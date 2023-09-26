海外债权人考虑申请清盘 恒大的时间不多了？

（德国之声中文网）据路透社援引知情人士报导，一些恒大集团的海外债权人表示，如果这家深陷资金困境的中国房地产巨头不能在10月30日之前提出新的债务重组计划，他们就计划加入针对恒大的清盘申请。

关于恒大的负面消息最近接连不断。先是8月份，恒大地产被立案调查，恒大金融集团旗下的恒大财富、恒大人寿高管被采取刑事强制措施或者被带走调查。甚至有爆料称恒大董事长许家印也已经被带走。此前许家印与妻子丁玉梅离婚一事被曝光，也被外界解读为分割财产的举动。

今年3月公布的恒大债务重组计划如今也阻力重重。上周日，恒大方面宣布，由于其主要业务领域恒大地产正在被调查，目前的状况无法满足新票据的发行资格。加上房地产销售情况不如预期，因此有必要重新审视建议重组的条款。原定于9月25日和26日举行的有关建议重组的协会安排会议也不会举行。

危机重重的中国房地产业 恒大债务重组计划告吹 恒大9月22日提交给证券监管机构的公告中称，由于房地产销售不如预期，该公司认为有必要重新审视350亿美元的债务重组的方案。2021年恒大陷入资不抵债，导致了一系列开发商违约，引发了中国的房地产泡沫崩解。如果恒大不能与债权人达成新协议，向其提供约150亿美元贷款的债券持有人可能会要求对该公司进行清算。8月中恒大已在美国纽约申请破产保护。华尔街日报分析称，恒大债务重组搁浅表明，中国目前的房地产危机仍有可能恶化。

危机重重的中国房地产业 房企接连爆雷 2023年8月，中国最大私营房地产商之一碧桂园、拥有国营资本背景的远洋集团也陷入违约危机。此前碧桂园是为数不多的没有出现资金问题的中国大型开发商之一，但今年上半年亏损达到了67亿美元。9月中，碧桂园获得债权人的批准，将六只境内债券的偿还期限延长三年。

危机重重的中国房地产业 金融信托巨头陷入财务危机 2023年8月，有报道称中国最大私人信托公司中融信托出现财务危机，无法完成信托产品的兑付，影响范围可能达到人民币3500亿元。其母公司中植集团也承认有流动性困难，计划债务重组。8月16日，约二十名抗议者在北京中融信托大楼前抗议要求还钱，他们购买了高收益的金融产品，却无法得到兑付。信托业历来是房地产商重要的资金来源，房地产业的爆雷也使信托业陷入危机。

危机重重的中国房地产业 放松限购刺激房市效果不彰 中国央行上个月宣布降低首次购房者现有抵押贷款利率，以及部分城市的购房首付款比例。从8月末到9月初，广州、深圳、北京、上海相继官宣实施"认房不认贷"政策，名下无房人群的购房门槛比之前降低，不少购房人将由二套房资格变为首套房资格，首付比例大幅下调。此后有报导指北京的房产交易出现小幅反弹。但更多的专家指出，这些措施可能会使房地产交易中产生短期反弹，但不足以稳定房地产市场。”

危机重重的中国房地产业 空置房屋“14亿人住不完” 据中新社发布的一段视频，中国国家统计局原副局长、全国人大财经委副主任的贺铿9月23日在2023中国实体经济发展大会上称，“现在房地产供应过剩，空置的房屋究竟有多少，各个专家估出来的数字相差很大，但是14亿人可能住不完。”他认为“房地产企业必须转型，早转型早主动”。

危机重重的中国房地产业 数百万套房屋未售出 资产管理集团思睿投资（Grow Investment）首席经济学家洪灏表示，调整中国的房地产行业可能需要多年甚至长达十年的时间。“原因是，我们为中国人建造了太多的住房。”中国国家统计局的最新数据显示，截至8月底，全国未售出房屋的总建筑面积为6.48亿平方米。根据路透社的计算，以平均房屋面积90平方米来算，中国未售出房屋的总建筑面积当于720万套房屋。这还不包括因现金流问题已售出但尚未竣工的大量住宅项目。



最后通牒？

恒大还表示，已开始与包括中资银行和国际债券持有人在内的债权人就重新谈判该计划进行初步磋商。但如果不能达成新协议，债券持有人可能会提请对该公司进行清盘，这将会给本就不振的中国房地产市场带来更大压力。

恒大一直在寻求债权人批准其总额为317亿美元的海外债务重组方案，根据该计划，恒大集团向境外债权人提出了多种选择，包括将其持有的部分债务转换为期限为10至12年的新债券。

两位消息人士向路透社表示，恒大集团的一些债券持有人对该公司上周末宣布无法发行新票据感到十分意外。据称，如果恒大不能在10月30日之前提交新的债务重组计划，这些债权人将会提交清盘申请。由于此事敏感性，相关消息人士拒绝透露姓名。

目前尚不清楚正在考虑此举的债权人数量以及他们持有的恒大债券有多少。

曾经是中国经济增长重要驱动力的房地产行业，近来变成了令北京头疼的领域。尤其是在中国政府试图拉动经济复苏之时，包括恒大、碧桂园在内的大型房企纷纷陷入债务危机，引发投资者对于系统性溢出效应蔓延到中国银行体系的担忧。

据《华尔街日报》报导，追踪房地产行业状况的克而瑞（China Real Estate Information）公司提供的非官方数据显示，中国房地产百强企业8月份销售总额为471亿美元，较去年同期下降34%，创下了近年来月度销售额的最低水平。

（路透社等）

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