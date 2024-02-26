海外博主：中国警方正在排查他们的粉丝

（德国之声中文网）网名为"李老师不是你老师"的博主，2月25日在X平台（前推特）发布紧急通知称，"目前公安部正在我的160万追随者和评论区逐个排查关注我的人，一经确认身份就会通知地方警察打电话叫人喝茶。"

"李老师不是你老师"还在X上发布了一些他收到的粉丝私信截图，证实警察排查行动的真实性。因在新冠疫情转发大量有关"白纸运动"的视频和信息，"李老师不是你老师"已在X和YouTube上成为拥有上百万粉丝的博主。

在"李老师不是你老师"发布的紧急通知中，他呼吁他的粉丝采取保护措施或取消对他的关注。截至周一，这位博主在X平台上的粉丝数量已经从160万降至145万。

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在中国，X和YouTube都是被禁的国际社媒平台，只有通过"翻墙"才可浏览。

中国是世界是网络监控最为严厉的国家之一。

与此同时，旅居日本的自媒体人王志安也在X发消息称，"听说境内在查关注我推特和YouTube的账号，做个提醒" "境内的人上推特要格外小心。我的建议是，上可以上，但不要轻易发言。最好是看看就可以了，不要发言。"王志安在X和Youtube平台都拥有上百万粉丝。

目前无法证实上述说法。美联社表示，"李老师不是你老师"、王志安以及中国外交部都没有立即回应置评请求。

中国是世界上网络监控最为严厉的国家，除设立"网络长城"屏蔽诸多境外网站之外，过去十多年来，中国政府还不断强化对境内社媒平台上批评声音的打压。规模庞大的审查员大军专门负责对网络言论的监控。有报道称，一些人因网上发帖而被警方训诫，并要求他们删除帖子。甚至有人因网络言论而被判处监禁。

如何规避网络审查？

（美联社）

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