海外观众将被无缘东京奥运会

（德国之声中文网）东京奥运会主办方周六（3月20日）宣布，为了防范新冠病毒风险，从海外前往东京参加奥运会活动的观众将被禁止入境。

该机构发表的一份声明说，"为了给居住在海外的持票人一个明确的答复，让他们能够调整旅行计划，日本方面已作出决定，他们将不能在奥运会和残奥会期间进入日本。"声明还说，国际奥委会和国际残奥会 "完全尊重并接受这一决定"。

新冠疫情爆发之后，本届东京奥运会从2020年推迟到今年。尽管感染率仍在上升，但主办方计划今年举办。

已售门票将退款

此消息数月前已有传言。大约100万张门票已经卖给了海外观众。

奥运会主办方承诺向不能获准入场的持票人退票，但退票将由得到授权的门票代售商处理。代售商收取的费用最高达20%，目前还不清楚这些费用是否也会退还。

组委会主席桥本圣子表示，他们做出这个决定，是为了不再耽误，不给要安排住宿和航班的游客带来不便。他说，"我知道这是一个很难处理的问题。"

目前约445万张门票被售给日本居民。主办方预计将在下个月公布各场馆的容量。

疫情中的奥运会

东京奥运会定于2021年7月23日开始。奥运火炬传递将于3月25日从福岛出发，并将严格遵守卫生规章。

日本受遭受新冠疫情的打击相对较轻，相关死亡为大约8800人。该国目前正在努力应对第三波疫情。

主办方认为，让世界各地的球迷进入日本的风险太高。民意调查显示，大多数日本民众也赞成禁止海外人士入境。

参加奥运会的1.54万名运动员将在出国前接受检测，抵达后再次接受检测，然后在奥运村内的 "泡泡 "中隔离居住。疫苗接种不是硬性要求。

张平/王凡 (路透社、美联社、法新社、德新社)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。