海外維吾爾組織召開會議 呼籲柏林制裁北京

（德國之聲中文網）總部在德國慕尼黑的世界維吾爾大會（World Uyghur Congress）週四（5月26日）在當地召開會議。因本週新的新疆秘密文件出現了指控中國迫害新疆維吾爾人與其他少數民族穆斯林的新證據，該組織呼籲德國政府對中國進行制裁。

世界維吾爾大會的主席多里坤．艾沙（Dolkun Isa）26日在慕尼黑指控：「在過去的五、六年內，中國政府改變了其迫害維吾爾人的政策方向，從強制同化和歧視到種族滅絕。」

他呼籲德國政府直接對中國實施懲罰措施。他說：「譴責和空洞的聲明不能阻止種族滅絕。」

本週一（5月23日），一份名為「新疆警察文件」的新洩密文件揭露更多中國政府在新疆迫害和大規模拘禁維吾爾人與其他少數民族的細節，內容包括有關當局所登記的約30萬中國人的訊息，其中多數是維族人。

為此，約200名維吾爾族代表和政治支持者在慕尼黑舉行會議聚焦討論，會議將持續到週六（5月28日）。世界維吾爾大會提到了倫敦的獨立維吾爾仲裁法庭的調查，該法庭由英國大律師尼斯（Geoffrey Nice）領導。 去年12月，該法庭指控中國對生活在新疆的1000萬穆斯林人民進行種族滅絕，其他還有包含酷刑、強迫絕育和大規模監控等指控。

世界維吾爾大會主席艾沙26日表示，德國公司不應該繼續在中國做生意，被他點名的企業包含了大眾汽車、博世和阿迪達斯。他指出，在新疆發生的事情不是普通的侵犯人權行為，長期以來，維吾爾社群很難讓世界相信在新疆發生的事情。

不過，他認為現在相關證據已經很清楚了。艾沙說：「各國政府、各國和國際組織再也沒有藉口袖手旁觀了。」

世界維吾爾大會召開會議的同時，聯合國人權高專巴切萊特（Michelle Bachelet）正出訪中國，這是聯合國人權高專自2005年以來首次訪問中國。

同日，德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）在達沃斯舉行的世界經濟論壇的最後一天演講中，也提到了他對中國迫害新疆少數民族的擔憂。他在推特上發文寫道：「中國是一個全球參與者。我們不應該孤立中國，但也不應該接受亞洲的霸權主義。我們絕不能忽視他們在新疆侵犯人權的行為，正如我今天強調的那樣。」

(德新社、法新社)

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