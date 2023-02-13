海外維族人藉新疆外洩檔案搜索工具 查找家人下落

（德國之聲中文網）新疆官方數據庫去年5月被黑客入侵，流出的文件和照片，揭示了北京對維吾爾族的人權侵犯。洩露的圖像顯示，拘留營中不乏被關押的青少年和老婦，中國政府對維吾爾等各少數民族的殘酷迫害，由此可見一斑。

一位匿名人士入侵了新疆警方的電腦，並將這些文件洩露給美國共產主義受難者紀念基金會中國研究部的主任鄭國恩（Adrian Zenz）。

鄭國恩及其團隊10日披露了外流文件的全部內容，其中包括約83萬人的資訊，以及數千張圖片。

此外，鄭國恩還推出了一種新型搜索工具，可以讓海外離散的維吾爾人藉身份證號、電話號碼或姓名的漢語拼音，來查找他們家人的相關資訊。

「這些是中國政府拒絕公開的資訊，現在既已洩露給我們，我們就讓維吾爾人像在搜索新疆警方的電腦一樣，調閱這些資訊。」鄭國恩告訴DW，這個搜索工具「就像是通往新疆警方檔案系統的一個不完善的窗口」。

Leaked photos show abuse of Uyghurs in China: Researcher Adrian Zenz speaks to DW

迄今最大文件流出事件

鄭國恩說，這組新數據的流出，是迄今為止最大的文件洩露事件，讓世界得以前所未有地「近距離觀察」自2016年以來，在新疆發生的大規模拘禁活動等暴行。

這些數據涵蓋2016年至2018年期間、主要來自喀什疏附縣和伊犁特克斯縣的資料。鄭國恩告訴DW，他認為這些數據幾乎涵蓋了此兩縣的全部人口，顯示該地區有大量人員，都正遭受某種形式的拘留。

「證據顯示，確實發生了大規模拘禁活動。」他補充，這些數據提供了拘禁規模的概覽：「它比我們以前擁有的資料更具代表性。」

聯合國早前宣稱，估計有100萬維吾爾族和其他少數民族，被關押在遍及新疆自治區的無數拘留營中。

去年8月，聯合國人權高級專員辦事處發布涉疆報告，暗示中國在新疆大規模拘禁維吾爾族等少數民族，可能構成「反人類罪」（Crimes against humanity）。

中國外交部駁斥了該報告的評估，稱其是拼湊虛假信息、助美國等西方國家藉此阻撓中國利益的政治工具。

UN Uyghur Report

愧疚與解脫感並存

鄭國恩的搜索工具可以讓海外維吾爾人得知家人的下落，包括他們何時被捕、被送往哪些營地，以及他們被判了多久刑期。

自由亞洲電台維吾爾語頻道的副主任買買提江·居碼（Mamatjan Juma）說：「我有29個家人名列檔案之中，我不得不懷著沉重的心情查看這些數據，因為我認為我們必須告訴世界，一直以來實際在新疆發生的事情。」

他告訴DW：「我不知道我所做的，是對還是錯。當我看到我的家人因我的所為而受到迫害時，我感到很內疚，但這也顯示了中國政府是多麼殘酷。他們可以依憑空聯想，就隨意懲罰任何人。對我來說，這是一種非常複雜、痛苦和難以忘懷的感覺。」

居碼的搜索結果顯示，他其中一個兄弟被判處14年徒刑，另兩個兄弟曾被捕並關押在勞改營。最讓他耿耿於懷的是他父親的死訊，他父親的死被描述為多種併發症的結果。

「2017年打電話回家時，我媽媽告訴我，我父親10天前去世了。」他告訴DW：「後來，我得知我父親是在我的兩個兄弟被關期間去世的，當時我不知道我弟弟身陷囹圄。讓我耿耿於懷的是，我父親死的時候，我們都不在他身邊。」

「我失去了40年的光陰」

獲知他家人的信息，讓居碼多少鬆了口氣；但對於生活在挪威的著名維吾爾語言學家兼社運人士阿不都外力·阿尤普（Abduweli Ayup）而言，他從流出數據中獲得的信息，讓他失去了在家鄉喀什的那40年人生。「我先是輸入了我侄女的名字，信息顯示她在2018年9月曾被列為逃犯，還載明她一回新疆就會被逮捕，」他告訴DW。

2021年，阿尤普曾證實他的侄女米熱阿依·艾爾肯（Mihray Erkin）被捕10個月後，在拘留期間死亡。此外，他還發現他在高中教地理的妹妹薩吉達（Sajida Ayup）被控為「雙面」職員。他解釋道：「如果為中國政府工作的人，繼續奉行他們的文化信仰，就會被指為兩面派。」

除了他的侄女和妹妹，阿尤普還發現他的弟弟被判處14年徒刑。阿尤普告訴DW：「我搜索了有關我堂兄弟、朋友和鄰居的信息，他們全都被捕了。」

「基本上，我失去了在喀什的40年光陰。那些都是我認識、共事過，或曾是朋友的人。對我來說，沒了我愛的人，我的縣城就是空的。」

「我會承受不了」

瑪爾哈巴·亞庫甫薩萊依（Marhaba Yakub Salay）初次知道這個新的搜索工具時，她只是想看看能不能找到她姐姐雅谷芙（Mayila Yakufu）的更多消息。雅谷芙2020年因「資助恐怖主義」的罪名，被判刑6年半。儘管亞庫甫薩萊依的家人提供證據，佐證雅谷芙只是匯款讓他們可以在澳大利亞買房子，但雅谷芙仍被關在獄中。

「我查了我姐姐的身份證號碼，但什麼也沒找到。」她告訴DW：「然後我查了我所有家人的信息，找到了我侄女和侄子的資訊。我很震驚。他們雖然沒有被中國政府抓走，但我仍然擔心他們會發生什麼事。」

亞庫甫薩萊依說，她的侄子被定為「第二類」人員時，年僅12歲。「第二類」是公安和恐怖主義案件中的「高度可疑的共犯」。此外，她的侄女和侄子的檔案顯示，他們疑似曾造訪埃及和阿富汗等26個「可疑國家」。

但亞庫甫薩萊依表示，她妹妹和這兩個孩子在探訪她和其他家人期間，唯一去過的、中國以外的地方，只有馬來西亞。她說：「名單上說他們去過這些敏感國家，但這完全不正確。」

由於她的侄子將滿18歲，亞庫甫薩萊依擔心，政府可能會在某個時間點將他帶走。

「我不確定中國當局會對他做出什麼事來。」她告訴DW：「我姐姐的情況我都還沒處理好，她還在監獄裡，要是我侄女、侄子出了什麼事，我會承受不了。」

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