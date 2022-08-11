 海外华人自述：我如何看身份认同与文化归属 | 文化经纬 | DW | 11.08.2022

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文化经纬

海外华人自述：我如何看身份认同与文化归属

从迪奥的“马面裙”到佩洛西访台，针对过去几周的热门话题，德国之声记者与一些海外华人进行了对话。他们中有汉服爱好者、女权运动支持者，也有不想和爱国主义产生联系的前微博审查员，以及“李老师不是你老师”这样观点犀利、针砭时政的热门博主。

“从情感上偏向中国”到“警惕爱国主义”：海外华人在看待身份认同与文化归属上观点各不相同（资料图片）

“从情感上偏向中国”到“警惕爱国主义”：海外华人在看待身份认同与文化归属上观点各不相同（资料图片）

（德国之声中文网）过去几周里，从迪奥马面裙涉嫌“文化挪用”，到美国众议院议长佩洛西访问台湾引起渲染大波，海外华人的圈子里也有许多热烈的讨论。

既有人反对中国政府的一系列政策；也有人虽然身在国外，依然在情感上站在中国一边；还有言论更激进的，例如在美国居住的微博大V“DC乔木”，在微博发帖说“若有战，召必回”，表达了自己愿意保卫中国的决心。

在情感上偏向中国

新移民Grace是在小红书上就“文化挪用”积极发表意见的一员。一年前，她和家人一起移民到了西雅图，现在是一名高中学生。她目前居住的社区主要是以华人，日本人和韩国人为主，学校里也以亚裔占多数，她说自己虽然来了美国，但主要的朋友还是华人，感情上也是站在中国这边，听到和中国有关的负面新闻，会觉得不舒服。

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在美国出生长大的华人自由式滑雪运动员谷爱凌加入中国队，并在北京冬奥会上获得两金一银，成为赛场内外焦点人物。在美国，很多华人把谷爱凌视为是达到常人难以企及高度的“天降紫微星“，但也有人认为她是中国国家宣传机器的产物。

法国时装品牌迪奥近日推出一款外观近似中国「 马面裙 」的褶裙，引发中国留法学生前往迪奥旗舰店抗议其“文化挪用”。那么，什么是“文化挪用”？怎样不落入这一陷阱？

相当数量的美国华人主要通过中国社交软件微信获取信息彼此交流，从某种意义而言，犹如身处“信息泡泡”中。这对华人融入当地社会乃至参政发声产生了怎样的影响？

随着枪击事件接连不断发生，美国的拥枪问题继续引发激烈讨论。身处美国的华人怎么看这个问题，他们中的“拥枪派”和“反枪派”又各有怎样的理由？

2020年大洋彼岸的故国爆发新冠疫情时，在美华人们也许和世界上所有其他地方的人一样，都没能想到这场噩梦竟然会持续两年之久，现在又进入了第三个年头。而最大的困扰除了病毒，还有回乡之路。

在距离被战争吞噬的家园数千英里之外，一群在中国工作生活的乌克兰人发现自己处于信息战的最前沿。他们凭借一己之力在中国社交媒体上与亲俄的势力和审查制度奋力抗争。

俄罗斯大举入侵乌克兰遭到顽强抵抗，战事持续不断之际，在中文互联网平台上，持有不同观点的人们之间也在激烈地争吵着。对于在包括北美地区的海外生活的华人来说，这样观点上的割裂更加鲜明。

在美欧等因为疫苗接种的推进而逐渐放宽入境限制时，美媒援引消息人士指出，中国直到2022年底前都不太可能重新开放边界。尽管如此，许多近两年没有踏上中国土地的华人宁可克服重重困难，也要回国。不过，他们也面临着巨大的逆向文化冲击。

河南周口市郸城县长董鸿一句“恶意返乡“激起众怒。时评人长平认为，“恶意返乡”的污名和待遇一直都存在，尤其是对于人权律师和异议人士。 

Grace从18年开始就成了汉服爱好者，“入坑”不久就买了第一件汉服。她很喜欢古代历史，也喜欢看古装剧，喜欢戏里面的造型和服饰。来到美国之后，因为业余时间更多了，她对中国文化的爱好也更深了。在学校里，发现中国文化相对日本动漫，K-pop而言非常小众之后，Grace起了宣传中国文化的念头，希望打破主流社会对华人的刻板印象。她也因此积极参与学校文化节，在时装秀环节穿着自己精心准备的汉服出场，和穿着自己民族服装的印度学生，越南学生等站在一起进行展示，平时也会穿着汉服去吃饭和逛街。

因为爱好汉服，所以这次迪奥的“文化挪用”让她非常愤怒，她反对外国品牌挪用中国元素，也投射了许多情感在其中。事情传开之后的那几天，Grace“很难受，睡得很晚”，但周遭的人却不太能理解她。她告诉记者“朋友和父母却不太明白自己情绪为什么这么强烈”。她抱着一种“守护自己喜欢的东西”的态度，在Instagram上的时尚博主下留言，与人辩论，科普和马面裙有关的知识，还特意去注册了推特，对在推特上抗议这件事的华人进行留言等支持。她形容自己的性格是“love and peace”,所以她也不喜欢在网上直接骂人，说一些激进的言论，或者把一个国家的人们“全部一棍子打死”。同时也喜欢和服、韩服等其他民族的传统服饰的她表示，如果不顾一切就贬低其他国家的文化，嘲讽其他国家的人们，则“会成为自己讨厌的那种人”。

但Grace亦对记者强调，自己发声的议题仅仅局限在自己所熟悉的汉服领域，有些民运人士就汉服引申到了中国目前存在的其他人权问题，她虽然情感上偏向中国，但也不排斥这样的讨论，可是因为她自己的了解有限，所以暂时不会下任何定论。来了美国之后，她也接收到了许多和原本在中国所阅读到的截然不同的资讯，也见识到了中美各有一些人士对对方国家有极端的言论和立场，她说自己因此“对政治有一种排斥，很害怕做出立场上的选择”。

不想和爱国主义产生联系

曾在微博担任过内容审核员，现定居美国两年多的刘力朋则表示自己在自我介绍时候会说自己是Asian American，因为不想和爱国主义、民族主义这些话术产生联系。他对于中国的爱国主义、民主主义，和由此引申出来的民族仇恨等概念都持有消极的态度。

但他看到中国的爱国“小粉红”被锤时，亦没有那么的幸灾乐祸。他对记者说：“这样的事情看了很多很多，鬼打墙一样重复，但还是挺同情”。在谈到一些已经移民的华人看到中国大陆互联网上一些“小粉红”被打压的事迹时有些“幸灾乐祸”，他表示：“不会把粉红被锤单独拿出来看，觉得这个是小概率事件。不能指望随机发生的小概率事件把所有小粉红都教育过来。”

因为他觉得在封城这样的事件发生时，数千万人的生活都被影响了，被这样大规模的事件影响到的人们，都值得同情。

他还表示，一些媒体和自媒体在报道和中国有关的时事时候，更多地是从一种猎奇的角度去报道，让大家看一个乐子，但是媒体应该不再嘲笑中国的“魔幻新闻”，包括异常严格的清零政策。他说：“除了看完好笑之外，应该去关注一下背后真正的人权问题”，“而不是用一种幸灾乐祸的心态”。

移民两年多后，他和还在中国生活的朋友的关系不可避免地淡漠了一些，社交上不再紧密联系，也有不少人拉黑了他。

“被推着从一个温和的人到成为一个激进的人”

“李老师不是你老师”是推特上拥有五万八千多粉丝的中文博主，他经常就中国的时事和政治发表犀利的观点，也有许多拥趸。原本出国留学的他遇到疫情，因为回国的机票非常高昂，价格翻了十倍，而且回国的班机非常有限，所以思考之后决定留在国外，他和还在中国的亲戚朋友都保持着紧密的关系，也会坦然地说自己来自中国。他说自己成为一个批判中国的博主也是一个意外，“因为那些真正有才华有见解的人逐渐地闭嘴，就逐渐把我这样的普通人推到了台前”。

他从19年开始有针对性地评论中国的时事，他表示在评论的时候没有想太多，只是发表自己的意见，但说着说着就成了少数还敢说话的人之一，也因此慢慢开始积累粉丝。他当时在微博上有将近十万粉丝。在徐州铁链女事件引起广泛讨论时，他是微博上几个紧密关注这件事的博主之一，也频频被禁言。他后来每天都会建一个新账号，然后网友自发地去关注和评论他的新账号，接着就会被封号，第二天再建立一个新账号。这场他自嘲为“行为艺术”的结局是：“前前后后一共僵持了两个月，最后卖号网站没号了，我就再也无法在微博上说话了”。

他提到自己对于中国身份或者中国文化都没有负面的情绪，也是一个温和的人，但他“被推着从一个温和的人到成为一个激进的人”，并无奈地表示“这或许也是时代下一个普通人的缩影罢了”。他说自己在评论中国的事情时，情感非常复杂，悲愤、无奈和自嘲的情绪互相交融。但他对普通人还是保持着同情，“哪怕知道他们是小粉红，知道他们在未来的某一天也会骂我”，但他依然保持对他们的同情，因为“他们和我一样都是普通人，发生在他们身上的事情也会发生在我和我身边的人身上”。

想要跳脱出国家的概念

也有人对于国家和民族这样的概念本身就不是怎么感冒的，现在定居在奥斯汀的阿星（化名）就是其中一位。她非常关注女权运动，也亲身参与其中，最近，她就中国和美国分别对女性权利进行打压的行为表态道：“深刻地体会到了女性是没有国家的”。除了在美国会参与反对推翻罗伊法案，捍卫女性堕胎权的游行之外，她在唐山女性在烧烤店被殴打之后，开始身体力行地为中国的女性做力所能及的事情。

她发现网络上有中国女生建立了英语口语练习群组之后，主动加入，每个周末都会采用通话的方式，免费为有需要的女生培训口语，还问她们提供留学和移民有关的资讯。虽然她意识到中国之外的国家也并非完美，“哪里都会有闹心的事情发生”，但她还是希望能够为女性提供更多的知识，让她们在未来的人生里有更多的选择。

她喜欢辩证地看待事物，中国和美国在她眼里，都是各自有好的和不好的地方，因为希望中国和美国都变得更好，所以她会尽自己所能去努力。但她和本地的华人圈子并不紧密，也希望能够抛开单纯的民族主义和爱国主义，而是对事物尽量保持一个客观，公正的认识。

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“从情感上偏向中国”到“警惕爱国主义”：海外华人在看待身份认同与文化归属上观点各不相同（资料图片）

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