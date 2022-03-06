海牙国际法庭开庭：乌克兰提告 俄罗斯缺席

（德国之声中文网）海牙国际法庭有关俄乌战争的庭审已经开始，但俄罗斯方面拒绝出庭。主审女法官多诺霍（Joan Donoghue ）表示，俄罗斯驻荷兰大使舒尔金（ Alexander Schulgin）已通报法庭，俄罗斯政府无意参与审理活动。多诺霍对俄罗斯方面的决定表示遗憾。

代表乌克兰方面出席庭审的库里尼耶维奇（ Anton Korynewytsch）对俄罗斯提出强烈谴责。他说："俄罗斯方面的缺席说明了一切。他们拒绝到庭，因为他们正在对我的国家进行野蛮的侵略和屠戮。"

反人类罪行？

这是俄罗斯发起对乌克兰的侵略后，首次因违反1948年签署的联合国《防止及惩治灭绝种族罪公约》而接受海牙国际法庭的审理。基辅政府向国际法庭提起紧急诉讼，指控俄罗斯正在乌克兰策划种族屠杀。库里尼耶维奇说："俄罗斯正在犯下战争罪行和反人类罪，必须制止俄罗斯的行为。"

基辅政府呼吁法庭尽快做出裁决，让俄罗斯立即停止军事行动。乌克兰方面称，俄罗斯发动战争的理由是，乌克兰东部分裂地区正在发生种族灭绝，但这一切完全是凭空捏造的。库里尼耶维奇表示："这是普京制造的耸人听闻的谎言。"按照庭审程序，今天是乌克兰的陈述时间，明天则应有俄罗斯方面到庭陈述。

数天内即可宣判

一般认为，海牙国际法庭数天内即可做出裁决。不过，阿姆斯特丹大学军事法教授基尔（ Terry Gill）表示，即便乌克兰诉讼成功，也不会发生任何变化。因为国际法庭并没有强迫败诉一方执行法庭裁决的手段。国际法庭虽然可以要求联合国安理会介入，但由于俄罗斯在安理会拥有否决权，因此相关裁定也无法奏效。基尔表示，乌克兰提起诉讼的主要目的是为了进一步向俄罗斯施加外交压力。联合国人权高级官员证实，俄罗斯侵乌战争开始后，已有400多人死于战火。

（德新社，德广联）

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