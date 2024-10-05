海地黑帮袭击城镇杀害至少70人

海地恶名昭彰的黑帮“巨灰帮”成员手持突击步枪，在首都太子港附近城镇屠杀数十人，迫使数千人逃离家园。这起袭击事件显示出海地的冲突不断恶化，仅自1月份以来，帮派暴力事件已造成3500多人丧命。

（德国之声中文网）海地黑帮“巨灰帮”（Gran Frif）成员在首都太子港附近的一个城镇发动大规模枪击，造成至少 70 人死亡，迫使6000多人逃离，该国政府已部署反黑帮警察小组。

海地副总理柯尼耶（Garry Conille）在社群平台X上写道：“这起针对手无寸铁的妇女、男人和儿童的令人发指的罪行不仅是对受害者的攻击，也是对整个海地的攻击。”

黑帮袭击事件

本周四（10月3日），帮派成员挥舞着自动步枪在蓬松德（Pont Sondé）镇开火，随后放火焚烧房屋和车辆。

联合国人权高专办发言人阿勒谢坦（Thameen Al-Kheetan）发表声明中说：“据报道，在袭击发生时，帮派成员至少放火焚烧了 45 栋房屋和 34 辆汽车，迫使一些居民逃离。”

他呼吁“迅速彻查”袭击事件，追究责任并保证向受害者及其家属提供赔偿。

阿蒂博尼特河谷自救会发言人霍勒斯（Bertide Horace）表示：“这伙人没有遇到任何抵抗。”他还补充说，由于担心团伙人数众多，警察都躲在警局中。

霍勒斯说，袭击者挨家挨户袭击，有几个人头部中弹。“他们随意地开枪射杀，每个人都在四处逃窜。他们边走边开枪，杀人、烧人、烧房子、烧汽车。”

据人权组织估计，死亡人数可能更高。

海地帮派肆虐导致数十万人背井离乡。图为2024年10月，人们在太子港的流离失所者营地等待分配食物 图像来源: Clarens Siffroy/AFP

海地总理：必须做出“紧急、严厉”应对

“巨灰帮”头目埃兰（Luckson Elan）声称发动了这起屠杀。他表示，此次屠杀是对警察和民间治安组织杀害该帮派成员时平民保持沉默的回应。

海地总理科尼耶总理在声明中表示：“这起针对无辜平民的最新暴力事件是不可接受的，需要国家采取紧急、严厉和协调的应对措施。”

声明称，海地警方正“全力动员”，临时反帮派部队（UTAG）已被部署为增援部队，为当地团队提供支援。

这次袭击显示出海地的冲突不断恶化。仅自1月份以来，帮派暴力事件已造成3500多人丧命。

（法新社、路透社）

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