么属于国际法院的管辖范围？

不少人可能以为，所有签署《联合国宪章》的国家，就等同于为国际法院提供授权。但事实并非如此，只有在所有相关国家都签署了所谓的提交声明，将所有涉及国际法的争端都已交给国际法院处理时，后者才具有全权管辖权。2008年，德国已经发表了相关声明，目前有大约三分之一的联合国成员完成了这一步骤。

尚未提交声明承认国际法院管辖权的国家，在遇到诉讼纠纷时，可以通过自愿协商，将案件提交国际法庭审理。然而在某些情况下，也可以不经当事国同意就向国际法院提起诉讼：如果原告一方可以援引联合国公约，相关公约将国际法院指定为调解机构，而且被诉一方也签署了该公约的话。



一个知名的案例就是1948年的《防止及惩治灭绝种族罪公约》。该公约第9条写道，缔约国间关于本公约的解释、适用或实施的争端，包括关于某一国家对于灭绝种族罪责任的争端，经争端一方的请求，应提交国际法院。

2024年2月 高举巴勒斯坦旗帜的示威者聚集在海牙国际法院门外

正是基于这一条款，2022年俄罗斯全面入侵乌克兰之后，基辅方面向国际法院提起了针对俄罗斯的诉讼。2023年12月，南非也是援引上述公约对以色列提起了诉讼。2024年3月，尼加拉瓜也在国际法院提起诉讼，指控德国对以色列的支持构成“协助种族灭绝”。

国际法院如何有效地执行裁决？

不管是基于当事国提交的声明，还是协商同意国际法院调解，亦或是基于公约和协议提起的诉讼，国际法院所做出的判决都是具有法律约束力的，且不存在上诉程序。以乌克兰发起的紧急诉讼为例，2022年3月，海牙国际法院已经要求俄罗斯暂时停止侵略战争，不过目前还没有做出最终裁决。

乌克兰战争至今仍在继续，由此来看国际法院的“硬伤”也不言而喻：一个能够作出裁决并且执行裁决的世界警察，是不存在的。国际法院要想发挥作用，也得涉事国家积极配合才行。

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