海牙国际法庭即将审理尼加拉瓜对德国指控

（德国之声中文网）《防止及惩治灭绝种族罪公约》是联合国1948年制定的，其主旨是"再也不要发生"（never again），这与德国在纳粹期间屠杀600万欧洲犹太人以及数百万其他族群后提出的历史警讯相呼应。

德国和以色列均属该公约150个签字国之列，中美洲小国尼加拉瓜也是。3月1日，尼加拉瓜在海牙国际法庭对德国提出指控，称后者对以色列坚定的支持、包括武器输送违反了保护巴勒斯坦人免受种族灭绝的义务。上诉方要求法庭采取临时措施，比如呼吁德国停止对以色列的支持，特别是军事支持。

对德国而言，因纳粹时期对犹太人的大屠杀而对以色列负有特殊的历史责任。

恐怖组织哈马斯去年10月7日对以色列发动袭击，以方称1200人死亡，其中至少850名平民。以色列此后对加沙地带展开攻势。哈马斯卫生部门称，死亡人数已超过32000人。

海牙国际法庭没有执法权

尼加拉瓜提出的诉讼与南非此前对以色列提出的起诉关系紧密。不过，尽管每个签字国都有权提起诉讼，但尼加拉瓜作为一个独裁国家，公共舆论并不视该国为正义一方。

根据斯德哥尔摩和平研究所的数字，2019-2023年，德国是对以色列的第二大武器出口国，约占其进口的30%。美国居首位。

海牙国际法庭没有执法权，但能够对一国政府施加政治与舆论压力。该法庭定于4月8日和9日审理这一上诉，尼加拉瓜和德国各有一天作口头陈述。裁决可能在数周内宣布。

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