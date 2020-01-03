 海权争议持续 印尼动员渔民对抗中国船只 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.01.2020

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时政风云

海权争议持续 印尼动员渔民对抗中国船只

有鉴于中国海警船在上个月驶入其专属经济区，印尼除了加强海上巡逻，更决定动员渔民协助军方维护主权。

Indonesien | Joko Widodo besucht das Pluit Wasserreservoir im Norden von Jakarta (Biro Pers Sekretariat Presiden)

印尼总统维多多声称「涉及主权，没有协商余地」。

(德国之声中文网) 印尼打算动员渔民协助军方舰艇，在南中国海抵抗中国船只。

印尼总统佐科·维多多(Joko Widodo)罕见地在声明中措辞强烈的说:「涉及我们的主权时，没有谈判的余地。」

印尼政治法律安全统筹部长穆罕默德·马富 (Mohammad Machfud)告诉记者，会将大约120名爪哇岛的渔民送到纳土纳群岛。他说: 「我们希望动员我们在北海岸的渔民，也可能会请其他地区的渔民在那个海域捕鱼等。」

上个礼拜，印尼也说会派更多军舰到该海域。印尼海军表示，现在该海域已经有6艘印尼船舰，另外还有4艘正在路上。

他说，「外国在没有我国政府的同意下，不能踏上我国领土，一分一毫都不行。」他重申，中国与印尼并没有进入战争状态: 「我们只是在捍卫我们的主权。但是这不容许协商，因为这个海域是我们的，也是国际法下的最终决定。」

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纳土纳群岛周边海域成焦点

南中国海不但渔业资源与能源资源丰富，也是世界贸易的热门路线。中国声称自古以来中国人就频繁的在该海域活动，声称拥有该海域的主权。但是东南亚国家与美国等世界各国都认为中国的主张没有法律根据。

《美国之音》等媒体引述印度尼西亚海事安全局记录，2019年12月19日至24日，至少有63宗中国渔船非法进入纳土纳群岛(Natuna Islands)海域非法捕鱼，有数十艘中国海警船保护。这让印尼与中国原本良好的关系急转直下。

12月30日，印尼外交部在一份声明中称，这艘船只进入了纳土纳群岛附近的印尼专属经济区域。但声明中并未说明事件发生的时间。印尼外交部也为此事召见中国驻印尼大使肖千表达抗议。

12月31日，中国外交部发言人耿爽在答记者问时表示，「中国对南沙群岛拥有主权，对南沙群岛有关海域拥有主权权利和管辖权」。「中国渔民一直在中国南沙群岛有关海域开展正常的渔业生产活动。」他在发言中，并没有针对位处在南沙群岛西南方的纳土纳群岛的状况特别作说明。

上一次中国和印尼之间的关系如此紧张是2016年。当时，印尼渔业部一艘巡逻船在纳土纳群岛附近试图拦截一艘涉嫌非法捕鱼的中国渔船，却因为一艘中国海警船出手干预，导致正被印尼方拖行的中国渔船在被中国海警船碰撞后得以逃脱。

罗法/夏立民 (路透社、德新社)

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