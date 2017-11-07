海水变暖惹的祸？九颱罕现两大洋

(德国之声中文网) 太平洋超强颱风「山竹」正掠过菲律宾北部，已经有过百万人撤离家园，预计接下来将扑向香港一带，风速最高可达每小时250公里。「山竹」直径达900公里，光是风眼就超过50公里宽，有机会超越早前横扫日本的「飞燕」成为今年亚洲最强颱。

与此同时，大西洋飓风「佛罗伦斯」也逼近美国东岸，预计最快当地时间今天(9/13)登陆。东岸多个州和首都华盛顿进入紧急状态，疏散超过170万民众。

不止于此，美国气象部门本週初的资料显示，一共有多达9股热带气旋同时间分布在太平洋和大西洋，单在靠近亚洲的西太平洋就有3个。

强颱罕有同现两大洋

气象专家指，太平洋和大西洋同时出现强颱风的现象十分罕见，很可能是全球暖化带来的恶果。一般来说，当风暴能量活跃于太平洋时，大西洋就不会有同样情况。

科罗拉多州立大学大气科学研究员洛茨巴赫 (Phil Klotzbach) 接受美国全国广播公司访问时指，太平洋东北部的风暴自9月第一週以来，产生了史上最强的「累积气旋能量」(accumulated cyclone energy)。科学家们分析，2018年本应是太平洋活跃的一年，但是此时大西洋却出现了飓风「佛罗伦斯」。

从今年5月15日太平洋颱风季节开始，至今已经出现了15个颱风；大西洋则从6月1日到现时形成了9个，两者都比以往同一时段要多。巴赫说，两大洋同时出现高于平均值的「气旋能量」，自1970年以来只发生过两次——分别在1988年及2016年。

他称﹕「有趣的是，现时太平洋仍然处于活动状态，但大西洋也非常活跃。这是不正常的，这让我很惊讶。」他认为这种情况是大西洋在经过「冬眠状态」后爆发的现象。

大西洋现时形成了3个颱风

海水变暖是元凶？

大家或许最好奇的是﹕究竟是甚麽造成这异象？气候专家认为这跟海水变暖有密切关係。

海水温度不断上升为海洋注入更多能量，可能催生愈来愈具威力和破坏性的风暴。但是这跟全球暖化之间的确切关係，科学家还说不准。

美国科学家组织「忧思科学家联盟」(Union of Concerned Scientists) 资深气候专家达尔 (Kristy Dahl) 坦言﹕「我们都知道这些变化正在发生。到底当中多少是人为的，多少属于自然变化，还未完全清楚。」

她称虽然目前难以下确切定论，但不少科学家都认为，两大洋的不寻常现况与全球暖化的趋势具有一致性。

李芊/夏立民 (美联社等)