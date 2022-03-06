 海牙国际法庭开庭：乌克兰提告 俄罗斯缺席 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.03.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

新闻广角

海牙国际法庭开庭：乌克兰提告 俄罗斯缺席

在乌克兰提出紧急诉讼后，海牙国际法庭就俄罗斯入侵乌克兰的庭审已经开始。但莫斯科方面拒绝出庭。联合国人权高级官员证实，俄罗斯侵乌战争开始后，已有400多人死于战火。

Niederlande Den Haag I Prozess Elfenbeinküste am Internationalen Gerichtshof

（德国之声中文网）海牙国际法庭有关俄乌战争的庭审已经开始，但俄罗斯方面拒绝出庭。主审女法官多诺霍（Joan Donoghue ）表示，俄罗斯驻荷兰大使舒尔金（ Alexander Schulgin）已通报法庭，俄罗斯政府无意参与审理活动。多诺霍对俄罗斯方面的决定表示遗憾。

代表乌克兰方面出席庭审的库里尼耶维奇（ Anton Korynewytsch）对俄罗斯提出强烈谴责。他说："俄罗斯方面的缺席说明了一切。他们拒绝到庭，因为他们正在对我的国家进行野蛮的侵略和屠戮。"

反人类罪行？

这是俄罗斯发起对乌克兰的侵略后，首次因违反1948年签署的联合国《防止及惩治灭绝种族罪公约》而接受海牙国际法庭的审理。基辅政府向国际法庭提起紧急诉讼，指控俄罗斯正在乌克兰策划种族屠杀。库里尼耶维奇说："俄罗斯正在犯下战争罪行和反人类罪，必须制止俄罗斯的行为。"

Joan Donoghue, Präsidentin des Internationalen Gerichtshofes (IGH)

主审女法官多诺霍对俄罗斯拒绝到庭表示遗憾。

基辅政府呼吁法庭尽快做出裁决，让俄罗斯立即停止军事行动。乌克兰方面称，俄罗斯发动战争的理由是，乌克兰东部分裂地区正在发生种族灭绝，但这一切完全是凭空捏造的。库里尼耶维奇表示："这是普京制造的耸人听闻的谎言。"按照庭审程序，今天是乌克兰的陈述时间，明天则应有俄罗斯方面到庭陈述。

数天内即可宣判

一般认为，海牙国际法庭数天内即可做出裁决。不过，阿姆斯特丹大学军事法教授基尔（ Terry Gill）表示，即便乌克兰诉讼成功，也不会发生任何变化。因为国际法庭并没有强迫败诉一方执行法庭裁决的手段。国际法庭虽然可以要求联合国安理会介入，但由于俄罗斯在安理会拥有否决权，因此相关裁定也无法奏效。基尔表示，乌克兰提起诉讼的主要目的是为了进一步向俄罗斯施加外交压力。联合国人权高级官员证实，俄罗斯侵乌战争开始后，已有400多人死于战火。

（德新社，德广联）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

基辅拒绝俄方提出的“人道主义走廊”

莫斯科宣布本周一在乌克兰首都基辅等多个城市建立“人道主义走廊”，但乌克兰政府明确拒绝了俄罗斯提出的疏散路线。  

抗议入侵乌克兰！ 俄罗斯多城爆发示威

在俄罗斯，40多个城市在周日举行了反对入侵乌克兰的示威，数千人被逮捕。欧洲多个城市周末再次出现反战示威。联合国人权办公室指出，自俄罗斯入侵乌克兰以来，已造成364名平民死亡。  

德语媒体：中国面临抉择

联合国安理会五个常任理事国中，过去一周来，只有中国党和国家领导人习近平尚没有就当前的乌克兰局势表明立场。国际社会要求习近平发挥对普京的影响力、促成停火的请求也都没有得到回应。习近平的沉默引起了德语媒体的关注。  

相关内容

DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [KAZAN, RUSSIA - MARCH 6, 2022: Law enforcement officers detain a person during an unsanctioned protest against the special military operation announced by Russia's President Putin in Ukraine on February 24 in response to appeals for help from the leaders of the Donetsk and Lugansk People's Republics. Yegor Aleyev/TASS]

抗议入侵乌克兰！ 俄罗斯多城爆发示威 06.03.2022

在俄罗斯，40多个城市在周日举行了反对入侵乌克兰的示威，数千人被逮捕。欧洲多个城市周末再次出现反战示威。联合国人权办公室指出，自俄罗斯入侵乌克兰以来，已造成364名平民死亡。

TOPSHOT - A view of a damaged building, which is said was hit by recent shelling, in Ukraine's second-biggest city of Kharkiv on March 3, 2022. - Ukraine and Russia agreed to create humanitarian corridors to evacuate civilians on March 3, in a second round of talks since Moscow invaded last week, negotiators on both sides said. (Photo by Sergey BOBOK / AFP) (Photo by SERGEY BOBOK/AFP via Getty Images)

俄罗斯入侵乌克兰“割裂”海外华人 05.03.2022

俄罗斯大举入侵乌克兰遭到顽强抵抗，战事持续不断之际，在中文互联网平台上，持有不同观点的人们之间也在激烈地争吵着。对于在包括北美地区的海外生活的华人来说，这样观点上的割裂更加鲜明。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 02.03.2022

在过去几天里，来自世界各地的一连串重大举措迅速实施，为的就是表达各界对俄罗斯入侵乌克兰的不满。其中既有来自各国政府的制裁，也有来自企业和组织的行动。