海外维吾尔人质疑再教育营“九成回归社会”说法

据中国媒体报道，新疆官员称，多数人已离开再教育营。这一说法在海外维吾尔人中引发质疑，他们在社交媒体发起一场运动，要求北京证明这一说法。
（德国之声中文网）据中新网报道，本周二（7月30日），新疆维吾尔自治区党委副书记、自治区主席雪克来提·扎克尔在国新办发布会上表示，"新疆职业技能教育培训中心"里的人"有进有出，现在经过我们这一两年的努力，教育培训的人基本上、绝大多数回归社会以后，可以说90%以上，都找到了自己觉得合适的、喜欢的工作，而且有了可观的收入，而且这些人现在成为社会的积极因素"。
环球网相关报道的标题则是"教培中心学员多数已回归社会 九成人找到理想就业"。另有中国媒体报道的网页已无法打开。
海外维吾尔人对这一说法提出质疑，在社交媒体推特网站上发起了#Provethe90%（意为证明90%）的运动。
一位生活在加拿大的37岁的维吾尔人古力·马苏特（Guly Mahsut）向法新社表示，他的一个表亲、一个导游朋友和一个朋友的丈夫仍在再教育营里面。
一位在美国的维吾尔学生阿法特·埃尔金（Arfat Erkin）发推特说，他的父亲和其他亲戚仍在再教育营里。他向法新社表示，中国政府只须为记者提供前往这些再教育营报道的正常权限，而非加以限制或阻碍，并且正式允许维吾尔人与海外亲属联络，便可澄清事实。
一位名为巴拉姆·辛塔什（Bahram Sintash）的维吾尔人发推特说，他69岁的父亲、一位退休编辑自2017年12月即被带走。
周三（7月31日），中国外交部例行记者发布会上，有记者提问是否可以"介绍从教培中心结业人员的准确数量"。外交部发言人华春莹表示："我现在不掌握你提到的具体数字，但你可以从近期很多国家使节和媒体参访新疆的情况看出，新疆的实际情况与个别西方媒体描绘的完全不一样。如果你们愿去新疆亲眼看看，我们愿提供协助。"
大赦国际东亚负责人林伟（Nicholas Bequelin）表示，中国政府的说法是无法确认的。该组织未收到有大批人员离开再教育营的消息。
法新社报道说，在新疆进行独立报道是一件极度困难的事情，因此难以确认中国政府的说法。
苗子/叶宣（法新社）
美国政府日前首次用“集中营”一词来形容新疆的“再教育营”，五角大楼一高官表示，这一表述是“恰当的”。不过，美国并非第一个用“集中营”来形容中国当局关押新疆穆斯林设施的国家。 (04.05.2019)
中国新疆代表团周二在两会举行会议。 新疆自治区主席雪克来提·扎克尔除了反驳国际社会对再教育营的批评之外，也形容新疆的「职业培训」设施跟「寄宿学校」一样，而非外界所传的再教育营。 (13.03.2019)
中国政府过去一週陆续开放外国媒体在官员陪同下参访新疆，并允许来自12个国家的驻华外交官轮流参访。巴基斯坦媒体报导，中国官员甚至邀请联合国派员视察新疆再教育营，以客观公正的角度了解实际情况。 (08.01.2019)