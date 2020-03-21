海外华人“打全场”背后的无奈与不易

（德国之声中文网）回国，还是不回？对于不少海外华人而言，如今这是一个难题。

想回国，可以有很多理由：在很多欧美国家，疫情形势愈加严峻。截至本周六（3月21日）上午，中国以外的确诊病例接近20万，其中意大利超过4.7万例，西班牙超过2.1万，美国、德国、伊朗的确诊数字也直逼2万。从当前的数字来看，中国确实相对安全。更何况，很多留学生年纪尚小，一些人在海外形单影只，特殊时期思乡心切，不难理解。

选择不回国，也可以有很多理由：目前回国是要承担很多风险的。毕竟，疫情持续多久不好预测，学业、工作中断后能否继续；包括德国在内的越来越多的国家开始实施入境管制措施，离开就有可能回不去了；而且，机场、机舱都存在高感染风险，回国后，也属于被严格防范的对象。

"严控境外输入病例"

中国官方反复表示，目前抗击疫情的重点是海外输入病例。中国迄今累计境外输入病例269例，集中于京粤甘沪浙。其中北京最多，截至3月21日上午累计84例。据中国卫生委通报，3月20日中国新增确诊病例41例，全部为境外输入病例，与过去两日的情况趋同。

当局推出了相关防范措施，例如在北京形成管理闭环，对境外进京人员集中观察；广东省3月21日宣布，即日起，境外入粤人员一律自费隔离14天，而北京早在数天前就开始采取同样的措施。中国《经济日报》周六一篇文章呼吁，有关地区和部门应尽快完善数据共享、信息通报和入境人员核查机制，防范境外输入风险，用"大数据+人盯人"的方式严密防范。

在通报新增境外输入病例新闻下方的评论中，网友们大声疾呼"严防境外输入"，以免"好不容易到来的胜利成果前功尽弃"。在微博、微信等社交媒体上，这算是主流声音，可以说是众望所归。

"千里投毒你最快"

与此同时，一些相关新闻，也成为舆论关注和热议的内容。近日，两位海归女性被骂上热搜：一位是隐瞒新冠肺炎病情、从美国飞回中国治疗的黎女士；另一位是澳大利亚华侨、在拜尔公司工作的梁女士，她在隔离期不戴口罩户外跑步并且不配合防疫工作，因此也被俗称为"跑步女"。

两人被舆论定性为"极端利己主义者"，被网友怒斥为"令祖国蒙羞的人渣"以及"祖国建设你不在，千里投毒你最快"。

参考消息3月20日一篇题为《"跑步女"和黎女士的"事迹"传到国外后，美澳网友的反应亮了》也得到热传，文中引述美澳网友的评论对两人进行进一步的口诛笔伐，显示两人在海外也不得人心。目前，两人均已被所在公司辞退。

除了这两人，在严防海外输出病例的大背景下，近期同样备受关注和指责的归国人士还有"矿泉水女"（隔离期间要喝矿泉水的女留学生）、晋江毒王、郑州毒王等等。"海归"似乎成为众矢之的。

"回国的他们，也曾包机送口罩"

不过，也有舆论--特别是身居海外的中国网友发声，希望大家不要因为少数个例而否定大量"海归"和海外华人。很多人提到，在中国疫情最严重的时候，很多海外华人曾贡献出自己一份力，努力付出。

一篇"凤凰WEEKLY"3月19日的公众号热传文章质疑：中国人回个国，怎么就成了"万里投毒"？其中提到，"值得警惕的是，现在的网络语言已经出现了危险的倾向，那就是把对个案的批评，上升到对海外归国人员的群体污名化"。

光明日报公众号近日发表时评，题目即为《回国的他们，也曾包机送口罩》。文中提到，在疫情的压力下，一些在海外的同胞选择回国，却在舆论场上被"另眼相待"，在网络语言暴力中被中伤。"回顾抗疫初期：包机的'口罩'航班，日本留学生用仅有的8万元为家乡采买口罩，海外华人在全球范围内奔走采购防疫物资……当时物资紧缺的我们应该能更理解现在渴望寻求祖国庇护的他们"。

这些窥察到海外华人群体近来的不易。在中国疫情最严重之时，很多海外华人为身在中国的家人、朋友牵肠挂肚，一些人还要面对在所居住国可能被歧视的问题；在欧美疫情愈演愈烈的当下，很多身居疫区的华人，同样要面对被污名化和来去两难的困境。因此，出现"海外华人不是打全场，而是全场被打"这样的评论，也就不足为怪了。