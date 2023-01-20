海外华人怎样把“神药”寄回中国？

（德国之声中文网）12月初，中国疫情政策的急转弯导致了大范围的感染。缓解症状的切实需要加上恐慌情绪作祟，中国国内的许多药店里，从连花清瘟到布洛芬都一药难求。在海外的华人又像2020年1月往武汉寄口罩那样，开始采购感冒药、发烧药、止痛药等邮寄给国内的亲朋好友，而在所有药物中，美国FDA批准的治疗新冠的抗病毒药物Paxlovid最为抢手。

在美国，虽然并没有短缺，但因为其为处方药，医生一般只为年长或者有基础疾病的患者开具，所以要获得该药物并不容易。如果自己没有染疫，就只能在PlushCare, eMed等网络医疗平台上上传一张虚假的核酸阳性证明照片，还要填写自己需要该药物的理由，有时还必须和医生在视频里进行问诊。即使成功获得处方，一个人也只能开具一个疗程，供五天使用的药物。其他的办法就只能询问周围人中是否有人确诊新冠后得到了该药物却没有服用完。记者所在的几个华人留学生聊天群里，都有陌生人加群之后兜售该药物，要价四百到五百美金。记者的朋友因为担心家中的爷爷奶奶，甚至专门去酒吧等人多的地方，希望自己感染后得到该药物，再将该药物寄回中国。

新冠口服药：疫情终结者？

寄药需要创意

但得到Paxlovid之后，邮寄回国也很有可能会在海关被拦截下来，按照规定，Paxlovid这类处方药物，只有符合资格的医院等单位可以接收，不然可能会被海关扣住，或者退回发件人。记者采访了几位已经或者准备将Paxlovid寄回中国的华人，他们也有各种颇有创意的方法来避免被海关查到。比较简单的方法是买一瓶保健品，将其中的药丸倒出来几颗，把Paxlovid拆了之后塞进去“滥竽充数”。比较复杂的方法里，有人把Paxlovid药丸缝进了衣服的口袋，再把衣服寄回国。有人把Paxlovid药丸贴在笔记簿和书籍的页面中，再假装是留学生寄教科书回国。但即使这样，因为寄往中国的包裹非常多，邮递和清关的时间比平时长了很多，许多人寄出之后，两三个星期都没有收到任何的更新，不知道自己的包裹到了世界的哪个角落。

别被海关当成药贩子

即使顺利清关，在国内快递公司投递的过程中，也可能会出现差错。因为疫情的爆发，不少城市的快递员大量染疫，快递投送要耽误很久，不少包裹中的口罩、抗原测试盒、药物的包裹也因为其稀缺性为被偷窃。

还有人则选择亲自或者找朋友搭飞机回中国，把药“人肉”带回去。硅谷的张先生元旦期间飞回北京探望家中老人，他的朋友纷纷让他帮忙带Paxlovid回国，他因为担心被海关发现之后以为自己是走私药物而承担刑罚，所以只替关系最好的朋友带了几盒回去。他表示，在登机前，一群同机的朋友建了个微信群以便应付核酸和隔离等措施，有人在群中请人帮忙带Paxlovid回中国，承诺会有家人到隔离酒店取药，并愿意支持一千美金的酬劳。

药未到，病已好

在西雅图的Shirley说她十二月中得知父母双双感染后，问遍了自己认识的亲戚、朋友、同事、同学，最后有好心人给了她一盒自己没用完的Paxlovid。她又采购了布洛芬等可以缓解新冠症状的药物，于12月19日经过美国邮政USPS寄出。她在填写海关申报单时，只填写了Paxlovid以外的药物，以免被海关扣下。为了让父母尽快拿到，她花了近八十美金，用了特快，应该三到五个工作日就可以到中国。寄出之后，她的父母症状有些加重，夜夜咳嗽不止，有时一个晚上才能睡一个小时。她希望药物尽快到达父母手上，但事与愿违，她的包裹离开美国之后，就有十几天没有更新动态，她也没有收到任何清关的消息，打电话询问邮局，邮局回复说可能被退了回来，让她失落了好一阵。直到1月3日，包裹才有了下文，显示到达东京，然后又于1月10日到了上海。等到最后派送到父母手上，父母的病已经好了。

她告诉记者，自己虽然白花了那么多时间和精力，但是父母健康就是最好的结果。

刚放开时许多药店无法满足人们对退烧药的需求

他有些内疚

在洛杉矶的Andrew则是用自己之前感染新冠时阳性的测试结果在网络医疗平台上得到了一个疗程的Paxlovid。他在中国的父亲独自居住，而且患有不少基础疾病，平时身体就不怎么健康，还倔强地不愿意听小辈们科普防疫知识。疫情爆发之后，他让父亲少出门，多吃牛肉鸡蛋这些蛋白质，但脾气犟的父亲很难说通，两个人屡次发生争吵。“但我也不能真的不管他，”他告诉记者，因此觉得无论如何要给父亲搞到一盒Paxlovid，这样真的发生危险，还有一盒“救命药”。

等待包裹寄到中国的同时，他也在到处找国内可以买到Paxlovid的方式，他看了各种攻略，也托了熟人，但后来发现上海，北京等大城市能买到的机会更大，但他父亲居住地周围的医院却都没有货。

好在他的包裹在快三周时寄到了父亲手上，他父亲也还没有感染新冠。他自己觉得有点不好意思，因为美国的Paxlovid政府采购价是530美金，他可以免费拿到其实是享受了美国政府的福利，但他却钻空子把药寄到了中国。但他坦承这是没有办法的办法了，因为他实在不能想象父亲病重而自己却远在他乡不能尽孝的画面。

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