海水变暖惹的祸？九颱罕现两大洋

(德国之声中文网) 太平洋超强颱风「山竹」正掠过菲律宾北部，已经有过百万人撤离家园，预计接下来将扑向香港一带，风速最高可达每小时250公里。「山竹」直径达900公里，光是风眼就超过50公里宽，有机会超越早前横扫日本的「飞燕」成为今年亚洲最强颱。
与此同时，大西洋飓风「佛罗伦斯」也逼近美国东岸，预计最快当地时间今天(9/13)登陆。东岸多个州和首都华盛顿进入紧急状态，疏散超过170万民众。
不止于此，美国气象部门本週初的资料显示，一共有多达9股热带气旋同时间分布在太平洋和大西洋，单在靠近亚洲的西太平洋就有3个。
「山竹」越过菲律宾造成水灾
强颱罕有同现两大洋
气象专家指，太平洋和大西洋同时出现强颱风的现象十分罕见，很可能是全球暖化带来的恶果。一般来说，当风暴能量活跃于太平洋时，大西洋就不会有同样情况。
科罗拉多州立大学大气科学研究员洛茨巴赫 (Phil Klotzbach) 接受美国全国广播公司访问时指，太平洋东北部的风暴自9月第一週以来，产生了史上最强的「累积气旋能量」(accumulated cyclone energy)。科学家们分析，2018年本应是太平洋活跃的一年，但是此时大西洋却出现了飓风「佛罗伦斯」。
从今年5月15日太平洋颱风季节开始，至今已经出现了15个颱风；大西洋则从6月1日到现时形成了9个，两者都比以往同一时段要多。巴赫说，两大洋同时出现高于平均值的「气旋能量」，自1970年以来只发生过两次——分别在1988年及2016年。
他称﹕「有趣的是，现时太平洋仍然处于活动状态，但大西洋也非常活跃。这是不正常的，这让我很惊讶。」他认为这种情况是大西洋在经过「冬眠状态」后爆发的现象。
大西洋现时形成了3个颱风
海水变暖是元凶？
大家或许最好奇的是﹕究竟是甚麽造成这异象？气候专家认为这跟海水变暖有密切关係。
海水温度不断上升为海洋注入更多能量，可能催生愈来愈具威力和破坏性的风暴。但是这跟全球暖化之间的确切关係，科学家还说不准。
美国科学家组织「忧思科学家联盟」(Union of Concerned Scientists) 资深气候专家达尔 (Kristy Dahl) 坦言﹕「我们都知道这些变化正在发生。到底当中多少是人为的，多少属于自然变化，还未完全清楚。」
她称虽然目前难以下确切定论，但不少科学家都认为，两大洋的不寻常现况与全球暖化的趋势具有一致性。
李芊/夏立民 (美联社等)
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是不是气候变化惹的祸？
气候与天气
究竟什么是气候变化？如果某地突然连日暴雨，大片土地被淹没，或者龙卷风接连不断地肆虐，这算是气候变化吗？对于科研人员来说，很难根据某些具体的天气现象作出判断，这是否为气候变化所致。
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是不是气候变化惹的祸？
都是气候变化惹的祸？
尽管如此，科学家们坚信气候变化会增加极端天气出现的几率。一项调查研究对2012年的12个气象灾害进行了分析，并得出结论：其中一半都要归咎于气候变化。
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是不是气候变化惹的祸？
祸害不浅！
比如，美国发生的极端炎热天气和干旱就是全球气候变暖造成的。2012年7月，美国的气温不断打破历史最高纪录，而且降雨极少，导致玉米和麦子严重歉收。河流干涸导致鱼类大量死亡，草原干枯导致牛无处觅食。
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是不是气候变化惹的祸？
北极冰川融化
还有北极的问题。2012年，那里的冰川融化达到了前所未有的程度。气候学家一致认为，这并不是偶然现象，而是在连续多年夏季异常炎热之后必然的结果。他们断定：这也是气候变化惹的祸。
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是不是气候变化惹的祸？
野兽般的桑迪飓风
桑迪是有史以来美国东北部遭遇到的最强烈飓风。它的漩涡直径达到3000公里。即使在热带雨林地区，这样规模的龙卷风也是罕见的。桑迪之所以会如此肆虐，就是因为2012年北极的气温异常偏高。——又是气候变化的错。
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是不是气候变化惹的祸？
强降雨和洪涝灾害
但除此之外的其他极端天气，就无法断定其形成原因了。比如对于欧洲、中国、日本和澳大利亚出现的强降雨天气和洪水，就更像是自然的天气变化。
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是不是气候变化惹的祸？
天降大旱
包括索马里和肯尼亚发生的严重旱灾，科学家也认为这更像是偶然的天气波动，而不是气候变化造成的。不过，谁也无法百分之百地确定，科学家们承认，很难把极端天气现象明确地归咎于气候变化。
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是不是气候变化惹的祸？
现实与神话
气候是个复杂的东西。哪里刮风，哪里下雨，都有太多太多的因素在影响，谁也不能准确无误地下断言。事实上，气候也是在变化的，而且人类活动对此也产生一定的影响。而气候变化反过来也会改变地球上的生态面貌，这也是事实。其中最明显的效应就是海平面上升，众多小岛面临淹没的危险。
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是不是气候变化惹的祸？
危险的预测
珊瑚、贝类和鹦鹉螺的生存也受到严重威胁，因为随着二氧化碳排量的增多，海水酸性上升，导致这些海洋生物的石灰质骨骼和外壳分解溶化。这是事实。但如果科学家真的作出明确的气候预测，断言多少多少年后全球平均气温会上升多少度，海平面会升高多少厘米等等，那也是危险的。
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是不是气候变化惹的祸？
气候是否越来越难以预料？
过于精确的预测缺乏可信度。15年来，气候变化似乎发生了停滞，全球气温也不再上升——这与顶尖气候学家的预测背道而驰。9月底即将发布的最新联合国气候报告将会对这一失误做出解释。
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是不是气候变化惹的祸？
危言耸听有害无益
联合国气候变化框架公约秘书处前执行秘书德布尔（Yvo de Boer）认为，这些所谓世界末日即将到来的预测反而会给气候保护工作带来负面影响。虽然这部即将出台的联合国气候报告还在严格保密之中，但根据目前透露出来的信息，里面没有什么令人意外的新内容。
作者: Judith Hartl/雨涵