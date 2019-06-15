海湾局势升级 重要的参与方是谁？

（德国之声中文网）美国国务卿彭佩奥称阿曼湾两艘油轮遭袭击事件是"对世界和平的明显威胁"。他同时也指明了他所认为的责任方：伊朗。的确，伊朗是目前介入海湾地区最多冲突的国家。这些冲突中，有些相互交织，隐含极大风险。某地的武力冲突极易跳跃至另一地区，行为和对行为的反应会不断升级，并导致不再可控的一系列武装冲突。直接或间接卷入冲突的国家众多：

伊朗

德黑兰目前身处多条国际冲突战线，当下以与美国的冲突为最。今年4月，美国派遣《林肯号》航母战斗群开赴海湾地区。彭佩奥国务卿称"伊朗人从事激化局势的行动"，但未详加说明，所指为何。伊朗则因美国派遣航母而感觉受到威胁，尤其是，美方此后又向该地区增派了一艘战舰及爱国者导弹防御系统。自美国总统特朗普宣布意欲退出国际社会与伊朗核协议以来，两国之间的紧张关系升级。

与此同时，伊朗与沙特阿拉伯关系紧张。这两个国家相互争夺地区霸主地位。从叙利亚、以色列到也门，两国利益大相径庭：在叙利亚，德黑兰力挺阿萨德政权，利雅德则支持反对派；对以色列，两国立场颇为不同；在也门，两国相互较劲，已达3年。

在这种局面下，伊朗人很有可能要对美国示强。中东问题专家施泰因贝格（Guido Steinberg）在接受德国之声采访时表示，他"确信"，伊朗人要对两艘油轮遭攻击事件负责。他指出，攻击的背景只能让人得出这一结论。他认为，伊朗人是要向美国显示，有能力攻击波斯湾和霍尔木兹海峡的石油运输，但同时又不直接进攻，"所以，我想，有清晰的迹象显示，伊朗人要负责。"而如果伊朗是此次袭击事件的幕后黑手，便释放出一个明确的信息：一次攻击就能大规模影响全球石油经济。不过，伊朗外长扎里夫日前反驳说，怀疑伊朗从事了此次袭击的猜测"毫无根据"。

美国

特朗普总统不相信，与伊朗的核协议会得到所希望的效果。去年5月， 他推文道，这一协议"糟糕透顶"。他一再指控伊朗政府违反该条约。特朗普的立场是，一旦拥有核武器，伊朗就将难以被制服，并因而会在地区以更加咄咄逼人的姿态出现。

沙特和以色列这两个美国在该地区的最密切盟友也有同样的忧虑。此外，与所有其它国家一样，美国要求有安全的石油运输。阿曼海湾可谓全球石油运输的咽喉。所有在阿拉伯半岛东海岸装船的油轮悉数航经该海域。美国要确保这一航道的安全。不过，特朗普不愿看到海湾局势继续激化。日本首相安倍晋三在近日访问伊朗期间也表达了这一点。

德国科学与政治基金会安全问题专家凯伊姆（Markus Kaim）在接受德国电视一台新闻节目采访时表示，安倍晋三首相的伊朗之行是国际社会对该地区已经出现的和其它潜在的局势激化巨大忧虑的表现。

沙特阿拉伯

沙特王国忧虑伊朗扩张。利雅得看到，伊朗如何部分以军事手段--如在叙利亚或也门，部分以外交手段--如在伊拉克--扩展其影响。作为遏制手段，沙特新强人--王储萨尔曼4年前打造起一个国际联盟，在也门与起事的胡斯人作战，而胡斯人则得到伊朗的支持。不过，这场战争耗费巨大，大损沙特王国声誉，自去年十月当局批评者卡舒吉（Gamal Khashoggi）在沙特驻伊斯坦布尔领事馆遇害，沙特声誉本已十分不堪。从这一角度看，沙特似也无意进一步激化冲突。

以色列

多年来，以色列与伊朗关系极其紧张。伊朗利用叙利亚境内的战争，军事上在叙立足。受德黑兰支持的真主党民兵突进至戈兰高地，伊朗革命卫队目前据守的阵地距以色列边界只有100公里。以色列战机曾一再对叙境内的伊阵地实施空袭。

2018年4月，以色列司法部长沙凯德（Ayelet Shaked）在接受《法兰克福汇报》采访时就已指出，"伊朗将叙利亚变成一个反以新阵线，将之作为一块跳板，从那里出发，占领以色列。"她称， "以色列不会无动于衷，站在一旁，等着看伊朗如何接管叙利亚"。

以色列政府也拒绝伊朗核协议。它担心，伊朗可能继续秘密实施其核计划。据路透社报道，伊朗革命领袖哈梅内伊今年5月在其网页上写道，这一代年轻人当能看到"人类之敌"的灭亡。

战争将至？

安全问题专家凯伊姆认为，美国和伊朗之间爆发直接军事对抗的前景不大，原因是， 两国均无意走到这一步。不过，局势发生意外升级的可能性却不能排除："您不妨设想一下，一艘伊朗快艇驶近一艘美国巡洋舰，随之发生不情愿的交火，然后，冲突升级，没有哪一方愿意后退。这真的该让我们额头紧促。"