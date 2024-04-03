海牙国际法庭即将审理尼加拉瓜对德国指控

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海牙国际法庭近日将审理尼加拉瓜对德国协助以色列违反种族灭绝公约的指控。德国驳回相关指责。
（德国之声中文网）《防止及惩治灭绝种族罪公约》是联合国1948年制定的，其主旨是"再也不要发生"（never again），这与德国在纳粹期间屠杀600万欧洲犹太人以及数百万其他族群后提出的历史警讯相呼应。
德国和以色列均属该公约150个签字国之列，中美洲小国尼加拉瓜也是。3月1日，尼加拉瓜在海牙国际法庭对德国提出指控，称后者对以色列坚定的支持、包括武器输送违反了保护巴勒斯坦人免受种族灭绝的义务。上诉方要求法庭采取临时措施，比如呼吁德国停止对以色列的支持，特别是军事支持。
对德国而言，因纳粹时期对犹太人的大屠杀而对以色列负有特殊的历史责任。
恐怖组织哈马斯去年10月7日对以色列发动袭击，以方称1200人死亡，其中至少850名平民。以色列此后对加沙地带展开攻势。哈马斯卫生部门称，死亡人数已超过32000人。
尼加拉瓜提出的诉讼与南非此前对以色列提出的起诉关系紧密。不过，尽管每个签字国都有权提起诉讼，但尼加拉瓜作为一个独裁国家，公共舆论并不视该国为正义一方。
根据斯德哥尔摩和平研究所的数字，2019-2023年，德国是对以色列的第二大武器出口国，约占其进口的30%。美国居首位。
海牙国际法庭没有执法权，但能够对一国政府施加政治与舆论压力。该法庭定于4月8日和9日审理这一上诉，尼加拉瓜和德国各有一天作口头陈述。裁决可能在数周内宣布。
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