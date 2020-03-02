海外维族人：听见我们的声音

(德国之声中文网) 在全球新冠疫情持续蔓延之际，海外的维吾尔人除了担忧新疆当地的实际状况，也害怕维吾尔人在新疆受到迫害的情况，会因为国际社会将焦点放在新冠疫情，而被逐渐遗忘。为此，数十名遍布世界各地的维吾尔人自上周发起了一个全球网络串联活动，希望能藉此提升国际社会对维吾尔人受打压议题的关注度。

澳大利亚籍维吾尔倡议者希达亚特(Arslan Hidayat) 与流亡荷兰的维维尔倡议者比拉力 (Abdugheni Sabit) 自4月17日起在社交媒体上，透过关键字「听见维吾尔人」(#HearUyghur) 邀请海外的维吾尔人上传无声的视频，画面中这些维吾尔人会举着被中国政府关押的亲人的照片，像是在向国际社会求助，但整段视频会以无声方式呈现。

目前，已有20名海外维吾尔人参与了这项活动，而发起者希达亚特也表示，在这些视频中，维吾尔人透过无声的肢体语言与国际社会分享他们的担忧，并呼吁更多人关注维吾尔人受打压的情况。他说：「这些无声视频就像是瓶中信，他们在社交媒体上分享一段无声影片，希望在世界上其他地方的人，能够收到他们的讯息。」

希达亚特说，维吾尔人长年都遵守国际社会的规范，而国际社会之前也曾説他们已透过海外维吾尔人的分享，了解中国政府大规模关押维吾尔人的情况。然而，在中国近期取得联合国人权委员会的席次後，这样的发展让希达亚特质疑国际社会是否某种层面上「支持」中国政府打压维吾尔人的行为。

总部位於美国华府的倡议组织维吾尔人权项目的主任卡纳特 (Omar Kanat) 也説，虽然他赞赏一些国际领袖公开声援维吾尔人，但他认为目前国际社会针对这个议题所做出的回应，仍是不足的。他告诉德国之声：「全球各地的维吾尔人希望透过『听见维吾尔人』这样的活动，要求国际社会针对维吾尔人受打压的情况，采取更实际的行动。他们无法接受国际社会无声的回应。」

难以取得新疆当地的疫情资讯

自从新冠疫情爆发以来，海外的维吾尔倡议组织便不断透过各种管道，试图了解新疆当地的新冠疫情。然而，在中国政府严密的资讯监控下，他们很难确切掌握当地的实际情况。维吾尔人权项目的资深研究与倡议经理安德森 (Dr. Elise Anerson) 向德国之声表示，海外维吾尔人自今年一月起，便在社交媒体上发起各种活动，呼吁国际社会针对新疆再教育营内的实际状况，展开独立调查。

安德森指出，根据中国政府所公布的新冠确诊与病亡数字，新疆当地的数字「异常的低」，这也让她质疑这些资讯的真实性。她强调：「除了再教育营外，不少被关押的维吾尔人近期也被转入新疆当地的监狱，所以国际社会也应该要求中国政府提供相关的讯息，因为根据中国所公布的官方数字，新疆当地的确诊数异常的低。」

今年三月，维吾尔人权项目也发布了一份报告，指出他们在中国社交媒体上，看到一些描述新疆当地食物短缺与人民挨饿的情况，这让他们担忧，中国政府在强制执行封锁的同时，迫使新疆当地许多维吾尔人面临挨饿的情况。而自三月起，维吾尔人权项目也掌握到一些资讯，显示中国在封锁不少省分的同时，却强迫维吾尔人回到中国各地的工厂工作。

她告诉德国之声：「根据我们所掌握到的资讯，新疆当地近期已重新恢复部分教育与商业活动，但是我们仍很难完整掌握目前新疆的疫情状况。」安德森指出，中国政府对新疆维吾尔人的打压，其实与新冠疫情是有着很强的关联性的。而透过社交媒体上发起的活动，海外维吾尔人能够让国际社会重新关注维吾尔人受到迫害的议题。

安德森説：「维吾尔人很明显想透过『听见维吾尔人』，让国际社会知道他们忽略了维吾尔人之前的求助，而他们希望国际社会能重新透过各种行动来关注维吾尔人在新疆的情况。」