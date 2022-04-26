海外维吾尔人在被泄露的新疆被关押者名单中寻找亲人

（德国之声中文网）一位名叫阿卜杜勒希德（Nursimangul Abdureshid）的维吾尔女性通过这份名单了解到自己家人的下落。目前生活在土耳其的她5年前同生活在新疆的家人失去了联系。直到2020年，中国驻安卡拉大使馆证实，她的弟弟买买提力以及父母都因为参与恐怖主义活动被关进监狱。

通过最新泄露的这份名单，阿卜杜勒希德了解到，她的弟弟被关在阿克苏市郊外的一所监狱里。

她从中国使馆得到的文件上显示，她的弟弟被判处15年零11个月监禁。

现年33岁的阿卜杜勒希德说：“这比完全不知道他在哪里要好。也算是一个小小的慰藉。有时候我会查看那里的天气怎么样，是冷还是热。”

阿卜杜勒希德的父母以及一个哥哥仍然下落不明。她的哥哥很可能也被关进了监狱。

阿卜杜勒希德在被拘押者的名单中认出7个同村的村民。她说，他们都是小生意人或者农民，他们都和恐怖主义无关。

她说她在查看这份名单时，感觉自己几乎快窒息了。

这份名单详细列出了每个囚犯的姓名、出生日期、民族、身份证号、罪名、地址、刑期和所处监狱。

目前没有独立信息确认这份名单的真实性。

研究者指出，中国官方以反恐的名义将超过100万维吾尔人和其他穆斯林少数族裔投进再教育营或者监狱。

法新社采访的5名生活在海外的维吾尔人都在名单上找到自己的熟人或者亲属。

这份名单显示，每个乡镇和村子都有数百人被关押，其中很多人来自同一个家庭。

英国谢菲尔德大学东亚研究所讲师戴维·托宾（David Tobin）说，很显然这不是目标明确的反恐行动，而是挨家挨户地把很多人抓走。他说，当局以“聚众扰乱社会秩序”、“宣扬极端主义”和“寻衅滋事”等各种罪名将这些人判刑入狱。

中国官方数据显示，新疆法院宣判的人数从2014年的 2.1万人左右飙升至2018年的13.3万人以上。

没有受到刑事指控的维吾尔人被送进遍布新疆各地的再教育营。

外国政府和权利团体在这些被北京称为“职业培训中心”的营地发现了强迫劳动、政治洗脑、酷刑和强迫绝育的证据。

美国和西方一些国家的国会认定并谴责中国对维吾尔少数民族进行反人道罪与种族灭绝。

联合国人权办公室发言人利兹·斯罗塞尔(Liz Throssell)本周证实，联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特(Michelle Bachelet)将在5月底前访问中国。斯罗塞尔说，一个为巴切莱特访问做准备的先遣组已经到达广州，正在进行访问前的隔离。

活动人士警告说，巴切莱特的访问可能无法对中国破坏人权的情况进行独立调查。

北京方面否认对维吾尔和其他穆斯林少数民族进行打压和迫害。正相反，北京声称已经在新疆贫困地区投入数十亿美元用于改善经济，并且采取相关措施消除当地人头脑中的极端思想。

中国外交部在回应法新社问询时表示：“我们已经驳斥了一些组织和个人关于新疆的无中生有的谎言……新疆社会是和谐稳定的......所有少数民族都充分享有各种权利。”

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “再教育营” 中国自2017年起在新疆大规模设立所谓再教育营，拘押维吾尔族等少数民族。德国独立学者郑国恩（Andrian Zenz）的研究首先披露了这一现象。国际媒体从2018年初开始对此报道，逐渐揭示有关拘禁营内强制劳动、虐待、洗脑等侵犯人权的做法。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “去极端化” 中国官方称这些教育营为“职业培训中心”，其目的是杜绝极端主义、为维吾尔人提供就业技能。2019年12月9日，新疆自治区政府主席雪克来提扎克尔宣布，所有学员已经“结业”，开始新生活。但仍有很多海外维吾尔人反映家人被拘禁。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 系统性侵权的指责 人权组织还指责中国在新疆实施全民监控、文化同化、剥夺宗教自由、强推节育以控制人口增长等措施。北京始终否认所有对新疆侵权行为的指控。2020年，中国领导人习近平还曾宣称中国的治疆政策“完全正确”、“成果显著”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 向国际刑事法院提告 2020年7月6日，两个流亡海外的维吾尔人团体委托律师向海牙国际刑事法院递交诉状，控告中国政府犯下"种族灭绝"和"反人类"罪行，并提交了有关证据。中国领导人习近平也名列被告。海牙国际刑事法院的任务是为种族灭绝、战争罪行和其他暴行的受害者伸张正义。但中国不承认其管辖权。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 土耳其：从谴责到沉默 在相当长的时期内，土耳其总理埃尔多安一直对中国对待穆斯林少数民族的方式提出强烈批评，甚至在2009年新疆发生骚乱后谴责中国对维吾尔人进行'种族灭绝'。据报道，当时有很多维吾尔人逃亡到土耳其。然而从2016年开始情况发生变化。随着中国与土耳其的经济关系升温，埃尔多安政府不再批评中国的少数民族政策。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 国际法概念 美国“外交政策”杂志网站2月19日报道，美国国务院法律顾问办公室于年初得出结论认为，中国对新疆维吾尔族的大规模监禁和强迫劳动属于反人类罪行，但没有足够证据证明中国在新疆进行了“种族灭绝”行为。报道援引人权观察组织国际司法专家Richard Dicker说，“种族灭绝是很难在法庭上证明的”，因必须确认犯罪者“有非常明确的意图“，“基于某个群体的宗教，种族或民族背景，消灭全部或部分人口”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 美国：新政府接过既成事实 2021年1月19日，在特朗普卸任前一天，美国时任国务卿蓬佩奥称中国迫害维吾尔人的作法已犯下“种族灭绝与反人类罪”。继任国务卿布林肯 (Antony Blinken) 在19日的确认听证会上向参议院外交关系委员会表示，他同意蓬佩奥称中国迫害维吾尔人之举为种族灭绝的声明。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 英国首相：是法律问题 英国首相约翰逊认为，“认定种族灭绝是法律问题，但我可以说，我认为新疆正在发生的事、针对维族人发生的事极其令人憎恶。”英国下院已否决疑似针对中国的“种族灭绝修正案”。 假如该案通过，英国将以法律形式禁止同犯有种族灭绝罪行的国家签署自贸协定。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 呼吁调查 英国外交大臣拉布（Dominic Raab）2月22日在联合国人权理事会发言中指出，酷刑、强制劳工以及强制节育等都在中国的新疆以“工业化规模”发生。拉布呼吁，联合国人权高级专员巴切莱（Michelle Bachelet）或其他独立专家应“立即和不受限制”地进入新疆，人权理事会应该就此事做出一项决议。中国外长王毅对此则回应称欢迎联合国人权高专访问新疆：“新疆地区的大门始终是敞开的”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 加拿大：国会通过、政府弃权 加拿大国会2月22日以266比0的票数通过一项动议，认定中国在新疆对维吾尔人进行种族灭绝。加拿大总理特鲁多和大多数内阁成员则投了弃权票。特鲁多一直不愿将中国对新疆维吾尔族人的做法定性为种族灭绝，称该词“极其沉重”，并表示在做决定前需要进一步审查。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 荷兰：议会通过动议 政府先不跟进 荷兰议会2月25日通过一项不具约束力的动议，称中国在新疆对待维吾尔穆斯林的方式属于「种族灭绝」。首相吕特(Mark Rutte，图)所属的政党对该动议案投下反对票。荷兰外长布洛克(Stef Blok)表示，政府不想使用「种族灭绝」这个字眼，因为联合国和国际法庭都尚未做出相关认定。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 2018年以来新疆人口出生率大幅下降 新疆社会科学院2020年9月公布《关于境外炒作新疆人口问题的研究报告》，称近年来新疆人口持续增长，其中维吾尔族人口增幅和出生率均高于全疆平均水平，所谓“种族灭绝”没有任何根据，并称2018年新疆人口增长出现下降，是全面落实计划生育政策的结果，也是新疆经济社会发展和各族群众生育观念转变的体现。中国官方统计数据显示，新疆2010至2017年的人口出生率均在15‰左右，其中2014年为16.44‰。但2018年，新疆的人口出生率降至10.69‰，2019年降至8.14‰。新疆人口自然增长率2017年为11.4‰,2019年跌至3.69‰。



纽伦堡国际人权奖被授予哈萨克族中国籍女子

最新一届纽伦堡国际人权奖被授予哈萨克族中国籍女子沙依拉古丽（Sayragul Sauytbay）。她曾被迫在新疆再教育营里工作，直到2018年成功逃离。

德国支援受迫害族群协会（Gesellschaft für bedrohte Völker）顾问贾斯纳·凯瑟维奇（Jasna Causevic）说：“沙依拉古丽没有让自己被中国当局的拘留、酷刑、洗脑和其他可怕的胁迫措施所击垮，而是在流亡中继续反抗北京当局的非人道政权。因此，在争取尊重人权、文化和宗教的斗争中，她是中国新疆受压迫的维吾尔族和哈萨克族同胞的宝贵的目击证人和代言人。”

观看视频 07:26 Sayragul Sauytbay: “那些经历我永远忘不了”

(法新社、路透社、德国支援受迫害族群协会)

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。