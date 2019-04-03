海湖庄园中國女子 饭店暗藏八千现钞

(德国之声中文网) 美国联邦地区法院表示，因这名中国女子说辞反复，预计将再关押两周。 这名女子叫做张玉静(Zhang Yujing, 音译) ，持有中国护照。 3月30日，她在特朗普海湖庄园因为形迹可疑而被逮捕。 随后她被搜出身上有两本中国护照、四支手机、一个笔记本电脑、一个硬盘及一个装有恶意软件的随身碟。

如今，检调单位在搜查她的饭店房间之后，找到了八千美元的现金，好几张美国信用卡，五个手机SIM卡，以及一个电子装置探测器。 该探测器可以探测到隐藏的摄像头。

特勤局探员伊凡诺维治(Samuel Ivanovich)告诉法官，他们在隔绝网络的环境下把张氏的恶意软件放进分析师的电脑做测试，该软件立即在分析师的电脑里安装软件，并开始破坏电脑里的挡案。 他说，这是「前所未见」，使得分析师必须立即关闭电脑自保。 他说这个软件的目的为何仍不得而知。

检察官警告联邦地区法院法官馬修曼(William Matthewman)，不可信任张氏，因为她沒有誠實告知潜入海湖庄园的动机。

助理检察官盖西亚(Rolando Garcia)在佛罗里达西棕榈滩地区法庭听证会上说，「她对遇见的每一个人说的都是谎话。 」他认为若在审理期间释放张氏，她有「极高的几率」会潜逃。

张氏在听证会上戴着手铐，不发一语，只有在法官问她是否了解程序时，答了一声「是」。

助理检察官盖西亚说她与美国政府没有关系。 两名消息人士向路透社指出，FBI现在正在调查她与中国的特务机关或政治影响力机构是否有关。

张氏被控以对联邦官员撒谎、以及未经许可进入与滞留管制区的罪名，最高可被判处五年的有期徒刑，在联邦监狱服刑。 根据联邦法院资料，她今年32或33岁。

上周，民主党员对特朗普海湖庄园俱乐部的安全性提出质疑，特朗普不甚在意，称这个事件只是个意外，又再将特勤局称赞一番。

罗法/楊威廉(路透社、美联社)