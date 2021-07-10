海地刺杀案：警拘「密谋篡位」关键嫌犯

（德国之声中文网）海地总统莫伊兹遇刺身亡，震惊国际社会。海地国家警察局长夏尔（Léon Charles）11日在记者会上表示，警方已逮捕一名居住在美国佛罗里达州的海地裔医生萨农 （Christian Emmanuel Sanon）。他被视为可能是刺杀案幕后的首脑之一。

路透社报导，萨农是第三位在此次案件中被捕的海地裔美国人。而在已掌握到涉嫌行刺的26名哥伦比亚籍佣兵中，有18名落网、5名在逃，另外3名在与警方的枪战中遭击毙。

海地警方指，萨农涉嫌雇用佣兵，且密谋要推翻莫伊兹成为海地总统。夏尔说，萨农在6月时搭乘私人飞机抵达海地，并透过一间位于美国的委内瑞拉保全公司招聘佣兵执行暗杀计画。

夏尔表示，萨农不仅是哥伦比亚籍佣兵在被捕后第一个联繫的对象，警方还在萨农家内發现写着美国缉毒局（D.E.A.）字样的帽子、一箱弹夹、2辆车、6个手枪套、大约20箱子弹、24个未使用的枪靶和来自多米尼加共和国的4张牌照。

由附近建筑物的监视摄影机拍摄到、并经过《纽约时报》处理的影片显示，总统遇刺当晚，嫌犯队伍曾高喊这是「美国缉毒局行动」，但美国缉毒局已表示他们与此事件并无关係。

目前检调仍在持续进行中，而夏尔也表示，警方的下一步是要确定刺杀行动背后的资金来源。

犯案动机与过程仍疑点重重

虽然有新的证据浮出水面，这次刺杀行动背后的动机以及犯案过程仍旧有诸多疑点。

《迈阿密先驱报》报导，遭捕的佣兵向检方表示，他们的任务是要逮捕总统，而不是杀了他。而与负责帮哥伦比亚籍佣兵口译的另外两位海地裔美国人则说，当他们到现场的时候，总统已经死了。

《纽约时报》也採访了许多哥伦比亚佣兵的家属，他们说自己的家人是去海地「保护」总统的。其中一位家属卡帕朵（Ms. Capador）表示，她接到参与行动的弟弟的电话，他说，他们太晚到了，没能救下「重要人士」。

随着哥伦比亚籍佣兵成为讨论焦点，哥国警政署长瓦尔加斯（Jorge Luis Vargas Valencia）也表示，哥伦比亚当局将派出由国际刑警、情报局和移民局组成的侦查小组前往海地首都太子港调查。

此外，检警也已开始调查海地安全部队在刺杀案中可能扮演的角色。当地舆论正热衷于讨论为何行凶者能够顺利穿越总统官邸内的国家安全部队的防线，而没有造成其他人员死亡。而至于为何部分佣兵在案件过后会闯入台湾大使馆内，也还有待进一步调查。

围绕在刺杀案周遭的疑云不减反增，外界也担忧这个加勒比海国家将进一步陷入混乱、加剧当地日益严重的飢荒、犯罪团伙间的暴力冲突以及新冠疫情的扩散，为这个西半球最贫穷的小国带来更多变数。

（路透社、纽约时报等）

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