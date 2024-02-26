 海外博主：中国警方正在排查他们的粉丝 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.02.2024

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

新闻广角

海外博主：中国警方正在排查他们的粉丝

有流亡海外的中国知名博主、网络大V称，中国警方正在调查他们在海外社媒平台的众多粉丝。如果消息属实，说明中国政府对批判性言论的打压已经蔓延至境外平台。

在中国，X（前推特）是被禁的社媒平台，只有通过翻墙才可浏览

在中国，X（前推特）是被禁的社媒平台，只有通过"翻墙"才可浏览

（德国之声中文网）网名为"李老师不是你老师"的博主，2月25日在X平台（前推特）发布紧急通知称，"目前公安部正在我的160万追随者和评论区逐个排查关注我的人，一经确认身份就会通知地方警察打电话叫人喝茶。"

"李老师不是你老师"还在X上发布了一些他收到的粉丝私信截图，证实警察排查行动的真实性。因在新冠疫情转发大量有关"白纸运动"的视频和信息，"李老师不是你老师"已在X和YouTube上成为拥有上百万粉丝的博主。

在"李老师不是你老师"发布的紧急通知中，他呼吁他的粉丝采取保护措施或取消对他的关注。截至周一，这位博主在X平台上的粉丝数量已经从160万降至145万。

更多阅读——专访李老师：做历史记录者 担忧父母的安危

在中国，X和YouTube都是被禁的国际社媒平台，只有通过"翻墙"才可浏览。

中国是世界是网络监控最为严厉的国家之一。

中国是世界是网络监控最为严厉的国家之一。

与此同时，旅居日本的自媒体人王志安也在X发消息称，"听说境内在查关注我推特和YouTube的账号，做个提醒" "境内的人上推特要格外小心。我的建议是，上可以上，但不要轻易发言。最好是看看就可以了，不要发言。"王志安在X和Youtube平台都拥有上百万粉丝。

目前无法证实上述说法。美联社表示，"李老师不是你老师"、王志安以及中国外交部都没有立即回应置评请求。

中国是世界上网络监控最为严厉的国家，除设立"网络长城"屏蔽诸多境外网站之外，过去十多年来，中国政府还不断强化对境内社媒平台上批评声音的打压。规模庞大的审查员大军专门负责对网络言论的监控。有报道称，一些人因网上发帖而被警方训诫，并要求他们删除帖子。甚至有人因网络言论而被判处监禁。

如何规避网络审查？

（美联社）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究

相关内容

Man using keyboard in front of desktop PC at home model released, Symbolfoto property released, DAMF00992

承德程序员翻墙被没收百万余元收入 IT圈震惊 26.09.2023

一名自称为境外公司工作编写代码的程序员近日发文披露，承德市警方认定其“非法翻墙”，没收其“违法所得”一百多万元。前《环球时报》主编胡锡进发微博指出相关处罚“值得商榷”，但该微博也被删除。有网友评论指出，如果按照这个标准，中国IT圈基本上无一幸免，都能被处罚。

The Bing search engine logo is seen in this photo illustration on January 24, 2019. Microsoft's search engine has been blocked in China by authorities without any clear reason although experts believe censorship issues are at play. Bing previously was the only foreign search engine available in China which is notorious for it's Great Firewall which severely restricts foreign internet content. (Photo by Jaap Arriens/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

矛盾、谎言、审查与抗争：一个关于中国网络审查的故事 09.10.2022

作为中国农村的一名青少年，他曾利用自己的互联网知识观看了一部关于天安门广场血腥镇压的被禁纪录片。十年过后，他成为了中国庞大审查机器的一部分。这位曾经从事网络审查相关工作的年轻人向法新社吐露心声。

Screenshot Weibo-Account der deutschen Botschaft vom 01.02.2023 © weibo.com

发有关「言论自由」博文引热议 德驻华使馆怎么说？ 03.02.2023

德国驻华使馆近日发表有关言论自由的一则帖子，提到德国驻华使馆通常保留微博下的评论，即使是不那么友好的评论，并试问网友“这些关于德国的不友好的评论，您是否也可以用来评论中国和中国政府？”鉴于该贴引发热议，德国之声联系到德国驻华使馆了解详情。

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。