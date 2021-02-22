海地总统遇刺身亡   

（德国之声中文网）海地临时总理克劳德·约瑟夫（Claude Joseph）通报说，当地时间周二（７月６日）夜间，一群身份不明的武装分子突袭莫伊兹总统的私人宅第，并开枪打死了总统，其妻玛蒂娜（Martine）受伤住院。约瑟夫谴责了这一 "不人道的和野蛮的可恶行为"。他称，海地警察和当局已控制全国局势。

然而，多年来，情况似乎并非如此。海地一直深陷帮派战争漩涡，其中包括对首都太子港部分地区的控制权的争夺。海地一记者对德国之声表示，有消息指，政府也与某些帮派有染。根据联合国提供的数字，已有约15000人因内乱逃离。此外，海地国内贫困现象严重，经济凋敝。

国家长期处于危机中

海地在政治上极不稳定。该国目前没有民众代表机构，没有议会。就在星期二，阿里尔·亨利（Ariel Henry ）刚被任命为４年半以来的第７任总理。这位新总理似乎尚未履新，因为，到目前为止，只有他的前任约瑟夫表过态。

海地政局长期处于混乱之中

莫伊兹总统周一推文称，亨利将组建政府，解决暴力问题，确保即将举行的大选顺利进行。

这个加勒比国家原计划9月26日举行总统及议会选举，并举行宪法公投。现在，此计划是否能实现成为未知数。

由于原定2019年10月举行的议会选举被取消，以及爆发针对莫伊兹总统的暴力抗议活动，自2020年1月新的立法期起始，海地即不再有议会。从那时以来，莫伊兹经由行政令掌权理政。因此，亨利和他的前任约瑟夫一样，不是像海地宪法实际规定的那样得到议会确认的政府首脑。

在2015年的总统选举之后，该国确定，自2016年2月7日起，国家元首任期五年。然而，是次选举结果因有欺骗行为而被视为无效。莫伊兹在一年后重新当选后方得以宣誓就职。近年来，指向莫伊兹的抗议活动一再导致国家瘫痪。

（德新社，法新社）

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