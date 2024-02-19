 海牙国际法院就巴勒斯坦被占领土听证 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.02.2024

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时政风云

海牙国际法院就巴勒斯坦被占领土听证

联合国国际法院（ICJ）本周举行听证，以评估以色列占领巴勒斯坦领土产生的法律后果。此前，南非提出对以色列采取紧急措施、以阻止其在拉法军事行动的申请被法院另案驳回。

国际法院的听证周一开始

海牙国际法院的听证周一开始

（德国之声中文网）国际法院（ICJ）本周一（2月19日）开始就以色列"在巴勒斯坦被占领土实施政策的法律后果"进行为期一周的听证。

法官们将审核以色列 "占领、建立定居和兼并......包括旨在改变圣城耶路撒冷的人口构成、性质和地位的措施，以及通过的相关歧视性立法和措施"。

早于以哈冲突爆发前，联合国大会在2022年12月就向国际法院提出了进行有关评估的要求。

以色列在1967年的六日战争中占领了约旦河西岸、东耶路撒冷和加沙地带。2005 年，以色列撤出加沙地带，但仍控制着该领土的边界。

联合国大会要求国际法院法官就以色列的政策如何 "影响占领的法律地位"以及由此对所有国家产生的法律后果提出建议。尽管建议不具有法律约束力，但法院认为，它将具有 "重大的法律意义和道德权威"。

国际法院外支持巴勒斯坦的示威者

国际法院外支持巴勒斯坦的示威者

南非另一项申请被驳回

有 50个国家将在诉讼程序中向法官发言，其中包括美国、中国、俄罗斯、南非和埃及，以及法国、西班牙、比利时等欧洲国家。以色列将不直接参与，但已提交书面意见。

这是联合国第二次要求国际法院就与巴勒斯坦被占领土有关的问题做出不具有法律约束力的评估。2004年，国际法院的评估认为，以色列在约旦河西岸修建隔离墙违反了国际法。之后以色列并没有拆除隔离墙。

本周的听证与之前南非指控以色列在加沙地带军事行动中犯下种族灭绝罪行的诉案没有直接的关系。1月27日，国际法院就南非提出的指控做出判决，要求以色列在加沙地带采取措施，防止种族灭绝行为发生，并改善加沙巴勒斯坦人的人道状况。裁决没有要求以色列在加沙停火。法官也没有对加沙是否发生了种族灭绝做出裁断。

上周五（2月16日），法院驳回了南非的另一项诉求。鉴于以色列计划扩大在加沙地带南部拉法的军事行动，南非要求国际社会针对以色列采取进一步紧急措施。

 

(路透社、法新社)

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