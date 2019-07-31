海外维吾尔人质疑再教育营“九成回归社会”说法

（德国之声中文网）据中新网报道，本周二（7月30日），新疆维吾尔自治区党委副书记、自治区主席雪克来提·扎克尔在国新办发布会上表示，"新疆职业技能教育培训中心"里的人"有进有出，现在经过我们这一两年的努力，教育培训的人基本上、绝大多数回归社会以后，可以说90%以上，都找到了自己觉得合适的、喜欢的工作，而且有了可观的收入，而且这些人现在成为社会的积极因素"。

环球网相关报道的标题则是"教培中心学员多数已回归社会 九成人找到理想就业"。另有中国媒体报道的网页已无法打开。

海外维吾尔人对这一说法提出质疑，在社交媒体推特网站上发起了#Provethe90%（意为证明90%）的运动。

一位生活在加拿大的37岁的维吾尔人古力·马苏特（Guly Mahsut）向法新社表示，他的一个表亲、一个导游朋友和一个朋友的丈夫仍在再教育营里面。

位于达坂城的职业技能教育培训中心

一位在美国的维吾尔学生阿法特·埃尔金（Arfat Erkin）发推特说，他的父亲和其他亲戚仍在再教育营里。他向法新社表示，中国政府只须为记者提供前往这些再教育营报道的正常权限，而非加以限制或阻碍，并且正式允许维吾尔人与海外亲属联络，便可澄清事实。

一位名为巴拉姆·辛塔什（Bahram Sintash）的维吾尔人发推特说，他69岁的父亲、一位退休编辑自2017年12月即被带走。

“再教育营”与“新疆模式” 严密安保 几年前，新疆暴力袭击事件频发，中国当局因此强化各类安保措施，旨在遏制极端势力、分裂势力。大约在2014年~2016年间，新疆各地开始小规模修建“教育培训中心”，对少数重点人员以及宗教人士进行“集中封闭式培训”。图为新疆双河市的街头巡逻武警。

“再教育营”与“新疆模式” 迅速扩大 2016年起，新疆的安保程度大幅提高，当局对民众的权利也进一步限制，包括收缴护照、禁止蓄须，并建立遍布街巷的高科技监控系统。同时，“教育培训中心”也迅速扩建，不再只是针对少数“重点人士”。而各地政府也不再在公开文档中分析、赞扬“教育培训中心”的“成果”。

“再教育营”与“新疆模式” 铁腕治理 新疆的高压政策，被认为与2016年上任的中共新疆自治区党委书记陈全国有着密切联系。美国一些国会议员已经呼吁对陈全国进行制裁。中国官方则在2018年修订法律，将新疆的“教育培训中心”合法化，并称之为“防患于未然”的“积极维护人权的探索”，“为国际社会反恐做贡献”。

“再教育营”与“新疆模式” 封闭营区 这是一幅由PlanetLabs发布的卫星照片，显示新疆阿图什市工业园的一处疑似再教育营，图上标注出了嘹望塔、宿营区、医院、营区围墙等建筑。一些外国学者通过比对卫星图，得出了再教育营正在迅速扩大、增多的结论。

“再教育营”与“新疆模式” 建筑工地 路透社记者的这幅照片，拍摄于2018年9月的新疆达坂城。按照官方的说法，这里正在修建的是“语言技能培训中心”。而照片中可以清晰地看到高墙、了望塔等设施。

“再教育营”与“新疆模式” 廉价劳工 新疆的“再教育营”还被怀疑强迫拘押人员从事廉价劳动，一些周边企业因此从中牟利。中国官方对此予以否认，而一些西方企业面对压力，已经宣布停止从一些新疆企业处采购商品。图为达坂城一处仍然在修建中的“语言技能培训中心”。

“再教育营”与“新疆模式” 寻亲请愿 许多被拘押者在海外的亲友，也通过公开“寻亲”的方式，引起国际媒体对新疆“再教育营”的关注。许多被关押的新疆哈萨克族人，都在邻国哈萨克斯坦有亲属。图为今年1月位于阿拉木图的“寻亲请愿”活动。

“再教育营”与“新疆模式” 流亡维吾尔组织批评压制 流亡维族人组织“维吾尔人运动”3月14日在美国首都华盛顿开始举办“揭露中国集中营”摄影展，展示中国当局对新疆维族的压制。组织负责人阿巴斯(Rushan Abbas，图中绿衣女子)表示，“再教育营”可能已经关押过100万~300万人。



周三（7月31日），中国外交部例行记者发布会上，有记者提问是否可以"介绍从教培中心结业人员的准确数量"。外交部发言人华春莹表示："我现在不掌握你提到的具体数字，但你可以从近期很多国家使节和媒体参访新疆的情况看出，新疆的实际情况与个别西方媒体描绘的完全不一样。如果你们愿去新疆亲眼看看，我们愿提供协助。"

大赦国际东亚负责人林伟（Nicholas Bequelin）表示，中国政府的说法是无法确认的。该组织未收到有大批人员离开再教育营的消息。

法新社报道说，在新疆进行独立报道是一件极度困难的事情，因此难以确认中国政府的说法。

苗子/叶宣（法新社）