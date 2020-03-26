 海外供应链受冲击 中国复工有限 | 经济纵横 | DW | 26.03.2020

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经济纵横

海外供应链受冲击 中国复工有限

新冠肺炎疫情爆发初期，中国实施了严格的旅行限制和工厂停工，以避免病毒传播。正当中国稳住疫情，希望透过复工带起经济发展时，他国刚刚爆发的疫情却连带影响了中国的计划。

China Coronavirus Symbolbild (Getty Images/AFP)

中国自2月10日开始就陆陆续续有百万人复工。但现在疫情全球大流行，中国的供应链也大受影响。

(德国之声中文网) 虽然中国近日开始复工潮，但原本跟中国有合作的经济伙伴现在才正要面临新冠肺炎大流行。这使得中国的海外订单大减。

北京研究公司Gavekal Dragonomics的高级分析师盖特里(Thomas Gatley)说:「欧美和新兴市场国家的商业活动前所未有地全面停摆，导致中国出口急剧萎缩。第二季度可能还会同比再下降20％到45％。」

施晓敏(音译)的公司专门出口西服到韩国、荷兰和美国等地。温州当局在复工后直接派一辆公车去附近的省份把他20多名滞留的员工载回来上班。还有开车的员工自愿接同事上下班。本来他以为自己比其他中国工厂的老板幸运。但这样的乐观维持不久。

过去一周，他发现欧洲和美国客户订单纷纷取消，或者要求延后出货。他的意大意布料供应商也因为意大利遭受疫情重创而暂停营业。4月底他的库存就会用光。到时他只能减慢生产速度。状况再没有改善，可能就又要停工。

这种状况下，施晓敏只好告诉其他还没回到工厂的50多名员工去找其他工作。这50人目前还滞留在中国疫情爆发中心湖北省。

他说:「我们知道今年是不好的一年，明年会更好，但是问题是到明年还能有多少家工厂？」

China Arbeiterin in einer Fabrik (Getty Images/AFP)

在中共强调社会和经济稳定下，疫情后北京也没有改变在十年内实现GDP和可支配收入翻番的目标。

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中国失业潮来袭

中国的净出口占去年经济增长11％。经济学家最初预计，中国经济将呈现V型复苏，类似2003年SARS后的状况。但分析师持续将他们的预测下调至1976年文化大革命结束以来的最低的水平。

杭州的鸿利食品是日本、韩国、澳大利亚和新西兰餐厅的预煮食品供应商。董事长朱洪平说:「我们最后一批收到的海外订单是4月份的。」他说，通常在这个时候，订单已经到6月和7月了。鸿利食品因此可能不得不在3个月内暂停生产。

即使有了订单，出口商也担心各国随着疫情的限制措施不断改变。深圳生产一家化妆刷及配件的工厂厂长孙艺成(音译)说:「即使我们生产出产品，也不知道要运送去的国家是否会被封锁。」

3月24日中国官媒《证券时报》报导，美国手表品牌Fossil的供应商Good Will Watch Case Manufacturing有600多名工人请假至少3个月。

中国制造业占国内生产总值（GDP）的40％，占工作岗位的20％以上。原本就已经遭受中美贸易战的打击，现在又遇上新冠肺炎疫情影响。中国城市失业率2月已达到6.2％，较2019年底提高了一个百分点。这也是自中国统计局在2018年初发布数据以来最高的失业率。

浙江义乌一位匿名的23岁镜子业务员说，光是在3月21日一天，他的美国客户就取消了超过50万美元的订单。他也说，工厂的1千多名员工中的一些人已停工，而其他工人则是放假中。他认为公司很快就会开始裁员。

经济学人智库（EIU）的分析师王丹表示，今年的失业率可能会再上升5个百分点，等于城市失业人口多增加22百万人。他预初今年一月至二月已有5百万人失业，另外1.03亿工人可能受到减薪30％到50％的影响。

邹宗翰/杨威廉　（路透社）

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